Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

Cientos de personas se manifiestan en las inmediaciones del Congreso por el derecho a la vivienda. EFE/Kiko Huesca

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Acceder a una vivienda en propiedad se ha convertido en un desafío económico para gran parte de los ciudadanos. Los precios continúan al alza, la oferta disponible es escasa y las condiciones de financiación de los bancos obligan a contar con ingresos y ahorros cada vez más elevados. Comprar un piso ya no depende únicamente de encontrar uno que se ajuste al presupuesto: también hay que demostrar al banco que se puede asumir la hipoteca y contar con dinero para afrontar la entrada y los gastos de la operación.

Un estudio elaborado por los analistas del comparador financiero HelpMyCash, a partir de los últimos datos del Colegio de Registradores de España, pone cifras a esta dificultad. Según sus cálculos, un ciudadano necesita un sueldo mensual de 2.859 euros y unos ahorros de 76.188,96 euros de media para poder acceder a una hipoteca con la que comprar una vivienda en España.

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Las diferencias territoriales son relevantes. Mientras que en algunas comunidades los ingresos necesarios superan los 5.000 euros mensuales, en otras basta con menos de 2.000 euros para cumplir los requisitos económicos estimados. El volumen de ahorros exigido también cambia considerablemente en función del precio de los inmuebles de cada región.

La regla del 30%: el requisito que condiciona la hipoteca

Para elaborar estas estimaciones, HelpMyCash ha tomado como referencia los datos del tercer trimestre de 2026 publicados por el Colegio de Registradores. Durante ese periodo, el precio medio de las viviendas inscritas en los Registros de la Propiedad alcanzó los 253.963 euros, mientras que la cuota mensual media de las hipotecas registradas se situó en 858 euros.

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En este contexto, uno de los principales obstáculos para conseguir financiación es la conocida regla del 30%. Los bancos comprueban que el importe de la cuota hipotecaria no supere ese porcentaje de los ingresos mensuales del solicitante. De esta manera, evalúan si el comprador dispone de suficiente capacidad económica para afrontar los pagos sin comprometer excesivamente su presupuesto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta exigencia se suma la necesidad de disponer de dinero ahorrado. Habitualmente, las entidades financian hasta el 80% del precio de compraventa, por lo que el comprador debe aportar el 20% restante con fondos propios. Además, tiene que asumir los impuestos y gastos asociados a la operación, que el estudio estima en torno al 10% del valor del inmueble. De ahí que los ahorros necesarios alcancen casi los 76.200 euros de media.

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“La vivienda continúa siendo cara en relación con los ingresos y el ahorro disponible. Muchas familias pueden asumir una cuota mensual, pero tienen dificultades para reunir la entrada y cubrir los gastos asociados a la compra. A esta barrera se suma ahora un escenario en el que los tipos fijos comienzan a subir”, reconoce Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca.

Baleares y Madrid, las comunidades donde más sueldo se necesita

La situación resulta especialmente complicada en los territorios con los precios inmobiliarios más elevados. Baleares ocupa el primer puesto, con unos ingresos mensuales mínimos estimados de 5.035 euros para acceder a una hipoteca. La Comunidad de Madrid aparece en segunda posición, con 4.514 euros, una cifra que supera ampliamente la media nacional de 2.859 euros.

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A cierta distancia se encuentran Cataluña, donde se necesitan 3.055 euros mensuales, y el País Vasco, con 2.861 euros. Canarias completa el grupo de las cinco comunidades con mayores exigencias salariales, con unos ingresos estimados de 2.672 euros al mes.

Por debajo de estas cifras aparecen Andalucía, con 2.629 euros; Navarra, con 2.458 euros; Cantabria, con 2.418 euros, y la Comunidad Valenciana, con 2.362 euros. Galicia y Aragón registran requisitos inferiores a la media española, con 2.180 y 2.164 euros mensuales, respectivamente.

Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

En el extremo contrario se encuentran las comunidades con menores precios medios de vivienda, donde el acceso a la financiación exige salarios más reducidos. Extremadura presenta la cifra más baja del país, con unos ingresos mensuales de 1.592 euros para cumplir las condiciones.

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La Región de Murcia ocupa el siguiente puesto, con 1.886 euros, seguida de La Rioja, donde se necesitan 1.932 euros al mes. También se sitúan por debajo de los 2.100 euros Castilla y León, con 1.973 euros; Castilla-La Mancha, con 2.051 euros, y Asturias, con 2.087 euros.

Los ahorros necesarios también se disparan

El salario no es el único factor que determina las posibilidades de comprar una casa. Reunir el dinero necesario para pagar la entrada y los gastos de la compraventa constituye otra barrera importante, especialmente en las comunidades donde el mercado inmobiliario registra los precios más elevados.

“El encarecimiento de la vivienda que hemos ido viendo en los últimos años obliga a aportar más ahorro inicial, lo que deja fuera a muchos jóvenes que podrían pagar con facilidad la hipoteca, pero no tienen esa base de inicio para pedirla”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.

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De acuerdo con las estimaciones de HelpMyCash, Baleares vuelve a encabezar la clasificación, con 144.649 euros de ahorros medios. Madrid ocupa el segundo lugar, con 130.513 euros, mientras que el País Vasco alcanza los 95.833 euros. Cataluña, con 84.648 euros, y Canarias, con 77.890 euros, completan las cinco regiones donde se necesita disponer de más fondos propios.

En el otro extremo, Extremadura vuelve a presentar las condiciones económicas más favorables, con unos ahorros necesarios de 34.459 euros. Castilla-La Mancha ocupa la segunda posición, con 42.551 euros, seguida de Castilla y León, con 45.845 euros. También se sitúan por debajo de los 50.000 euros La Rioja, con 46.208 euros, y Asturias, con 49.416 euros.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Entre las regiones con requisitos intermedios figuran Navarra, donde se necesitan 71.185 euros de ahorros; Cantabria, con 69.411 euros, y Andalucía, con 65.177 euros. La Comunidad Valenciana exige disponer de unos 63.824 euros, mientras que Galicia se sitúa en 60.985 euros.

Por su parte, los compradores de Aragón necesitan reunir alrededor de 54.735 euros para afrontar la entrada y los gastos de compraventa. En la Región de Murcia, la cantidad estimada asciende a 51.066 euros, todavía muy por debajo de las cifras de Baleares y Madrid.

Cumplir con los requisitos de ingresos y ahorro es cada vez “más importante cuando la financiación continúa siendo decisiva para acceder a la propiedad. El 75% de los compradores necesita una hipoteca para comprar vivienda”, señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Reconoce que las entidades son más selectivas al conceder financiación: “Este entorno selecciona más al comprador y favorece a los perfiles con mayor solvencia y capacidad de ahorro”.

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