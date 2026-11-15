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Embalses de agua: la reserva bajó este domingo 15 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
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El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) registró que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 55,31 %de su capacidad.

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó bajó en comparación con los últimos siete días.

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La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 31.000 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,31 %.

Variación de hace una semana: -402 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,72 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.792 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,37 %.

Así están los embalses en España

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 68,37%.

Aragón: 43,12%.

Asturias: 47,67%.

C. Valenciana: 39,42%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 27,81%.

Castilla-La Mancha: 56,24%.

Cataluña: 66,65%.

Comunidad de Castilla y León: 41,53%.

Extremadura: 61,91%.

Galicia: 45,68%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 22,96%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

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Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

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