¿Cuánto dinero puede ganar Jordi Wild por sus entrevistas de ‘The Wild Project’?: se podría embolsar cerca de 30.000 euros por su especial elecciones

Jordi Wild, durante la entrevista a Alberto Núñez Feijóo.

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Jordi Wild se ha convertido en uno de los nombres más destacados del entretenimiento digital en español. Su capacidad para reunir frente a un micrófono a personalidades de ámbitos muy diferentes ha llevado a The Wild Project a superar las fronteras de YouTube y a consolidarse como un negocio millonario. La reciente participación de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau ha vuelto a poner el foco en el alcance de sus entrevistas, pero también en una cuestión que despierta curiosidad: ¿cuánto dinero puede ingresar el creador de contenido gracias a cada conversación?

No existe una tarifa pública por entrevista ni hay constancia de que los invitados tengan que pagar por acudir al estudio. Por tanto, no se puede atribuir una cantidad exacta a cada encuentro. Sin embargo, las cifras de visualizaciones y las estimaciones sobre la monetización de YouTube permiten hacerse una idea aproximada de lo que podrían generar estos contenidos a través de la publicidad.

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Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, entrevistado por Jordi Wild.

Lo que podrían reportarle las entrevistas electorales

Los datos de audiencia de los últimos episodios ofrecen una primera referencia. La conversación con Pedro Sánchez, que se prolonga durante una hora y 52 minutos, acumula alrededor de 6,3 millones de reproducciones. La de Alberto Núñez Feijóo, de una hora y 28 minutos, alcanza los 5,5 millones, mientras que la entrevista a Ada Colau suma unos 3,5 millones de visualizaciones en un vídeo de dos horas y 14 minutos.

En España, los ingresos publicitarios de YouTube varían considerablemente según el canal, la temática, el país de procedencia de los espectadores y el interés de los anunciantes. Una estimación habitual para vídeos largos sitúa el rendimiento medio entre uno y cinco euros por cada mil reproducciones, aunque existen diferencias importantes entre sectores y formatos. Otras referencias recientes sitúan los ingresos por millón de visitas en torno a los 1.380-1.885 euros.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en una entrevista en el podcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild

Tomando esta última horquilla como orientación, la entrevista a Pedro Sánchez podría haber generado entre 8.694 y 11.875 euros en ingresos publicitarios de YouTube. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, la estimación se situaría entre 7.590 y 10.367 euros. Por su parte, el encuentro con Ada Colau podría haber reportado entre 4.830 y 6.598 euros.

Estos cálculos son cifras aproximadas. Además, el número de reproducciones no equivale necesariamente a visualizaciones monetizadas: no todos los usuarios ven anuncios y el rendimiento puede cambiar en función de la duración del vídeo y de la publicidad insertada.

Los patrocinios, la verdadera fuerza económica de su proyecto

En cualquier caso, reducir los ingresos de The Wild Project a lo que paga YouTube sería quedarse con una parte del negocio. Los acuerdos publicitarios y los patrocinadores constituyen una fuente fundamental de financiación. El propio Jordi Wild reconoció en 2024, durante su participación en el pódcast La Placita Amarilla, que algunos meses sus ingresos podían alcanzar entre 200.000 y 300.000 euros, gracias principalmente a los grandes acuerdos comerciales anuales.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el pódcast The Wild Project (The Wild Proyect)

La dimensión empresarial del proyecto también queda reflejada en las cuentas de Project Entertainment, la sociedad que administra. Según los datos del Registro Mercantil correspondientes a 2024, recogidos por Economía Digital, la compañía facturó cerca de 2,4 millones de euros, aproximadamente un 40% más que el ejercicio anterior, y obtuvo unos beneficios próximos a los 1,4 millones.