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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 6 de noviembre: el esperado regreso de Pía y la extorsión de Lorenzo a Máximo

El capítulo que cierra la semana marca el inicio de una nueva ofensiva de Curro contra Leocadia y destapa las trampas de la boda

Curro anuncia a la familia que Pía será su madrina en 'La Promesa' (RTVE).
Curro anuncia a la familia que Pía será su madrina en 'La Promesa' (RTVE).
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La tensión en el palacio de La Promesa no da tregua y el capítulo de este viernes, 6 de noviembre, llega cargado de revelaciones, extorsiones y reencuentros decisivos. Tras una semana marcada por la repentina marcha de la duquesa de Casilda y la huida a contrarreloj de Cristóbal por la agonía de su madre, las tramas principales de la ficción de La 1 afrontan un punto de inflexión. Los secretos que habitan tanto en las estancias nobles como en la planta del servicio están a punto de estallar, obligando a los habitantes del palacio a mover ficha y reconfigurar sus alianzas para sobrevivir.

El gran acontecimiento que articula este cierre semanal es, sin duda, el regreso inesperado de Pía. Después de días resistiéndose a las súplicas de Curro y Ángela, y tras la decisiva visita de Manuel a Robledillo para rogarle que volviera, la antigua doncella cruza de nuevo las puertas de La Promesa para reclamar su puesto. Su presencia devuelve la esperanza a los hermanos, que por fin ven despejado el camino para reanudar la investigación sobre la muerte de Jana e intentar acorralar de una vez por todas a Leocadia.

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En paralelo a las investigaciones sobre el crimen, el terreno empresarial y económico se convierte en un campo de minas. El pulso entre Lorenzo y Máximo sube de nivel y traspasa los límites éticos. Acostumbrado a salir airoso mediante el chantaje, el capitán decide frenar las intenciones del duque de Buenaventura de contarle la verdad a Manuel sobre la estafa de las licencias, sacando a relucir trapos sucios del pasado. Un chantaje que promete dejar secuelas imprevistas en la convivencia familiar.

El regreso de Pía desata el pánico de Leocadia

La reincorporación de la señora Adarre revoluciona la planta del servicio. Pía tiene mucho de lo que ponerse al día, descubriendo con asombro los drásticos cambios que se han producido durante su ausencia, como el inesperado matrimonio entre María Fernández y Carlo o la profunda enemistad que ahora separa a las cocineras Simona y Candela, alimentada en la sombra por las maquinaciones de Tomasa. Pero el reencuentro más emotivo y trascendental es el que protagoniza con Curro, quien le agradece profundamente haber dado el paso de volver. Juntos, tienen ahora la difícil tarea de recabar pruebas que demuestren la implicación de Leocadia en la muerte de Jana.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Sin embargo, los movimientos de los hermanos no pasan desapercibidos. Leocadia percibe la hostilidad y se apresura a quejarse ante Ángela, denunciando que su yerno está mostrando un comportamiento violento e injustificado hacia ella. Esta alerta obligará a Curro y a Manuel a controlar al máximo sus reacciones si no quieren que la señora de Figueroa descubra que están tras sus pasos. Mientras tanto, Manuel tiene que lidiar también con las sospechas de Julieta, que empieza a temer que el distanciamiento y la falta de concentración de su marido —que está descuidando gravemente los negocios de aviación— tengan que ver con su relación.

La verdad sobre el sabotaje de la boda

En la planta noble, el conflicto entre el capitán Lorenzo de la Mata y el duque de Buenaventura alcanza su cota máxima. Sabiendo que Máximo está dispuesto a desenmascarar sus negocios fraudulentos ante su sobrino Manuel, Lorenzo decide atacar primero y recurrir a la extorsión pura y dura. El capitán amenaza al duque con desvelar a su hija Ángela oscuros y desconocidos episodios de su pasado si se atreve a delatarle. Esta sucia maniobra coloca a Máximo en una difícil encrucijada moral, dejando en el aire la incógnita de qué secretos inconfesables guarda el duque.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
La boda de Ángela y Curro (RTVE)

Por último, el capítulo arrojará luz sobre uno de los mayores escándalos recientes de la familia: el boicot a la boda de Curro y Ángela. Ricardo decide romper su silencio y le confiesa a Alonso todos los detalles de cómo Julio orquestó el sabotaje, manipulando desde los vinos y la comida hasta las tarjetas de los invitados. Escandalizado por la traición, el marqués traslada inmediatamente las acusaciones a Máximo. No obstante, el duque se niega a actuar contra el ayuda de cámara sin pruebas fehacientes, un respaldo documental del que Pellicer carece y que dejará el conflicto, de momento, en un peligroso punto muerto.

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