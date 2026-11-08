Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Julieta no trabajará para Manuel en 'La Promesa' (RTVE).

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La investigación sobre la muerte de Jana dará un paso importante en los próximos capítulos de La Promesa. Pía ha vuelto al palacio y, después de hablar con Curro, ha conseguido recuperar su puesto en el servicio. Su regreso no será uno más: la antigua doncella está dispuesta a colaborar con Manuel y el joven para reunir las pruebas que permitan demostrar que Leocadia fue la responsable del asesinato. Sin embargo, todavía tendrán que superar varios obstáculos antes de poder llevar la verdad ante los demás.

La semana también estará marcada por las consecuencias del sabotaje de la boda de Martina, las amenazas de Lorenzo a Máximo y la delicada situación sentimental de Julieta y Manuel. En las cocinas, la enemistad entre Simona y Candela amenaza con afectar a sus puestos de trabajo, mientras que Samuel seguirá atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Además, la llegada de la Guardia Civil al palacio para preguntar por Janita dejará una nueva incógnita. Por otro lado, el martes 10 de noviembre no habrá capítulo debido a la retransmisión del funeral por las víctimas del accidente en Urda.

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Capítulo 943 del lunes 9 de noviembre

El capítulo 943 comenzará con Máximo dando su brazo a torcer ante Lorenzo. El capitán de la Mata ha encontrado la manera de doblegar al duque de Buenaventura, que termina cediendo por miedo a que salga a la luz algún episodio comprometedor de su pasado. El enfrentamiento tendrá consecuencias también para Julio, señalado por Ricardo como responsable de haber saboteado la boda de Martina. Máximo, indignado, le exige explicaciones y le advierte de que no tolerará más problemas. El ayuda de cámara niega las acusaciones, aunque teme perder su puesto.

Mientras tanto, Pía pone al corriente a Manuel de sus averiguaciones. La señora Adarre ha encontrado una carta de Mercedes del Amor dirigida a Cristóbal y ha descubierto que ese mismo nombre aparece en el registro de venenos de la Joyería Llop. La relación entre ambos hallazgos la ha llevado a una conclusión inquietante: Leocadia estaría detrás de la muerte de Jana. Manuel y Curro conocen así los avances de una investigación que puede cambiarlo todo.

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Máximo cede ante la amenaza de Lorenzo en 'La Promesa' (RTVE).

En otro frente, Ángela sigue intentando que Curro y su madre acerquen posturas, pero su propuesta termina fracasando. El joven acaba reprochando a Leocadia que utilizara sus influencias para impedir que recibiera el título de conde. Por su parte, María pide disculpas a Samuel por haber cuestionado su actitud, sin imaginar que el sacerdote está tan desesperado que incluso reza para que Dios se lo lleve. Julieta, cansada de las evasivas de Manuel, vuelve a exigirle explicaciones, aunque Máximo interrumpe la conversación para advertirle al heredero de que tenga cuidado con Lorenzo. El capitán, además, recibe una misteriosa carta que parece proceder del ejército.

Martes 10 de noviembre, no se emite ‘La Promesa’

Los seguidores de la ficción tendrán que esperar un día más para descubrir cómo continúan las tramas. La programación de La 1 estará dedicada a la retransmisión del funeral por las víctimas del accidente en Urda, por lo que La Promesa no emitirá un nuevo episodio este martes.

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Capítulo 944 del miércoles 11 de noviembre

En el capítulo 944, Lorenzo descubrirá que la carta que ha recibido no procede realmente del ejército. En su interior encontrará una citación para reunirse a solas con alguien cuya identidad todavía desconoce. Por otro lado, Leocadia admitirá ante Ángela que intervino para evitar que Curro consiguiera el título de conde. La señora de Figueroa parece asumir que su relación con él nunca será buena.

La revelación más impactante llegará cuando Pía explique a Manuel que llegó a exhumar el cadáver de Jana para comprobar si había sido envenenada. El estado en el que encontró el cuerpo, de color azulado, reforzó sus sospechas. Manuel, horrorizado, no podrá contener su rabia y confesará a Curro que quiere matar a Leocadia. Su hermano intentará hacerle entrar en razón y le recordará que necesitan pruebas para demostrar su culpabilidad.

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Martina propone revelar a Alonso el embarazo en 'La Promesa' (RTVE).

Mientras tanto, Martina planteará a Jacobo y Adriano contarle a Alonso que está embarazada, convencida de que el marqués podría ayudarlos. Los dos hombres se mostrarán sorprendidos por la propuesta, justo cuando reciben nuevas presiones familiares para celebrar la boda. En las cocinas, Candela anunciará que no quiere seguir trabajando con Simona. Máximo, por su parte, exigirá a Ricardo que retire sus acusaciones contra Julio o aporte pruebas. La jornada terminará con un nuevo motivo de preocupación: Petra llamará repetidamente a la puerta de Samuel, que lleva demasiado tiempo encerrado en su habitación sin responder.

Capítulo 945 del jueves 12 de noviembre

El capítulo 945 comenzará con Petra comprobando que Samuel está bien. El sacerdote le explicará que únicamente estaba descansando y le asegurará que no tiene intención de quitarse la vida. También reconocerá que ve cada vez mejor a María, Carlo y Janita, y que cree que pueden ser felices juntos.

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Curro conseguirá apartar a Manuel de sus impulsos de venganza. Ambos retomarán la investigación y buscarán correspondencia entre Leocadia y Cristóbal. La búsqueda dará resultado: encontrarán las cartas de Mercedes del Amor, una pista que puede resultar decisiva para esclarecer la muerte de Jana.

La tensión también llegará a las cocinas. Teresa reprenderá a Simona y Candela por sus continuos enfrentamientos y les advertirá de que sus puestos podrían peligrar si no solucionan sus diferencias. Mientras tanto, Jacobo y Adriano intentarán proteger su amistad pese a las circunstancias que los enfrentan. Martina, decidida a contarle a Alonso la verdad sobre su embarazo, seguirá adelante con su propósito.

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Curro y Julieta en 'La Promesa' (RTVE).

El marqués también tendrá cuentas pendientes con Leocadia. Le reprochará haber intentado impedir el título de Curro y le exigirá que se disculpe. Ella, sin embargo, optará por buscar el apoyo de Ángela, ante quien romperá a llorar y presentará a su yerno como alguien que pretende separarlas. Por último, Julieta comunicará a Manuel que ha decidido abandonar su trabajo con él.

Capítulo 946 del viernes 13 de noviembre

En el capítulo 946, Manuel intentará convencer a Julieta de que no deje la empresa, pero una interrupción de Ciro impedirá que resuelvan el asunto. Al regresar y encontrar vacío el escritorio de la joven, el heredero se dará cuenta de que su marcha puede ser definitiva. Por eso, pedirá a Ciro que intente convencerla para que vuelva.

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Pía y Curro seguirán revisando las cartas de Leocadia y Cristóbal, aunque no encontrarán en ellas información concluyente. Ante la falta de avances, el joven decidirá regresar a la Joyería Llop para localizar a Trini y pedirle ayuda. Leocadia, por su parte, intentará disculparse con Curro por haber intervenido contra su nombramiento, pero él rechazará sus palabras.

Manuel, Curro y Pía vengarán la muerte de Jana en 'La Promesa' (RTVE).

Martina mantendrá su decisión de apoyar a Jacobo, mientras que María conocerá por Petra el temor que sintió ante el silencio de Samuel. Preocupada por el estado del sacerdote, hablará con Carlo para que ambos intenten ayudarlo a recuperar la ilusión. En las cocinas, Candela evitará nuevos enfrentamientos con Simona por miedo a las consecuencias laborales, aunque solicitará un cambio de libranza para no coincidir con ella.

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La semana terminará con una visita inesperada que puede abrir una nueva trama: la Guardia Civil se presentará en el palacio preguntando por Janita. Por ahora, se desconoce qué buscan los agentes y qué relación puede tener la pequeña con su llegada. Una incógnita que dejará a los espectadores pendientes de los próximos episodios.