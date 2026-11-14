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David Bueno, neurocientífico: “Si los niños no han vivido pequeños riesgos, no aprenderán nunca a gestionarlos”

El experto advierte sobre cómo el miedo a la exclusión social y el exceso de control adulto condicionan el instinto de supervivencia de los más jóvenes

David Bueno advierte sobre cómo el exceso de control adulto condiciona el instinto de supervivencia de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
David Bueno advierte sobre cómo el exceso de control adulto condiciona el instinto de supervivencia de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Por qué un grupo de jóvenes decide sacar el teléfono móvil para grabarse en medio de un incendio en lugar de huir o ayudar a sus compañeros? Lejos de responder a una falta de valores o a un fallo del sistema escolar, la respuesta se encuentra en la propia biología del desarrollo humano y en la forma en que los adultos están gestionando la infancia actual.

David Bueno, doctor en Biología, genetista y responsable de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad Autónoma de Barcelona, desmonta en el pódcast Educació sense filtres varios mitos sobre cómo perciben el peligro los menores y advierte de las consecuencias de criar a las nuevas generaciones bajo una constante sobreprotección.

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Para entender por qué los adolescentes se exponen a situaciones extremas —como grabar un fuego o cruzar una riera desbordada—, Bueno señala que es imprescindible comprender qué interpreta su cerebro como una amenaza. Mientras que un adulto prioriza el peligro físico, en la adolescencia entra en juego la necesidad biológica de construir una identidad propia fuera del núcleo familiar.

Un hombre joven sentado en una cama mira un teléfono móvil iluminado en una habitación oscura junto a una mesa de noche.
Un joven permanece sentado al borde de la cama mientras consulta su móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa etapa, el temor a quedar excluido del grupo pesa más que la integridad física. “Para ellos, no hacer eso quizá es más peligroso socialmente que el riesgo que corren quedándose cerca de aquella situación”, explica. Cuando la amígdala cerebral —la estructura encargada de activar el instinto de supervivencia y el miedo— procesa el entorno, los aprendizajes previos condicionan la respuesta: si un joven ha asimilado que quedarse al margen le restará valor ante sus iguales, su impulso de socialización anulará el de autoprotección.

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A este factor se suma el efecto amplificador de las pantallas. Según el científico, la sensación de anonimato y distancia que genera el entorno digital actúa como una ligera anestesia frente al peligro real, empujando a algunos jóvenes a asumir riesgos innecesarios para lograr reconocimiento en redes sociales.

La trampa de la sobreprotección

Frente a estas conductas, Bueno apunta a una tendencia creciente en las familias y en la sociedad: el exceso de protección por evitar cualquier daño. “Los casos de sobreprotección van en aumento y no nos damos cuenta, pensamos que es normal y no lo es”, alerta, quien define esta actitud como el hábito adulto de hacer por los niños o adolescentes aquello que ya son capaces de realizar por sí mismos, como desplazarse en transporte público.

El investigador sostiene que el instinto de supervivencia necesita entrenamiento práctico desde la primera infancia mediante el contacto con el entorno y la asunción de peligros controlados. “Los niños tienen que ser capaces de asumir algunos pequeños riesgos adecuados a su edad para valorar el peligro”, subraya. De lo contrario, el cerebro carece de experiencia previa para reaccionar cuando surge una amenaza real: “Si los niños no han vivido pequeños riesgos, no aprenderán nunca a gestionarlos”.

Un hombre, una mujer y un niño están junto a un cajón con tierra, pequeños brotes verdes, una regadera metálica y un cartel de madera.
Una madre, un padre y su hijo cultivan plantas en un huerto casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revertir lo que los expertos denominan la “extinción de la experiencia”, Bueno recomienda permitir que los menores experimenten en su día a día —ya sea trepando a un árbol, usando herramientas adaptadas a su tamaño o cocinando bajo supervisión—, asumiendo que un rasguño o una pequeña herida forman parte necesaria del aprendizaje vital y emocional.

Además, el neuroeducador asegura que repetir a los jóvenes constantemente que su futuro laboral y económico será peor que el de sus padres actúa como una carga psicológica paralizante: “Les estamos transmitiendo una sensación de que su futuro es muy negro, y este es uno de los motivos por los que prefieren sacrificar su libertad vendiéndola a partidos extremistas”. Frente a ese miedo, Bueno reivindica la confianza y el acompañamiento adulto como las únicas herramientas capaces de guiar a los jóvenes hacia una madurez autónoma.

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