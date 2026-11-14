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Lucía Menéndez, abogada, sobre préstamos: “Que no hayas firmado ningún contrato no significa que no puedas reclamar ese dinero”

La experta señala la manera en la que se puede recuperar un dinero prestado a alguien pese a que no exista un papel firmado con el acuerdo

Aunque no exista un papel firmado, es posible recuperar el dinero prestado. (Magnific)
Aunque no exista un papel firmado, es posible recuperar el dinero prestado. (Magnific)
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Prestar dinero a un amigo o a un familiar es una situación bastante habitual. En muchas ocasiones, la confianza y la cercanía hacen que no se considere necesario dejar constancia por escrito de la cantidad entregada ni de las condiciones para devolverla. Un acuerdo verbal parece suficiente cuando existe una relación personal y nadie contempla que puedan surgir problemas.

Sin embargo, el paso del tiempo puede cambiar las circunstancias. Lo que en un primer momento parecía un favor puntual puede convertirse en una deuda pendiente que se alarga durante meses o incluso años. Aunque pidas en varias ocasiones recuperar el dinero, muchas veces la devolución nunca llega y la relación entre ambas personas puede acabar deteriorándose.

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Además, puede surgir una dificultad añadida: la persona que prestó el dinero, en la mayoría de los casos, no dispone de un contrato ni de un documento firmado que acredite el acuerdo. Ante esta situación, es frecuente pensar que no existe ninguna posibilidad de reclamar la cantidad entregada. No obstante, la falta de documentación formal no significa necesariamente que el dinero esté perdido.

Así lo explica la abogada Lucía Menéndez (@luciamenendezabogada): no contar con un contrato firmado no impide automáticamente reclamar una deuda. La clave está en poder acreditar que el dinero se entregó a la otra persona y que la operación fue realmente un préstamo, no una cantidad que se dio de manera desinteresada o como un regalo.

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La abogada señala que la clave está en demostrar que el dinero fue un préstamo y no un regalo. (Magnific)
La abogada señala que la clave está en demostrar que el dinero fue un préstamo y no un regalo. (Magnific)

“Que no exista un papel firmado no significa automáticamente que no puedas reclamar ese dinero”, señala la experta. De este modo, aunque no haya un documento en el que ambas partes hayan dejado constancia de las condiciones del préstamo, sí pueden existir otros elementos que permitan demostrar que hubo una entrega de dinero y que existía el compromiso de devolverlo.

“Lo importante es demostrar que no fue un regalo”

Menéndez insiste en la importancia de reunir todas las pruebas disponibles. No es imprescindible contar con un contrato tradicional para tratar de acreditar la existencia de una deuda, ya que pueden servir distintos tipos de comunicaciones y documentos que reflejen lo sucedido.

Entre los elementos que pueden resultar útiles se encuentran los mensajes intercambiados a través de WhatsApp. Las conversaciones pueden aportar información sobre la cantidad prestada, las circunstancias en las que se entregó el dinero o las reclamaciones posteriores para conseguir su devolución. También pueden servir los justificantes de transferencias bancarias, que permiten acreditar que se realizó un movimiento de dinero entre las dos personas.

La abogada también contempla otras posibilidades que pueden ayudar a demostrar la existencia del préstamo. Por ejemplo, una conversación en la que el deudor reconozca expresamente que debe esa cantidad. Del mismo modo, contar con un testigo que conozca la operación o haya presenciado el acuerdo puede contribuir a respaldar la reclamación.

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“Lo importante es poder demostrar que lo entregaste y que no fue un regalo”, recalca Menéndez. Esta distinción es fundamental, porque no basta únicamente con acreditar que hubo una transferencia o que una persona recibió una determinada cantidad de dinero. También es necesario aportar elementos que permitan sostener que ese dinero debía ser devuelto y que no se trataba de una donación.

Por eso, conservar los mensajes, los justificantes bancarios y cualquier comunicación relacionada con el préstamo puede marcar la diferencia cuando aparecen dificultades para recuperar el dinero. Incluso si el acuerdo se hizo de palabra, las pruebas que se hayan generado durante la relación entre prestamista y prestatario pueden servir para reconstruir lo ocurrido. “Así que si alguien te debe dinero, no lo des todo por perdido aunque no esté firmado”

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