Oli Reyes cambió radicalmente de vida al mudarse a un pueblo de las montañas asturianas: “Esto es como vivir en una pequeña Suiza, me siento como Heidi”

Olinda Reyes sonríe en el interior de su pequeña casa de Asturias. (YouTube/Crónicas Berasategui)

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Pasó cuatro años rodeada por el ruido urbano de Tarragona y sufriendo un insomnio crónico que deterioraba su bienestar. Para cambiar de rumbo, esta mujer de 42 años decidió desprenderse de casi todas sus pertenencias y empezar de cero en una pequeña casa aislada en pleno Parque Natural de Redes. Allí el silencio le devolvió el descanso desde la primera noche y le ha permitido poner en marcha un proyecto para ayudar a otras personas que, como ella, conviven con la psoriasis.

El traslado a una aldea del interior de Asturias no estaba en sus planes, pero acabó siendo justo lo que necesitaba. Olinda Reyes, conocida como Oli, relata en el canal de YouTube Crónicas Berasategui cómo pasó de un piso en El Vendrell (Tarragona) a una diminuta vivienda aislada en las montañas asturianas. La oportunidad surgió casi por azar al conectar con el dueño de una antigua casa familiar que, pese a no tener pensado alquilarla, terminó cediéndosela para iniciar su nueva etapa.

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El contraste entre la ciudad y la montaña tuvo un efecto inmediato en su organismo. En Cataluña, Reyes arrastraba serios problemas para descansar pese a cuidar su dieta y practicar técnicas de relajación. “Yo llevaba cuatro años en El Vendrell intentando conciliar el sueño profundo y era imposible. Pensaba que era yo”, confiesa. El silencio de la aldea cambió todo desde el primer día: “Llegar aquí, y la primera noche, dormir como un bebé. En tres semanas es que he recuperado mi salud, porque dormir bien hace que todo el día tire”.

Olinda Reyes charla en el exterior de su vivienda, rodeada por las montañas. (YouTube/Crónicas Berasategui)

Además de recuperar el sueño, la mudanza le exigió un ejercicio de minimalismo extremo para adaptarse a una vivienda mucho más reducida. “He tenido que dejar muchas cosas. He practicado el desapego a tope”, explica sobre un proceso que la llevó a cuestionar sus hábitos de consumo tras desprenderse de tres armarios llenos de ropa.

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En su nueva rutina en el Parque Natural de Redes, ha cambiado la televisión por las vistas al valle, y sus únicos vecinos cercanos son las ovejas y los pájaros que escucha al amanecer. “Esta casa no tiene vecinos a los lados, estoy sola aquí. Esto es como vivir en una pequeña Suiza, me siento como Heidi”, resume al describir el aislamiento y el paisaje que hoy rodean su hogar, donde apenas mira el teléfono móvil y el calor lo da la leña.

Más de dos décadas con psoriasis

Detrás de este giro vital hay más de dos décadas conviviendo con una psoriasis autoinmune diagnosticada a los 16 años. En sus peores etapas, las placas llegaron a cubrir el 95% de su cuerpo, provocándole descamación, sangrado nocturno y un profundo desgaste emocional. “En el momento más crítico forré mi espejo con folios porque no quería verme, porque no me aceptaba”, recuerda sobre una etapa en la que evitaba salir en verano.

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Olinda Reyes en la cocina de su nueva vivienda rural durante la entrevista. (YouTube/Crónicas Berasategui)

Cansada de encadenar recetas con corticoides, ansiolíticos, antidepresivos y antihistamínicos que hacían que “fuera un zombi”, a los 19 años inició una búsqueda por su cuenta que dio sus primeros frutos a los 23. A base de observar la respuesta de su organismo, encontró alivio en elementos naturales como el aloe vera y el agua de mar, además de revisar desde los jabones, detergentes y tejidos que utiliza hasta la activación del sistema linfático.

Toda esa experiencia se traduce ahora en una metodología bajo su propio nombre que lanzará entre diciembre y enero. Dirigida a personas de entre 35 y 60 años agotadas de probar soluciones sin éxito, arranca con 21 días para instaurar nuevos hábitos y sigue con tres meses de acompañamiento en alimentación, respiración, movimiento y gestión emocional. “Estoy haciendo algo que es mucho más grande, que no es solo para mí, sino para ayudar a otras personas”, resume.

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Mientras ultima este proyecto, Reyes ya mira a medio plazo con un objetivo claro para echar raíces en el norte: comprarse una pequeña casa con terreno para cultivar su propio huerto y tener gallinas. “Para vivir no necesito tanto”, concluye sobre un cambio que le ha devuelto la calma y el descanso.