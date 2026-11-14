España

Lanzan piedras, petardos y huevos contra el candidato del PP en Gipuzkoa, Jon Echeverría, que acaba cancelando su acto

Según fuentes de EFE, unas 200 personas recibieron al equipo con gritos en euskera, entre ellos “Alde hemendik”, cuya traducción es “fuera de aquí”

Un pasajero observa a través de la ventanilla de un coche a un grupo de personas congregadas sobre un muro de piedra junto a varios árboles
Integrantes del PP observan desde un vehículo la concentración que impidió su acto electoral (Jon Echevarría X)
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El PP ha cancelado la gira electoral que tenía prevista en Gipuzkoa después de que el candidato al Congreso por esa provincia, Jon Etxeberría, suspendiera este sábado un acto en Hernani. Según denunció la formación, un grupo de jóvenes lanzó petardos, huevos y piedras contra los integrantes de la comitiva, que abandonaron el lugar antes de iniciar la convocatoria. Ha ocurrido este sábado en torno a las 11:00 en la plaza de los Tilos, donde el candidato popular había anunciado el comienzo de una ruta por distintos municipios guipuzcoanos.

Según fuentes de EFE, unas 200 personas recibieron al equipo con gritos en euskera, entre ellos “Alde hemendik”, cuya traducción es “fuera de aquí”. El PP ha asegurado que algunos asistentes llevaban el rostro cubierto y que, además de las consignas, arrojaron objetos hacia los representantes de la formación. El acto no llegó a celebrarse y la delegación decidió retirarse de la plaza. Tras el incidente, el PP de País Vasco ha afirmado que “no se dan las condiciones democráticas suficientes” para desarrollar la campaña en Gipuzkoa.

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa reducirá los aforamientos y endurecerá las penas por malversación de fondos públicos. Es más, ha dicho que su Gobierno no indultará "a ningún político condenado por corrupción nunca".

Exigencias de seguridad del PP

El PP ha atribuido la cancelación de su agenda electoral en Gipuzkoa a lo que define como una acción de coacción contra sus candidatos. La formación ha sostenido que el episodio impidió que Jon Etxeberría expusiera sus propuestas y ha cuestionado las condiciones para desarrollar actividades públicas de campaña en el territorio. En un comunicado, el partido también ha puesto el foco en el operativo de seguridad y ha reclamado garantías para que sus representantes, equipos y simpatizantes puedan participar en convocatorias sin incidentes. La organización no ha precisado qué actos quedarán suspendidos ni si ha presentado una denuncia formal ante las autoridades. También ha evitado detallar el calendario alternativo o las medidas que exigiría.

Después de abandonar el lugar, Etxeberría ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha calificado lo ocurrido como una agresión contra su equipo. “Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco. Exijo a la Ertzaintza que garantice nuestra seguridad”, dice en su perfil el candidato más joven del PP al Congreso.

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El Sindicato Profesional de la Policía vasca (Si.P.E.) ha condenado los hechos y los ha encuadrado dentro de un caso de “violencia e intimidación política”. La entidad ha reclamado una respuesta institucional para proteger el derecho de las fuerzas políticas a difundir sus propuestas durante la campaña. Hasta ahora, no se conocieron pronunciamientos públicos de la Ertzaintza ni del Ayuntamiento de Hernani sobre lo sucedido.

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