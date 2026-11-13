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Esto es lo que podrán hacer los policías antidisturbios en las manifestaciones tras su actuación durante la huelga general

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó abrir investigaciones específicas sobre los incidentes registrados

Manifestantes gritan consignas junto a la policía antidisturbio. (Reuters/Susana Vera)
Manifestantes gritan consignas junto a la policía antidisturbio. (Reuters/Susana Vera)
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Este jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó abrir investigaciones específicas sobre los incidentes registrados durante la huelga general del miércoles 11 y anunció un cambio en los recursos que podrán utilizar los antidisturbios en futuras protestas. 24 horas después, fuentes de Interior han desvelado algunos detalles del nuevo protocolo. La Dirección General de la Policía modificará las normas de actuación de los antidisturbios, con nuevas limitaciones sobre los medios que podrán emplear durante los dispositivos de orden público.

El espray de defensa personal queda excluido de los dispositivos de orden público. La medida no prohíbe el uso de gas lacrimógeno: los agentes podrán mantener el empleo de artificios ATL, que generan una nube de humo lacrimógeno y que Interior considera inocua y no lesiva. De forma resumida, los agentes no podrán emplear su espray personal, como se observa en imágenes en las que lo utilizan sobre manifestantes a poca distancia, pero sí contarán con las escopetas lanzadoras de estos artificios para crear humo disuasorio. El cambio afectará a los futuros operativos de control de manifestaciones y alteraciones del orden público. Interior no ha detallado aún si el cambio incluirá instrucciones adicionales en otros términos.

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Efectivos de la Policía Nacional se despliegan durante la noche frente a unas cocheras de autobuses en Madrid ante la presencia de piquetes y manifestantes. (EFE)

Señalamiento a Marlaska

La Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió una información reservada para examinar las actuaciones policiales durante la jornada en la capital. La investigación se desarrollará al margen de los mecanismos ordinarios de inspección interna de la Policía Nacional. Hasta las 23.00 del miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían contabilizado 1.144 incidencias y 47 detenciones relacionadas con la huelga, sin incluir Cataluña y el País Vasco. Madrid concentró 20 arrestos.

Las actuaciones policiales durante la huelga general han reabierto las diferencias entre el Gobierno y varios de sus socios parlamentarios. Sumar, Podemos, Compromís y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han exigido explicaciones y responsabilidades al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, pidió la dimisión del ministro. “No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo”, afirmó ante los medios en la Cámara Baja. La diputada cuestionó las cargas contra participantes que, según sostuvo, se manifestaban de forma pacífica en defensa del derecho a la vivienda.

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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también criticó la intervención policial y remitió su posición a la petición de cese planteada por Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez afirmó que los episodios no son aislados y advirtió de que Marlaska no debería seguir al frente de Interior si el Ministerio no puede controlar la actuación de los agentes. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, consideró excesivas tanto las acciones violentas registradas al final de la marcha de Barcelona como la respuesta policial. A su juicio, se empleó una fuerza que no se aplica en movilizaciones de la ultraderecha. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reclamó también la dimisión de Marlaska y denunció el uso de gas pimienta y las identificaciones masivas.

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