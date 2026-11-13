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La investigación de la muerte de Isak Andic (Mango) se complica: los Mossos no pueden demostrar si su hijo lo empujó en Monserrat

Las diez simulaciones de caída realizadas por la Unidad de Montaña no arrojaron resultados concluyentes sobre la mecánica del accidente

Jonathan Andic. (Europa Press)
Jonathan Andic. (Europa Press)
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Dos agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra admitieron este viernes que no existen pruebas concluyentes para determinar si la muerte de Isak Andic fue un homicidio o un accidente. Los investigadores comparecieron como testigos ante la jueza de Martorell (Barcelona) que instruye la causa contra Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, por la muerte de su padre tras precipitarse por un barranco de más de 100 metros en una excursión que ambos realizaron a solas por Montserrat el 14 de diciembre de 2024.

Según informaron fuentes jurídicas a Efe, los agentes se ratificaron en el informe elaborado tras el suceso, en el que ya concluyeron que no era posible determinar la participación de “otras personas” en la caída. El documento también reconocía que las diez simulaciones de caída realizadas por la Unidad de Montaña no arrojaron resultados concluyentes sobre la mecánica del accidente.

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Un repaso a la investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Lo que comenzó como un trágico accidente de senderismo ha culminado con la detención de su propio hijo, Jonathan Andic, como principal sospechoso.

El objetivo de los ensayos era reconstruir cómo se había despeñado el empresario en el camino que bordea el precipicio, con el fin de esclarecer si la caída respondió a un tropiezo fortuito, como sostiene la defensa de Jonathan Andic, o a un empujón deliberado, como sospecha la Fiscalía. Ninguna de las diez pruebas realizadas permitió inclinar la balanza hacia una u otra hipótesis, según admitieron los propios agentes ante la jueza.

La magistrada, que mantiene la investigación abierta por un posible delito de homicidio, sostiene en su auto de prisión bajo fianza que la muerte de Isak Andic “no fue accidental” y que su hijo tuvo una “participación activa y premeditada”. Esa resolución, recurrida por la defensa que encabezan los abogados Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, se apoya en un informe fotográfico que vincula una huella hallada junto al punto de caída con el calzado del fundador de Mango.

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La huella clave pierde fuerza por la lluvia y la falta de acordonamiento

Los agentes se pronunciaron también sobre esa huella, que la jueza considera no fortuita, sino provocada de forma artificial para simular una pisada dejada por el empresario antes de despeñarse. Se trata de uno de los indicios centrales en los que se apoya la acusación para incriminar a Jonathan Andic.

Los abogados, Cristobal Martell y Sebastián de Juan, a su llegada al Juzgado Nº5 Martorell, a 3 d ejulio de 2026, en Martorell, Barcelona. (David Zorrakino./ Europa Press)
Los abogados, Cristobal Martell y Sebastián de Juan, a su llegada al Juzgado Nº5 Martorell, a 3 d ejulio de 2026, en Martorell, Barcelona. (David Zorrakino./ Europa Press)

Sin embargo, los mismos mossos reconocieron ante la jueza que, días antes de examinar la pisada, había llovido en la zona, por lo que resulta imposible determinar su antigüedad con precisión. A esa limitación se suma que el terreno no fue acordonado de forma adecuada desde el primer día, lo que impidió garantizar que la zona permaneciera libre de contaminación durante los trabajos posteriores de la policía científica.

El chófer y un escalador también declararon este viernes

Además de los dos agentes, compareció ante la jueza el chófer y hombre de confianza de Isak Andic, quien ya había declarado a los Mossos d’Esquadra que la relación entre el empresario y su hijo era buena. También testificó un escalador que pasó por el lugar de la caída instantes después de la muerte del fundador de Mango, cuyos datos fueron recogidos entonces por si resultaba necesario tomarle declaración.

El escalador se ratificó en su testimonio policial y explicó a la jueza que no vio ni oyó nada antes de llegar al punto donde cayó Isak Andic, y que, cuando llegó, los Mossos d’Esquadra ya se habían hecho cargo de la situación.

Esta segunda ronda de comparecencias en la causa abierta por la muerte del fundador de Mango proseguirá el próximo lunes con la declaración del notario de Isak Andic y del jefe de servicios y de personal de la familia, entre otros testigos. La jueza prevé citar a una treintena de personas hasta mediados de diciembre, entre ellas, los tres albaceas del empresario y el abogado Miquel Roca, encargado de constituir la fundación benéfica cuya creación la Fiscalía vincula a un posible móvil económico detrás de la muerte de Isak Andic.

(Información de Efe)

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