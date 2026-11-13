España

Es oficial, el Gobierno aprueba un nuevo sistema de identificación para mascotas: qué cambia a partir del 2 de enero para mi perro o gato

La normativa incluye animales de caza, de guarda de ganado, de rescate o utilizados en actividades deportivas, entre otros

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo sistema de identificación de animales de compañía. (Magnific)
El Gobierno de España ha aprobado un nuevo sistema de identificación de animales de compañía. (Magnific)
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A partir del 2 de enero de 2027, la identificación de los animales de compañía cambia en España. Este viernes ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 986/2026, de 11 de noviembre, que establece un “sistema único y homogéneo” para identificar a las mascotas.

La nueva normativa, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el martes y depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca reforzar la trazabilidad, mejorar la prevención de enfermedades transmisibles, evitar la cría y tráfico ilegal de animales y facilitar la recuperación de aquellos perdidos o abandonados.

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La principal novedad de la ley —que se enmarca dentro de las obligaciones europeas sobre identificación y trazabilidad de perros y gatos— es que incluye en este sistema de identificación a animales que no están recogidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Bienestar Animal. Esto se debe principalmente a motivos de sanidad. Son los perros y otros animales auxiliares de caza, como los hurones; los perros pastores y de guarda de ganado; los animales de seguridad, rescate, intervenciones asistidas y actividades deportivas, y los animales de producción que hayan perdido su fin productivo y sus dueños, por tanto, decidan inscribirlos como mascotas.

Un gato de pelaje blanco y pardo con collar verde apoya sus patas en un borde de madera sobre un fondo oscuro desenfocado
Imagen de archivo de un gato. (Magnific)

¿Qué cambia con la nueva normativa de identificación de mascotas?

Con el nuevo Real Decreto, como se venía haciendo hasta ahora, los perros, gatos y hurones serán identificados mediante un transpondedor electrónico inyectable, que deberá ponerse antes de los tres meses de edad y, en cualquier caso, antes de su primera transmisión. Los gatos comunitarios figurarán a nombre de la administración local correspondiente. En el caso de las aves, deberán portar una anilla cerrada que será colocada por el criador cuando el crecimiento de su pata permita ajustarla.

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Este registro vinculará al animal con su titular y conservará información sobre su identificación, procedencia, estado, historial de titulares y circunstancias sanitarias o reproductivas. Recogerá, además, alertas de extravío, sustracción o localización, junto con datos de contacto para facilitar su recuperación.

En los perros, cuando sea necesario, se anotarán sus antecedentes de agresiones conocidos por autoridades administraciones o judiciales, condición de potencialmente peligroso, aptitudes y formación de tenencia responsable.

Periquitos australianos. (H. Zell/Wikimedia Commons)
Periquitos australianos. (H. Zell/Wikimedia Commons)

Los animales deberán inscribirse en el registro de la comunidad autónoma o ciudad autónoma donde tengan su residencia habitual y los titulares serán los responsables de mantener actualizados todos los datos: tiene como máximo un mes si el animal cambia de residencia habitual a otra comunidad autónoma, tres días hábiles tras una transmisión de titularidad y siete días hábiles en caso de fallecimiento

Las comunidades autónomas dispondrán de un máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la normativa para adaptar sus registros a este contenido y los propietarios otros doce meses para actualizar la información.

En el caso de los animales de compañía distintos de perros, gatos, hurones o aves, tendrán requisitos específicos cuando sus especies, subespecies o razas se incorporen a los Listados Positivos, que prepara el Ministerio de Derechos Sociales.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

¿Qué ocurre con los animales que ya están identificados?

Ante la próxima entrada en vigor de esta normativa, los titulares de los animales de compañía se estarán preguntando qué ocurrirá con sus mascotas que ya estaban identificadas, si deberán ajustarse a este nuevo sistema.

El Real Decreto establece que, aquellos ejemplares que antes de la entrada en vigor de la norma ya estuviesen identificados conservarán su sistema actual. Sin embargo, si este deja de ser legible, deberán ser identificados de nuevos según los nuevos requisitos.

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