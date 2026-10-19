La defensa de Jonathan Andic busca informes que acrediten la artrosis de su padre, fundador de Mango, y que habría precipitado su caída en Montserrat

Jonathan Andic paga una fianza de un millón y elude la prisión provisional por la muerte de su padre.

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La defensa de Jonathan Andic se prepara para el juicio por la muerte de su padre, en el que se le acusa como el principal sospechoso del crimen. El hijo del fundador de Mango, Isak Andic, sostiene en cambio que lo ocurrido durante la ruta en Montserrat fue un accidente debido a la artrosis bilateral que padecía. La estrategia de la defensa coincide con una nueva ronda de declaraciones ordenada por la jueza que investiga el fallecimiento, ocurrido en diciembre de 2024.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en Barcelona, ha citado además a 33 testigos en nueve jornadas previstas entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre. La lista reúne personas propuestas por la Fiscalía y por la representación legal de Jonathan.

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La providencia judicial, a la que ha tenido acceso EFE, establece que el detective privado Francisco Marco fue contratado por la defensa para elaborar informes periciales vinculados con el caso. Ese mismo día también declarará Johanes B., un profesional que trabajaba con Julia L., terapeuta de la familia Andic. Las sesiones continuarán en noviembre con la comparecencia de directivos, empleados de la empresa y miembros de los servicios de emergencia que intervinieron el día del accidente.

El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte (Montaje Infobae)

Los tratamientos previos de Isak

La defensa pretende aportar al juzgado informes sobre tratamientos que Isak Andic recibió en 2018, 2020 y 2022. Según ha publicado El Nacional, el empresario fue atendido en el Instituto Cugat y en el Institut de Teràpia Regenerativa Tissular, perteneciente al Centro Médico Teknon. Además, fuentes de la defensa han señalado a EFE que el empresario padecía artrosis en ambas rodillas, una dolencia relacionada con una rotura de ligamentos sufrida varias décadas atrás. Esta nueva versión aseguraría que Andic recurría a tratamientos regenerativos para aliviar las consecuencias de aquella lesión.

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La hipótesis que prepara la representación de Jonathan Andic apunta a que ese problema físico podría haber causado una pérdida de estabilidad o un fallo en las piernas en el recorrido por Montserrat. El planteamiento busca introducir una posible explicación médica para la caída mortal.

No obstante, algunas personas del entorno del empresario han declarado, de acuerdo con las mismas fuentes, que Isak Andic mantenía una vida activa y practicaba deporte de forma habitual. También han reconocido que arrastraba molestias en las rodillas, aunque no existían indicios previos de que esa condición pudiera derivar en un accidente de esas características. En estos momentos, la investigación continúa bajo secreto parcial y deberá determinar, a partir de los testimonios y de las pruebas periciales, las circunstancias de la muerte del fundador de Mango durante la excursión que realizaba con su hijo.

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19/05/2026 Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Quién declarará en las próximas semanas

Entre los citados se encuentra el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, además de trabajadores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que atendieron por teléfono a Jonathan Andic tras la caída. Al día siguiente comparecerán bomberos que participaron en el operativo desplegado en la montaña.

La jueza también ha convocado a Josep Creuheras, presidente del Grupo Planeta y uno de los albaceas designados por el empresario fallecido. La relación de testigos incluye al entrenador personal de Isak Andic, un amigo suyo y su notario, Ariel S. El abogado y expolítico Miquel Roca, a quien el fundador de Mango había encomendado la constitución de una fundación de fines filantrópicos, también declarará junto con su hijo. Ambos fueron propuestos por la defensa.

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Para las últimas jornadas están previstos los testimonios de Norman A., hermano de la víctima, y de Iñaki Ortega, quien fue portavoz de la familia Andic hasta poco después de la detención de Jonathan. Las declaraciones se repartirán en nueve sesiones judiciales, con el objetivo de ampliar los elementos disponibles en la investigación.