Alemania aprueba la adquisición de ocho fragatas de ThyssenKrupp para guerra antisubmarina

Guardar

Berlín, 8 oct (EFE).- La Comisión Presupuestaria del Bundestag (la Cámara Baja del Parlamento alemán) ha aprobado este jueves la adquisición de las últimas cuatro del paquete de ocho fragatas de tipo MEKO fabricadas por ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), informó hoy el Ministerio de Defensa.

El primero de los buques, concretamente del tipo MEKO A-200 DEU, destinado a la guerra antisubmarina, será entregado en el año 2029, indicó Defensa en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Alemania asume responsabilidad en la defensa convencional en el seno de la Alianza. Para ello hemos prometido con la OTAN numerosas contribuciones de capacidades en el marco de los planes de capacidades y defensa", destacó la institución.

"Entre otras capacidades, con la actividad antisubmarinos marítima, la Marina prestará una importante contribución a la defensa y la disuasión en el espacio del mar Báltico y del Norte, así como en el Atlántico y en el Alto Norte", agregó.

PUBLICIDAD

Inicialmente, estaba previsto que la Marina alemana recibiera seis fragatas F126 del astillero Damen Werft, pero en junio el Ministerio de Defensa rescindió el contrato debido a los importantes retrasos que arrastraba el proyecto, cuyo coste hubiera superado los 18.000 millones de euros.

Según el contrato para la construcción de seis fragatas F126, el primer buque debía entregarse con capacidad operativa inicial a mediados de 2028, pero la empresa "no logró cumplir los plazos ni los límites presupuestarios acordados".

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya había adelantado entonces que se adquirirían las ocho fragatas MEKO, con un coste de aproximadamente 1.000 millones de euros por cada barco, en lugar de las F126.

"Las fragatas MEKO se emplean desde hace años a nivel mundial por parte de aliados y socios en diferentes versiones adaptadas y han demostrado su valía", remachó el Ministerio en su comunicado. EFE