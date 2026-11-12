Ni crucigramas ni sudokus: la afición de los mayores de 60 años que mejora la memoria y combate la soledad

Una persona mayor juega a Candy Crush en su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más allá del estereotipo del jubilado pasando la tarde frente a un cuaderno de sudokus o crucigramas, la realidad del ocio sénior está cambiando a pasos agigantados. El entretenimiento digital ha derribado la barrera generacional y se ha instalado con fuerza en los hogares: las pantallas y los mandos conquistan cada vez a más personas mayores de 60 años que encuentran en los videojuegos no solo una vía de diversión, sino un auténtico estímulo para la mente y un escudo contra el aislamiento.

Durante años se ha pensado que las consolas y las aplicaciones móviles eran territorio exclusivo de niños y adolescentes, a menudo criticados por pasar demasiadas horas frente a la pantalla. Sin embargo, los datos del Anuario 2025 de la Industria del Videojuego en España, elaborado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), confirman que ya juegan 1,56 millones de personas de entre 65 y 75 años, lo que supone el 28% de esa población, una cifra que sube hasta el 32% entre los 55 y los 64 años.

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Este fenómeno tiene una explicación muy sencilla: quienes hoy llegan a los 60 ya vivieron en su juventud el nacimiento de los primeros videojuegos, por lo que no les resultan ajenos, según recoge Le Mag du Senior. A esto se suma que están mucho más conectados y que la pandemia animó a muchos a descubrir las partidas online para sentirse acompañados durante los confinamientos.

A esta tendencia contribuye también la sencillez de la tecnología actual, que ha dejado atrás las complejas configuraciones del pasado. Además, el teléfono móvil o la tablet, que son los dispositivos preferidos por los sénior españoles según AEVI, han eliminado cualquier barrera técnica: hoy basta con tocar la pantalla para empezar a jugar. De hecho, los datos de la asociación revelan que casi una cuarta parte de los jugadores de entre 65 y 75 años utiliza estos soportes táctiles, muy por encima del ordenador o la videoconsola.

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Una mujer juega a los bolos en un videojuego, imagen de archivo. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Un gimnasio para la mente y el ánimo

Lejos de ser un motivo de preocupación para sus familias, siempre que se disfrute con moderación y sin caer en el exceso, esta afición ofrece múltiples ventajas para envejecer de forma activa. En el plano cognitivo, jugar exige concentración, memoria, planificación y capacidad para gestionar varias tareas a la vez, lo que ayuda a preservar la autonomía diaria. Además, según el estudio Brain and Body, dedicar unas horas semanales a juegos de lógica, estrategia o simulación estimula la plasticidad cerebral, mejora la agilidad mental y ayuda a reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

El bienestar emocional es otro de los grandes pilares de este pasatiempo. Superar retos en la pantalla mejora la gestión de las emociones y devuelve la confianza en uno mismo, algo especialmente valioso tras la jubilación, además de activar las zonas del cerebro vinculadas al placer y el buen humor. Asimismo, las partidas contra otros usuarios o los ratos de juego compartidos con los nietos crean un espacio que combate directamente la soledad no deseada.

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Pasatiempos para todos los gustos

Aunque cueste imaginarlo, los videojuegos también cuidan el físico. Los títulos de baile o deportes obligan a levantarse del sofá y ejercitarse, motivo por el cual cada vez más residencias y centros de día los integran en sus rutinas. En España destaca el programa Golden Gamers de los Centros de Día Florencia, en la Comunidad de Madrid, premiado por utilizar videojuegos como terapia para frenar el deterioro cognitivo de sus usuarios.

Un abuelo ve a su nieto jugar en el móvil. (Stock)

Mientras que los grandes éxitos juveniles como Fortnite o Grand Theft Auto suelen acaparar los titulares, el mercado ofrece hoy infinidad de propuestas adaptadas a todos los gustos. Entre los veteranos triunfan especialmente los juegos de reflexión, las cartas, los crucigramas digitales y las adaptaciones de juegos de mesa clásicos. Una preferencia que coincide con el mercado móvil español, donde los títulos casuales, las cartas y los puzles son los más jugados según AEVI.

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Sin embargo, cada vez son más los que se atreven con todo, llegando incluso a competir en equipos profesionales de deportes electrónicos formados por mayores de 65 años, como los Silver Snipers —pioneros en torneos de Counter-Strike con integrantes de hasta 82 años— o el conjunto japonés Matagi Snipers. Una prueba de que, para disfrutar jugando, la edad es solo un número.