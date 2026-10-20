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Tres años de cárcel para una banda que suministraba droga a "fumaderos" de Huelva

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Huelva, 20 oct (EFE).- La Audiencia de Huelva ha condenado a penas de tres años de prisión a seis hombres por integrar una banda dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y heroína, a través de puntos de venta e itinerantes y de varios "fumaderos" en Huelva.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, condena, además a una mujer a tres años de cárcel en calidad de cómplice de dos delitos contra la salud pública.

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Se considera probado que, entre enero y mayo de 2024, los acusados -seis acusados varones- actuaron de común acuerdo para organizar la venta de droga a terceros.

La actividad se inició en una vivienda desocupada de Huelva que funcionaba simultáneamente como punto de venta y "fumadero". Ante la creciente presión policial y la constante interceptación de compradores en las inmediaciones, los procesados ​​trasladaron el punto de venta a otro inmueble de la capital, residencia de uno de ellos.

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El suministro principal de la droga partía de la vivienda de otro de los acusados, ubicada primeramente en la capital e instalada con posterioridad en la zona de El Rincón, en la localidad costera de Punta Umbría. Desde allí, el cabecilla acopiaba y transportaba pequeñas remesas de sustancia hasta las inmediaciones de los otros dos pisos.

El resto de los miembros del grupo asumían funciones organizadas de vigilancia, atención a los compradores y custodia del material. Cuando las existencias se agotaban, alertaban al cabecilla para que acudiera en su vehículo a realizar nuevas entregas en puntos seguros.

A lo largo del dispositivo de seguimiento desplegado por la Policía Nacional, los agentes interceptaron en repetidas ocasiones a varios de los implicados portando cocaína y heroína dispuestas para abastecer el mercado ilícito.

En estas entregas intermedias participó en dos ocasiones la única acusada, pareja del cabecilla, quien siguiendo las indicaciones de este mientras conducía el vehículo utilizado en los desplazamientos, entregó pequeños paquetes con dosis de cocaína y heroína a otros integrantes de la red.

El operativo culminó el 6 de mayo de 2024 con entradas y registros autorizados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva. En el domicilio de Punta Umbría, los agentes encontraron más de 29 gramos de cocaína, cerca de 110 gramos de heroína y resina de hachís, además de 2.973 euros en efectivo fraccionado y útiles para el pesaje y empaquetado.

Por su parte, en el piso de Huelva se decomisaron dosis listas para el consumo, balanzas de precisión, anotaciones contables y documentación de clientes.

A todos los acusados varones se les impone además de la pena de cárcel por un delito contra la salud pública, el pago de una multa de 20.000 euros.

El tribunal ha acordado la concesión del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de libertad para la mujer por un período de tres años y medio, condicionado a que no vuelva a delinquir durante dicho plazo. EFE

lra/fs/oli

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