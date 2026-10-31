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Dispositivo policial en el centro de València para prevenir disturbios

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València, 31 oct (EFE).- El dispositivo policial ante la convocatoria de posibles disturbios esta tarde de sábado en el centro de València, activo desde este viernes, permanecerá hasta primeras horas del domingo en prevención de altercados y saqueos que habían sido promovidos en redes sociales por los responsables de Blocus.

Numerosos comercios del centro han protegido sus escaparates con tablones de madera y han cerrado la tarde de este sábado, después de que por la mañana hayan permanecido abiertos con normalidad -aunque con una menor afluencia de clientes por la previsión de lluvias- y con los últimos trabajos de algunos instaladores de paneles para acabar de colocar la protección en los cristales y escaparates.

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El dispositivo policial está integrado por un refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil en el área metropolitana, efectivos de Policía Local, Bomberos y seguridad privada, según informó este viernes el delegado del Gobierno, Roger Llanes.

Por parte de la Policía Nacional participan en él la Unidad de Intervención Policial, brigadas de la Comisaría provincial de Valencia y la Unidad Aérea.

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La Policía Local de València dobla este sábado el dispositivo policial previsto inicialmente para la noche de Halloween ante la convocatoria de la organización Blocus, que ha hecho un llamamiento a generar disturbios y saqueos en los comercios del centro histórico de la ciudad, según ha afirmado el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell.

En los alrededores de la plaza de toros se ven varios furgones policiales y en la estación de Xàtiva de Metrovalencia guardias de seguridad impiden la salida hacia la calle.

Los comercios del centro de València comenzaron este viernes a proteger sus escaparates con tablones de madera y recibieron recomendaciones por parte de la Policía, que estará en permanente contacto con ellos para atender cualquier circunstancia que se presente.

Sobre las 16:00 horas, las persianas de muchos comercios han bajado, al igual que los cines Lys y el Teatro Olympia, que también han cerrado y aplazado los espectáculos previstos para este sábado: "Nos hacía mucha ilusión compartir esta noche con vosotros pero la seguridad del público y del equipo es lo primero", han comunicado.

Hoy, un juzgado de Torrent (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el detenido está investigado en una causa abierta por la plaza número 2 de la Sección de Instrucción de ese Tribunal de Instancia, por delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de ulterior calificación.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en los últimos días a tres jóvenes en la provincia de Valencia (uno en la capital, uno en Alfafar y otro, el de Picanya) relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios, saqueos y pillaje este sábado en València.

Esta tarde en València, las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a los colectivos sociales y sindicales que desde la tragedia han salido a la calle cada mes para reclamar responsabilidades, se manifiestan con motivo del segundo aniversario de las inundaciones, centradas especialmente en el recuerdo a las 234 personas fallecidas.

La manifestación por las víctimas mortales de la dana está convocada a las 18:00 horas en la plaza de la Virgen, desde donde se desplazará hasta la plaza del Ayuntamiento, donde permanece la acampada por la vivienda. EFE

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