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Rescatan a 110 perros desnutridos bajo el sol y encuentran otros 26 cadáveres en Buñol (Valencia): investigan al propietario de la finca por maltrato animal

Las asociaciones animalistas denuncian que la finca acumulaba quejas desde hace cinco años y exigen responsabilidades al Ayuntamiento

Las precarias instalaciones de la parcela de Buñol. (Instagram/@plbunyol)
Las precarias instalaciones de la parcela de Buñol. (Instagram/@plbunyol)
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Un centenar de perros al borde del colapso físico y decenas de cuerpos sin vida. La Policía Local de Buñol, junto con agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Requena, ha intervenido una parcela en este municipio valenciano donde malvivían 110 perros en condiciones extremas de abandono. Las pesquisas, iniciadas a raíz de la llamada de un vecino de la localidad, han desembocado en la apertura de diligencias judiciales y en la imputación del titular de la finca por un presunto delito continuado de maltrato animal.

Según ha detallado la Jefatura policial, los animales se encontraban completamente a la intemperie, soportando temperaturas asfixiantes y sin una sola gota de agua limpia a su alcance. Varios ejemplares sufrían un cuadro severo de desnutrición extrema con las costillas marcadas bajo la piel, además de presentar heridas abiertas, llagas e infecciones sin tratar. Además, decenas de ellos permanecían inmovilizados al suelo mediante cadenas de escasa longitud que les impedían buscar una sombra mínima o incluso tumbarse con holgura.

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Un agente de la Policía Local de Buñol asiste a uno de los perros durante la intervención. (Instagram/@plbunyol)
Un agente de la Policía Local de Buñol asiste a uno de los perros durante la intervención. (Instagram/@plbunyol)

Desde la Asociación Defensa Animal Torrent (ADAT) informaron a través de sus redes sociales de que el operativo encontró 26 cadáveres de perros en el recinto, muchos de ellos ocultos dentro de bidones sellados con hormigón para amortiguar el hedor de la descomposición. Los portavoces de la entidad animalista subrayaron, además, que el lugar contaba con antecedentes: “Al parecer, esta situación estaba denunciada desde hace 5 años”.

Cabe destacar que la inmensa mayoría de los animales son podencos y ejemplares habitualmente empleados en la actividad cinegética, una circunstancia que la organización Tribu Animalista Ubuntu denunció en sus redes sociales. La plataforma señaló que estos animales habían sido reducidos a vivir hacinados en chabolas de chapa, rodeados de suciedad y escombros, y exigió responsabilidades al consistorio.

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Decenas de podencos vivían hacinados en jaulas metálicas. (Instagram/@plbunyol)
Decenas de podencos vivían hacinados en jaulas metálicas. (Instagram/@plbunyol)

El propietario ya está siendo investigado

El titular de la parcela ya ha sido plenamente identificado por los agentes e investigado por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias policiales instruidas de urgencia por los dos agentes locales que iniciaron la investigación, junto con los informes periciales elaborados por el equipo del SEPRONA de Requena, han quedado ya a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará las medidas cautelares y las posibles penas de inhabilitación o privación de libertad que afronta el dueño de las instalaciones.

Varios de los perros rescatados presentaban extrema delgadez. (Instagram/@plbunyol)
Varios de los perros rescatados presentaban extrema delgadez. (Instagram/@plbunyol)

Con el decomiso formalizado, la prioridad médica y logística recae ahora sobre las protectoras. El total de los 110 perros rescatados fue trasladado de inmediato a Ribamontes, el centro concertado por el Ayuntamiento de Buñol encargado de la custodia y el cuidado de animales abandonados. En sus dependencias, el equipo de veterinarios ha desplegado un operativo intensivo de rehidratación, control parasitario, curas de urgencia y pautas de nutrición progresiva para evitar que sufran un choque metabólico tras un ayuno tan prolongado.

La buena noticia es que el juzgado que instruye la causa ya ha emitido la autorización correspondiente para que los animales puedan ser derivados a hogares temporales o ser entregados en adopción definitiva sin tener que esperar a la resolución de un juicio que podría dilatarse meses. Para gestionar las acogidas y adopciones de estos animales, el centro de acogida Ribamontes ha habilitado el número de contacto 625 05 74 25.

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