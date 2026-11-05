Las cuatro señales de que tu perro es feliz: desde los “zoomies” hasta no quitarte la vista de encima

El veterinario de Madre de Mimitos explicó en TikTok qué comportamientos caninos reflejan confianza, alegría y apego hacia sus dueños. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jugar o practicar deporte o darle mimos son algunas de las acciones que hacen a un perro feliz. Si los lazos se trabajan, existe una alta probabilidad de que el can disfrute su tiempo contigo. Y esto lo muestran a través de la comunicación no verbal principalmente. Hay que tener en cuenta que ciertas razas se ven limitados por el corte de cola u orejas y no consiguen que otros perros o humanos los entiendan.

El veterinario Luis Aylagas, conocido en TikTok por su cuenta Madre de Mimitos, enumeró en un video difundido en la plataforma cuatro comportamientos que delatan el bienestar emocional de un perro. Según explicó, estas señales abarcan desde la forma en que duerme el animal hasta su reacción cuando el dueño vuelve a casa.

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El veterinario detalló que las posturas, la energía que tenga o la atención pueden marcar esa felicidad y decir sobre el estado anímico de un perro. “Si duerme en posturas raras, siempre boca arriba, con las patas estiradas y con la guardia baja, es que confía plenamente en ti”, señaló en el video.

Un perro salta encima de su dueño para saludar. (Canva)

El contenido, que acumula numerosas reproducciones en la red social, busca ayudar a los dueños a interpretar el lenguaje corporal canino sin necesidad de una consulta profesional. Aylagas repasó cada una de las cuatro conductas con ejemplos concretos y explicaciones breves sobre su significado.

Dormir boca arriba, los zoomies, la mirada atenta y el recibimiento en la puerta

La primera señal que mencionó Luis Aylagas tiene que ver con la postura al descansar. Un perro que duerme boca arriba, con las patas estiradas y sin mantener una posición defensiva, muestra un nivel alto de confianza hacia su entorno y hacia las personas con las que convive. Esta postura implica dejar expuestas zonas vulnerables del cuerpo, algo que un animal solo hace cuando se siente seguro.

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Un veterinario explica qué significa que tu perro duerma boca arriba o tenga "zoomies", claves sobre comportamiento canino. (Pexels)

La segunda conducta corresponde a los llamados “zoomies”, ese momento en el que el perro comienza a correr sin razón aparente dentro de la casa o el jardín. Para el veterinario, este comportamiento responde a una acumulación de energía positiva que el animal necesita liberar de manera física. “Eso se denomina zoomie y significa que tiene tanta felicidad dentro que debe soltarla”, explicó en su video de TikTok.

La tercera señal está relacionada con la atención que el perro presta a su dueño durante el día. Aylagas indicó que los animales que siguen con la mirada cada movimiento de la persona con la que viven expresan un vínculo afectivo fuerte. Esta vigilancia constante, lejos de ser un signo de ansiedad, suele interpretarse como una muestra de apego cuando se combina con una actitud relajada.

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La cuarta y última conducta que destacó el especialista se produce en el momento del reencuentro. Cuando el perro es el primero en acercarse a la puerta al escuchar llegar a su dueño y mueve la cola con entusiasmo, demuestra alegría genuina por el regreso. “Si cuando llegas a casa es el primero en recibirte moviendo el rabito, es que se alegra mucho de verte y que no puede vivir sin ti”, afirmó el veterinario en la grabación.