España

El Hospital Gómez Ulla cerrará sus urgencias pediátricas por falta de personal y dejará a miles de pacientes sin servicio

El Ministerio de Defensa clausura de forma indefinida las urgencias infantiles el próximo 23 de noviembre

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
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Los sindicatos CCOO y CGT han denunciado este martes el cierre indefinido de las urgencias pediátricas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que da servicio a los distritos madrileños de Carabanchel y Latina. La clausura, prevista para el próximo 23 de noviembre, se debe a la falta de profesionales sanitarios, según las organizaciones, que dificulta mantener la actividad asistencial.

El centro dependiente del Ministerio de Defensa es conocido por su labor en emergencias como el brote de hantavirus que estalló en un crucero el pasado mes de mayo. Sin embargo, sus trabajadores también atienden a la población civil a través de un convenio con la Comunidad de Madrid, vigente hasta finales de 2028. En concreto, el Gómez Ulla da servicio a unos 100.000 ciudadanos de los distritos de Carabanchel y Latina.

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Para esta población, los cuidados pediátricos del hospital militar son claves. En cuatro años, los pacientes de urgencias han crecido exponencialmentre, según datos recabados por la CCOO: si en 2021 vieron a 11.317 menores, en 2025 ya eran 16.169 los atendidos, con una media de 80 pacientes al día. A sus servicios se sumó en 2021 una unidad de hospitalización de salud mental infantojuvenil con 10 camas.

Pese a la demanda asistencial de Carabanchel y Latina, la dirección del centro comunicó el pasado mes de octubre que cerraría su servicio de urgencias pediátricas de forma indefinida a partir del 23 de noviembre.

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Falta de personal y una deuda con la Comunidad de Madrid

Robles inaugura el mayor complejo hiperbárico hospitalario de Europa en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla'
Archivo: Robles inaugura el mayor complejo hiperbárico hospitalario de Europa en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla'. (Ministerio de Defensa)

Los sindicatos achacan el cierre a la falta de profesionales que adolece el centro y que no se limita a la Pediatría. “La falta de facultativos y la utilización de profesionales de enfermería y TCAE para cubrir necesidades de otros servicios agravan las dificultades para mantener una atención adecuada”, asegura CCOO en un comunicado.

Ambas organizaciones recuerdan que el Gómez Ulla ya decidió abandonar el pasado verano las labores de Cirugía Pediátrica, después de que se jubilara uno de sus profesionales. El cierre de este servicio hizo que se tuvieran que derivar los pacientes hacia el Hospital 12 de Octubre y al Clínico San Carlos, con su correspondiente aumento de las listas de espera: en el 12 de octubre, se sumaron 90 niños y en el Clínico San Carlos, 50. El tiempo de demora pasó de los 81 a los 113 días, y de los 32 a los 60 días, respectivamente, tras el cierre del Gómez Ulla.

A esta situación se suma la particular organización de las plantillas del centro de defensa. “Determinadas plazas médicas están condicionadas por su carácter militar y se mantienen reservadas ante la posibilidad de incorporaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas”, explica CCOO. Ello provoca que ciertas plazas se puedan dejar sin cubrir “cuando esas incorporaciones no se producen o cuando los profesionales destinados al centro cesan o cambian de destino”, agregan.

Desde la CGT, apuntan además que el Gobierno de la Comunidad de Madrid todavía debe cerca de 100 millones de euros al Ministerio de Defensa por la cobertura sanitaria que ofrece a sus sanitairos. “Parece que la prioridad del Gobierno de Ayuso es acelerar los pagos siempre a los hospitales de Quirón”, lamentan en un comunicado.

Los sindicatos también señalan al Ministerio de Defensa por “invertir su presupuesto en ladrillo, pero no en profesionales sanitarios para atender correctamente a los madrileños”. “El hospital estrenó en 2023 unas instalaciones renovadas para la atención materno-infantil, sin que la inversión en infraestructuras haya ido acompañada de las plantillas necesarias para garantizar su funcionamiento”, apunta CCOO.

El cierre de las urgencias llega en un momento complejo, cuando la incidencia de los virus respiratorios aumenta con la llegada del frío, advierten los sindicatos. Temen, además, que suponga el cierre de la unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil. “Para que este recurso pueda desarrollar plenamente su actividad necesita contar con profesionales suficientes y con el apoyo asistencial necesario, incluida la atención pediátrica durante los ingresos”, resalta CCOO.

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