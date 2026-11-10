Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 11 de noviembre: Pía confiesa a Manuel que exhumó el cuerpo de Jana y Martina propone confesar su embarazo

Manuel, Curro y Pía vengarán la muerte de Jana en 'La Promesa' (RTVE).

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La tensión continúa creciendo en el palacio de los Luján. Los secretos relacionados con la muerte de Jana, los problemas sentimentales de varios habitantes de La Promesa y los enfrentamientos entre el servicio amenazan con provocar nuevas consecuencias. En el próximo episodio de la ficción de La 1, Manuel llegará a un punto límite después de conocer nuevos detalles sobre la investigación de Pía y no podrá ocultar por más tiempo el odio que siente hacia Leocadia. Mientras tanto, la situación de Samuel encenderá todas las alarmas y Petra temerá que el sacerdote haya podido tomar una decisión irreversible.

Después de que este martes no haya emisión de La Promesa debido a la retransmisión del funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, el miércoles el episodio estará marcado por nuevas revelaciones del asesinato de Jana. No obstante, recordamos antes lo que sucedió el pasado lunes.

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El capítulo estuvo marcado por la investigación de la muerte de Jana. Pía compartió con Manuel y Curro las pruebas que había reunido durante su investigación, entre ellas una carta relacionada con Mercedes del Amor y un registro de venenos de la Joyería Llop. Ambas pistas la llevaron a señalar a Leocadia como responsable del asesinato.

Máximo cede ante la amenaza de Lorenzo en 'La Promesa' (RTVE).

Mientras tanto, Lorenzo consiguió frenar las amenazas de Máximo utilizando información comprometida sobre su pasado. El duque, por su parte, siguió desconfiando de Julio por su posible implicación en el sabotaje de la boda de su hija y le advirtió de que podría despedirlo.

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En el terreno sentimental, Samuel confesó a Petra que no soportaba el sufrimiento de estar alejado de María, hasta el punto de desear su propia muerte. Además, Martina buscó una salida a su complicada situación con Adriano y Jacobo, mientras Julieta volvió a reclamar explicaciones a Manuel por su distanciamiento.

Por último, Ángela intentó acercar a Curro y Leocadia, pero volvió a fracasar. El joven terminó reprochando a su suegra que hubiera utilizado sus influencias para impedir que consiguiera el título de conde. A su vez, Lorenzo recibió una misteriosa carta que podría traerle nuevos problemas.

Curro y Julieta en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 944 del miércoles 11 de noviembre

El próximo episodio comenzará con una incógnita alrededor de Lorenzo. El capitán descubrirá que la carta recibida no procede del ejército y conseguirá descifrar el mensaje en presencia de Ciro. Su contenido apunta a un encuentro privado con alguien cuya identidad todavía desconoce. ¿Quién quiere reunirse con él y qué asuntos pretende tratar?

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Mientras tanto, Leocadia terminará reconociendo ante Ángela que intervino para evitar que Curro recibiera el título de conde. Esta confesión ayudará a la joven a comprender la actitud de su marido, aunque seguirá sin conocer las verdaderas razones que se esconden detrás de su enfrentamiento. Curro, por su parte, no tendrá intención de reconciliarse con su suegra y dejará claro que las cosas entre ambos difícilmente cambiarán.

Pero las novedades más impactantes llegarán de la mano de Pía. La señora Adarre contará a Manuel que llegó a exhumar el cadáver de Jana para comprobar si había muerto envenenada. Al abrir la sepultura, encontró que el cuerpo de su hermana presentaba una llamativa tonalidad azulada, un descubrimiento que reforzó sus sospechas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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Manuel se quedará horrorizado al escuchar el relato. La confirmación de las sospechas que apuntan a Leocadia hará que su rabia aumente todavía más. Incapaz de controlar sus impulsos, el heredero del marquesado confesará a Curro que quiere matar a la señora de Figueroa. Una declaración que dejará a su hermano en una situación muy delicada.

Martina propone revelar a Alonso el embarazo en 'La Promesa' (RTVE).

Por otro lado, Martina seguirá buscando una salida al complicado futuro que comparten Adriano y Jacobo. Su propuesta será contarle a Alonso que está embarazada, convencida de que el marqués podría ayudarles si conoce toda la verdad. Sin embargo, ninguno de los dos hombres estará dispuesto a revelar un secreto que podría cambiar sus vidas. La presión familiar tampoco facilitará las cosas: el padre de Jacobo comenzará a exigir que la boda se celebre cuanto antes.

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Las cocinas vivirán otro momento complicado cuando Candela anuncie que no quiere continuar trabajando junto a Simona. Las continuas discusiones han terminado pasando factura a una amistad que parecía inquebrantable. Enfrentamientos también habrá entre Máximo y Ricardo. El duque exigirá al antiguo mayordomo que retire sus acusaciones contra Julio, puesto que no ha conseguido aportar pruebas de su participación en el sabotaje. De lo contrario, amenaza con tomar medidas contra él.

Finalmente, la preocupación se trasladará a Samuel. Petra pedirá a María que se mantenga alejada del sacerdote para evitar que su sufrimiento aumente. Sin embargo, la señora Arcos terminará alarmándose al comprobar que lleva demasiado tiempo encerrado en su habitación. Después de las desesperadas palabras que le había escuchado, temerá que haya hecho algo terrible. Petra llamará repetidamente a su puerta, pero Samuel no contestará. ¿Le habrá ocurrido algo al sacerdote?

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