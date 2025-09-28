España

La apnea del sueño también afecta a los niños: causas, síntomas y riesgos

Se calcula que más de dos millones de personas padecen este trastorno del sueño en España

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Un niño dormido en su
Un niño dormido en su cama. (Canva)

La apnea del sueño es una de las afecciones crónicas más recurrentes que provoca que la respiración se detenga durante el sueño y vuelva a comenzar de forma repetida. En España, más de 600.000 personas reciben tratamiento por esta condición, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), pero los expertos consideran que es una enfermedad infradiagnosticada, que podría afectar a dos millones de personas más en el país.

Si bien es un trastorno que se da más frecuentemente en adultos, los niños también padecen la apnea obstructiva del sueño y pueden presentar síntomas diferentes. Sin tratamiento, la apnea del sueño puede llevar a otras enfermedades o complicaciones. Según apuntan desde Mayo Clinic, una apnea obstructiva del sueño desatendida en niños puede hacer que no crezcan todo lo que deberían y que, en el futuro, desarrollen problemas de salud como presión arterial alta, colesterol alto, mayor riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. En muy raras ocasiones, los niños con determinadas afecciones genéticas pueden presentar síntomas graves de apnea obstructiva del sueño. Estos síntomas pueden llevar a la muerte.

¿Qué causa la apnea del sueño?

Una mujer con una máscara
Una mujer con una máscara para la apnea del sueño. (Freepik)

En los niños, la apnea del sueño ocurre porque los músculos de la parte posterior de la garganta se relajan y obstruyen así las vías respiratorias superiores, lo que origina pausas en la respiración que duran, aproximadamente, el doble que la respiración normal. Cuando la respiración se detiene, el cerebro se despierta para que las vías respiratorias puedan volver a abrirse. Esto hace que sea difícil descansar lo suficiente.

El principal factor de riesgo para que desarrollen este trastorno es el agrandamiento de las adenoides y amígdalas a causa de infecciones, alergias o algunos factores genéticos. La obesidad también es un factor importante, especialmente entre los adolescentes. En España, se calcula que el 30% de los menores presenta exceso de peso y, de ellos, el 8% sufre obesidad. Su incidencia es mayor entre los varones, donde presenta una prevalencia del 17,3%, frente al 14,3% de las niñas.

Cómo detectar la apnea de sueño

El diario británico The Sun entrevistó a varios expertos para conocer las principales señales de la apnea de sueño en menores. Los síntomas a los que debe prestar atención la familia incluyen tres señales clave:

  • Ronquido fuerte y nocturno: “El ronquido excesivo puede ser una señal de advertencia importante. Si su hijo ronca de manera continua, consulte a su médico de cabecera. Es uno de los indicadores más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño”, señaló Andrew Seed, experto en sueño de The Odd Company.
  • Cansancio y mal humor al despertar: Si el niño se muestra irritable o agotado al levantarse pese a haber dormido aparentemente bien, o si sufre somnolencia y falta de atención durante el día, es motivo de consulta. “Los niños con OSA pueden adoptar posiciones inusuales al dormir para respirar mejor; si observa esto junto a otros síntomas, acuda al médico”, recomendó Seed.
  • Respiración interrumpida, acompañada de gruñidos o resoplidos: Estos episodios pueden ser evidentes para quienes comparten habitación con el menor. A menudo, los propios niños no recuerdan haber despertado repetidamente.

Temas Relacionados

SueñoDormirDescansoSalud InfantilEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

El truco para que las tostadas queden más crujientes con solo un ingrediente

Así es como puedes mejorar el sabor y la textura del pan

El truco para que las

Un chico de 24 años es detenido por escalar la torre más alta de Europa sin protección alguna

El francés Titouan Leduc alcanzó 230 de los 310 metros de la Varso Tower antes de ser arrestado tras un amplio despliegue policial y de bomberos

Un chico de 24 años

El duro enfrentamiento de Anabel Pantoja y la expulsión de Pepe Navarro: así ha sido la tercera gala de ‘Bailando con las estrellas’

El programa despidió al mítico presentador y volvió a poner a dos de sus concursantes en la palestra de la próxima gala

El duro enfrentamiento de Anabel

Pseudoterapias y “ejercicios que son un privilegio”: revelan las técnicas de captación del chamán Lobo Blanco que está siendo procesado por violación

El psiquiatra Dr. Laurent Layet enumera y explica varios mecanismos de influencia y control, sobre todo relacionados con la sexualidad

Pseudoterapias y “ejercicios que son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la muerte de su

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión