España

Cambio de euro a dólar hoy 9 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

El cruce euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado fluctuaciones derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

PUBLICIDAD

A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 9 de noviembre, así como los principales elementos que han influido en su variación.

En cuánto está el tipo de cambio

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8961 euros.

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

PUBLICIDAD

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 9 de noviembre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 9 de noviembre?

Conoce el clima de este 9 de noviembre en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este 9 de noviembre en Valencia

Sevilla: la predicción del clima para este 9 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Sevilla: la predicción del clima para este 9 de noviembre

¿Cómo estará el clima en Málaga este 9 de noviembre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Málaga este 9 de noviembre?

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 9 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Las últimas previsiones para Madrid: temperatura, lluvias y viento este 9 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

ECONOMÍA

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

DEPORTES

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”

Carlos Alcaraz se hace eterno en París tras consumar la revancha ante Shelton