México

Truco casero para quitar todo el pelo de mascota del sillón: fácil y efectivo

Este sencillo método no requiere gastar en aspiradoras ni rodillos

Mano cubierta con un guante de goma amarillo retirando pelos blancos de mascota de un cojín de color marrón.
El movimiento debe hacerse siempre en la misma dirección para evitar que el pelo se incruste de nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un truco casero con guantes de hule, los mismos que se usan para lavar trastes, ligeramente húmedos permite eliminar el pelo de mascota acumulado en sillones y tapicerías sin usar aspiradora ni productos químicos.

El método combina fricción y humedad para romper el vínculo estático que mantiene el pelo pegado a la tela.

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La técnica requiere solo un guante de hule o látex, de los que se venden en cualquier supermercado junto a los productos de limpieza, y un poco de agua. El procedimiento completo toma unos minutos y no exige tallar con fuerza ni utilizar químicos que puedan dañar la tapicería.

Cinco gatos de diferentes colores sobre un sofá de terciopelo. Detrás hay una estantería con libros, plantas, una lámpara y una chimenea.
El método funciona tanto en sillones como en cojines, cortinas y ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se aplica el truco paso a paso

Lo primero es colocarse el guante de hule en la mano con la que se va a trabajar. Después hay que mojar ligeramente la superficie del guante bajo el chorro de agua, sin dejar que quede empapado, y escurrir el exceso para que no gotee sobre el sillón.

Con el guante húmedo, se pasa la mano sobre la superficie del sillón haciendo movimientos firmes, siempre en la misma dirección.

Cojín de ante marrón cubierto de pelo blanco con una franja central limpia.
En telas gruesas como el terciopelo o la gamuza el guante húmedo da mejores resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repetir el movimiento en direcciones distintas puede hacer que el pelo se incruste de nuevo en la tela en lugar de agruparse.

Conforme se avanza, el pelo se va juntando en pequeñas bolitas o mechones sobre la palma del guante. Estas acumulaciones se retiran con la otra mano y se depositan directamente en un bote de basura o bolsa cercana.

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Cuando el guante queda cubierto de pelo y pierde eficacia, basta con enjuagarlo bajo el chorro de agua para liberar los residuos y continuar con el proceso.

Infografía con ilustraciones de un sillón, un perro, guantes de hule, un grifo con agua y textos explicativos paso a paso.
El truco no requiere productos químicos ni aparatos eléctricos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco se repite sobre toda la superficie del sillón, incluyendo cojines, brazos y respaldo, hasta que no queden rastros visibles de pelo.

El mismo truco funciona en ropa y otras superficies del hogar

El guante de hule no se limita al sillón. La misma técnica sirve para retirar pelo de prendas de vestir, cojines, cortinas y fundas de cama sin necesidad de comprar un rodillo quitapelusa ni cinta adhesiva.

Para aplicarlo en ropa, conviene extender la prenda sobre una superficie plana, como una mesa o la cama, en lugar de sostenerla en el aire.

Un gato anaranjado acurrucado y durmiendo sobre una pila de dos camisetas, una azul y una gris, en una cama con sábanas beige.
Bajo el microscopio, el pelo tiene escamas que funcionan como pequeños ganchos sobre la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permite que el guante haga contacto uniforme con toda la tela y evita que el pelo se disperse en lugar de agruparse.

El mismo principio aplica en el interior de vehículos, donde el pelo de mascota suele acumularse en asientos y tapetes. Ahí el guante también resulta útil para llegar a rincones donde una aspiradora convencional no entra con facilidad.

Una persona barre un suelo de madera. Se ven dos perros, un gato atigrado, una escoba, una pala, acumulaciones de pelo de animales y una bolsa plástica blanca.
El pelo pasa por fases de crecimiento, transición y reposo antes de desprenderse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del rodillo adhesivo, que pierde su capacidad de atrapar pelo conforme se satura de cinta usada, el guante de hule se puede enjuagar y reutilizar. Esto lo vuelve una opción más económica para quienes conviven con mascotas de pelo largo o con muda constante.

Por qué el pelo se pega con tanta fuerza a la tapicería

El fenómeno responde a dos causas físicas distintas. La primera es mecánica: bajo el microscopio, el pelo no es liso, sino que está cubierto de escamas dentadas llamadas cutícula, que funcionan como pequeños ganchos que se incrustan en el tejido cuando la mascota se recuesta.

La segunda causa es la electricidad estática. Cuando el pelo de la mascota roza una tela sintética, como el poliéster o la microfibra, se produce un intercambio de cargas eléctricas: el pelo pierde electrones y queda cargado positivamente, mientras que la tela los gana y queda cargada negativamente.

Sofá de tela marrón cubierto de pelo blanco de mascota, con una sección rectangular limpia en el cojín central.
Las cargas opuestas se atraen, lo que mantiene el pelo pegado a la tapicería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cargas opuestas se atraen, lo que explica por qué el pelo se pega con más fuerza a sillones de tela sintética que a superficies naturales.

El fenómeno se intensifica en ambientes secos, típicos de la calefacción en invierno, porque el aire seco es mal conductor y no permite que la carga eléctrica se disipe con facilidad.

La humedad ambiental actúa como un puente que permite que los electrones se redistribuyan poco a poco, según detalla el portal educativo Science Teaching.

Perro y dos gatos recostados bajo una cobija compartida, transmitiendo calma y unión entre mascotas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cepillado regular ayuda a reducir la cantidad de pelo suelto en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto explica por qué el guante ligeramente húmedo resulta más eficaz que el guante seco para atrapar el pelo de mascota.

Para qué sirve el pelaje de las mascotas y por qué se les cae

El pelo de perros y gatos cumple una función más allá de la estética: actúa como aislante térmico que atrapa el aire entre sus distintas capas y ayuda al animal a regular su temperatura corporalsegún un artículo publicado en UNAM Global.

A diferencia de los humanos, que sudan por toda la piel, perros y gatos cuentan con mecanismos más limitados: transpiran solo a través de los cojinetes de sus patas y recurren al jadeo para enfriar la sangre. Por eso el pelaje cumple un papel adicional en el control térmico del cuerpo.

Patas delanteras de un gato con pelaje naranja y blanco amasan un almohadón azul. Se ven las almohadillas rosadas de las patas.
Perros y gatos no sudan por la piel como los humanos, solo por los cojinetes de las patas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función explica por qué el pelo se renueva de forma constante a lo largo del año: el animal necesita ajustar el grosor de su capa protectora según la temporada.

En época de calor conserva menos pelo para facilitar la disipación del calor, mientras que antes del frío desarrolla un manto más denso.

¿Es recomendable rapar a las mascotas para que no suelten pelo?

El artículo de la UNAM también señala que rapar a las mascotas no es recomendable, ni siquiera en los meses más calurosos, porque el pelo largo funciona como colchón contra la radiación solar directa y ayuda a mantener una temperatura corporal más estable que la de un animal con el pelo cortado al ras.

Cortar el pelo al ras tampoco reduce la cantidad de muda a largo plazo, ya que el ciclo de crecimiento del pelaje continúa activo bajo la piel.

Incluso en temporada de calor no es recomendable rapar a los perros y gatos, según la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Además, la exposición directa y prolongada del cuero cabelludo del animal al sol aumenta considerablemente el riesgo de golpes de calor y quemaduras, especialmente en razas de pelo claro o piel sensible.

Esta necesidad de ajustar el pelaje según la temporada es justamente la que provoca los ciclos de muda que dejan más pelo suelto en sillones y muebles del hogar durante la primavera y el otoño, cuando el cambio de temperatura es más marcado.

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