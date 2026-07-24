SUMMA 112 ha asistido a 52 personas y evacuado a 300 de residencias por fuegos en Madrid

Madrid, 24 jul (EFE).- El Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad Madrid (SUMMA 112) ha atendido desde este jueves a un total de 52 pacientes -dos de ellos fueron derivados al hospital- y ha traslado a más de trescientas personas en ambulancia, evacuados desde residencias de las zonas afectadas por los incendios forestales.

La última evacuación es la de la residencia de Colmenar de Arroyo, con 126 residentes, a través de ambulancias colectivas, autobuses y el equipo de coordinación de Catástrofes, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

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Además, mantiene desplegados un total de cinco puntos de asistencia sanitaria con recursos de soporte vital avanzado y básico, además de las unidades de apoyo logístico, sanitario, coordinación de catástrofes y mandos operativos, para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los tres incendios simultáneos que asolan la región.

El SUMMA 112 se integra en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos después de que se haya fusionado con el de Pelayos de la Presa, tras la consideración de incendio único, y en el Mando Operativo Integrado de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Desde ayer, los sanitarios de SUMMA 112 desplegados en la zona han atendido a un total de 52 pacientes y ha traslado a más de trescientas personas en ambulancia, evacuados desde residencias de las zonas afectadas.

Las últimas atenciones, un total de ocho, las ha realizado un Soporte Vital Avanzado en Villa del Prado.

Del total de 52 desde ayer, todos los pacientes fueron atendidos por necesidades asistenciales de carácter leve, si bien dos de ellos precisaron ser trasladados en ambulancia al Hospital Rey Juan Carlos.

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En el caso de que algún madrileño necesite ser desplazado a un hospital de la red pública, la gestión de camas se realiza desde el Centro Coordinador de Urgencias, ubicado en el hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

Asimismo, el SUMMA 112 está ofreciendo información sanitaria a decenas de vecinos en los albergues y polideportivos, y ha realizado la valoración o triaje del estado de salud de todos los evacuados procedentes de las residencias.

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Por su parte, un psicólogo de emergencias de SUMMA 112 ha atendido en Villa del Prado a un gran número de ciudadanos, en muchos casos por crisis de ansiedad por las evacuaciones tanto por la comunicación de daños en viviendas y bienes materiales.

En concreto, el SUMMA 112 mantiene en estos momentos desplegadas una ambulancia y un Soporte Vital Avanzado en el polideportivo municipal de Villa del Prado; una ambulancia en el polideportivo municipal de Villamanta, y otra en Pelayos de la Presa.

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También mantiene una UVI y una ambulancia en San Martín de Valdeiglesias, y una ambulancia en el polideportivo municipal de Navas del Rey, si bien toda la red de recursos móviles estaría en disposición de realizar la asistencia sanitaria pertinente si fuera preciso. EFE