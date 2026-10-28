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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 30 de octubre: Adriano se opone al plan de Martina y Casilda pone en peligro su matrimonio

La decisión de recurrir a un embarazo para conseguir la aprobación de Alonso amenaza con abrir una nueva brecha en la familia

Adriano baja a ver a Lope y cree distinguir su siluetata en 'La Promesa' (RTVE).
Adriano baja a ver a Lope y cree distinguir su siluetata en 'La Promesa' (RTVE).
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La semana avanza en La Promesa con varios frentes abiertos. Curro y Manuel siguen buscando respuestas sobre el asesinato de Jana y el paradero de Pía, mientras Lorenzo intenta mantener a flote sus negocios fraudulentos. A su alrededor, las relaciones personales atraviesan momentos delicados: Martina continúa atrapada entre las exigencias de su madre y su futuro con Jacobo, y María trata de encontrar su sitio en un matrimonio que no ha comenzado como esperaba.

El capítulo 937, que La 1 emite este viernes 30 de octubre, pondrá el foco en las consecuencias de algunas decisiones que podrían cambiar el rumbo de estas historias.

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La idea de anunciar un embarazo para lograr que Alonso dé su visto bueno a la boda de Martina y Jacobo no convence a Adriano. El joven se opone a utilizar esa estrategia para conseguir la aprobación del marqués, consciente de que una decisión de ese calibre puede tener consecuencias difíciles de controlar. Mientras tanto, Casilda sigue organizando la vida de su hija sin prestar demasiada atención a las inquietudes de su marido. Adriano empieza a preguntarse qué lugar ocupará en la vida de Martina si finalmente se casa con Jacobo y las exigencias familiares terminan imponiéndose.

Ángela pregunta a Curro por qué echó a Pía en 'La promesa' (RTVE).
Ángela pregunta a Curro por qué echó a Pía en 'La promesa' (RTVE).

La investigación sobre la muerte de Jana también avanza, aunque por un camino inquietante. Curro comparte con Manuel una nueva teoría que podría cambiar todo lo que ambos creían saber: Leocadia pudo ser quien disparó contra Jana para incriminar a Cruz y vengarse de ella. La sospecha abre un escenario complicado para los hermanos, que deberán valorar si esta posibilidad encaja con las pistas reunidas hasta ahora. ¿Y si la explicación del crimen estuviera mucho más cerca de lo que imaginaban?

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En el terreno sentimental, Manuel y Julieta protagonizan una discusión durante la merienda. Las dificultades para entenderse siguen creciendo y los asuntos pendientes entre ambos amenazan con convertirse en un problema cada vez mayor. En las cocinas, por su parte, la tensión entre Simona y Candela vuelve a estallar a cuenta del menú. La situación llega a tal punto que Teresa se ve obligada a intervenir y les advierte de que necesitan ponerse de acuerdo.

María también atraviesa un momento complicado. La joven insiste a Carlo para que deje de dormir en el suelo y comparta la cama con ella. Él termina cediendo, pero la cercanía no basta para aliviar el dolor de su esposa, que rompe a llorar al pensar en Samuel. Su pasado sentimental continúa pesando sobre un matrimonio que ambos intentan encauzar, aunque todavía quedan sentimientos difíciles de gestionar.

La jornada terminará con un nuevo enfrentamiento entre Ángela y Curro. Cansada de sus evasivas, ella exige a su marido una explicación sobre una cuestión que sigue sin comprender: por qué expulsó a Pía de La Promesa. La pregunta obliga a Curro a enfrentarse a un asunto que había evitado abordar con claridad.

Ángela y Curro encuentran a Pía en 'La promesa' (RTVE).
Ángela y Curro encuentran a Pía en 'La promesa' (RTVE).

Lo que ocurrirá el resto de la semana

El episodio del viernes traerá avances importantes en la búsqueda de Pía: Curro y Ángela conseguirán localizar a la antigua doncella, aunque su nueva situación abrirá otras incógnitas. Entretanto, Lorenzo seguirá tratando de convencer a Máximo de que sus negocios tienen una explicación legítima, mientras sus maniobras con Ciro amenazan con ir demasiado lejos.

Las intrigas de Tomasa continuarán haciendo mella en la relación entre Simona y Candela, y Martina tendrá que decidir cómo afrontar las presiones de Casilda. Por último, María seguirá intentando comprender la actitud de Samuel, que parece haberse distanciado de lo ocurrido entre ellos. En La Promesa, las respuestas empiezan a llegar, pero cada descubrimiento amenaza con abrir nuevas heridas.

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