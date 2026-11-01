Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

Ángela y Curro encuentran a Pía en 'La promesa' (RTVE).

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La investigación sobre la muerte de Jana continúa avanzando en La Promesa, aunque Manuel y Curro tendrán que medir cada uno de sus movimientos para evitar que Leocadia descubra sus intenciones. La búsqueda de Pía se convierte en una de las principales preocupaciones de los hermanos, convencidos de que su testimonio puede resultar decisivo para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, la antigua doncella no está dispuesta a regresar al palacio y se resistirá a las insistentes peticiones de Curro y Ángela.

La próxima semana también estará marcada por los problemas en las cocinas, donde Tomasa seguirá alimentando el enfrentamiento entre Simona y Candela; las dudas de Martina sobre su embarazo y su futuro con Jacobo; y las amenazas que intercambian Lorenzo y Máximo por sus negocios fraudulentos. Además, Ricardo sacará a la luz nuevos detalles sobre el sabotaje de la boda. Estos son los principales acontecimientos de los capítulos 938 al 942, que se emitirán entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre.

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Capítulo 938 del lunes 2 de noviembre

Ángela está decidida a ayudar a Curro a encontrar a Pía. Aunque su marido todavía no le ha explicado todos los detalles de lo sucedido, ella comprende que localizar a la antigua doncella es fundamental. Finalmente, consiguen averiguar que se encuentra trabajando como camarera en Robledillo, una pista que devuelve la esperanza a los recién casados.

Mientras tanto, Martina continúa soportando las presiones de Casilda, que no deja de insistir en que debe fijar cuanto antes la fecha de su boda con Jacobo. La duquesa de Monteclaro vuelve a sacar el tema de los nietos y deja a la joven en una situación incómoda. Más tarde, Martina confiesa a Jacobo que quizá comunicarle su embarazo podría servir para frenar las exigencias de su madre. Sin embargo, esa posibilidad también implica afrontar el sufrimiento de Adriano.

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Casilda echa al marqués de 'La Promesa' (RTVE).

En otro frente, Lorenzo consigue engañar al duque de Buenaventura con una explicación sobre sus negocios. Le hace creer que obtiene beneficios robando información de motores para venderla, y Máximo parece dispuesto a confiar en sus planes de inversión. El capitán aprovecha la situación para presionar a Ciro y animarlo a continuar con sus operaciones.

En las cocinas, Tomasa comprueba que sus maniobras están dando resultado: Simona y Candela están cada vez más distanciadas. Por su parte, María cuenta a Teresa que su matrimonio con Carlo parece mejorar, aunque no deja de sorprenderle la aparente tranquilidad de Samuel ante su nueva vida.

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Capítulo 939 del martes 3 de noviembre

Aunque Curro consigue localizar a Pía, el encuentro no sale como esperaba. La señora Adarre se enfada al descubrir que el joven no ha contado toda la verdad a Ángela y deja claro que no piensa regresar a La Promesa. Curro vuelve a buscarla por su cuenta y le revela que Manuel ya conoce lo sucedido con Jana. Ni siquiera esa confesión consigue hacerla cambiar de opinión.

La situación sentimental de María también provoca nuevas tensiones. Sus preguntas sobre los sentimientos de Samuel terminan incomodando al sacerdote, que le recuerda que ahora está casada con Carlo y que tendrá que asumir la intimidad propia de su matrimonio. Samuel reconoce que la situación le duele, pero entiende que no puede hacer nada para cambiarla.

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Julieta nota a Manuel más disperso que nunca en 'La promesa' (RTVE).

Mientras tanto, Julieta percibe que Manuel atraviesa un momento complicado, aunque él evita explicarle qué le sucede. La joven acaba llorando cuando lo ve marcharse sin abrirse a ella. Martina, por su parte, sigue pensando en contarle a Casilda que está embarazada, pese a las consecuencias que la noticia podría tener para Adriano.

En el servicio, Cristóbal reprende a Simona y Candela después de que los señores se quejen de la comida. Petra intenta advertir a Simona de que Tomasa está manipulando la situación, pero sus palabras no parecen surtir efecto. Al mismo tiempo, Lorenzo pierde la paciencia con Ciro y le plantea un ultimátum: si no continúa con la estafa, contará a Julieta y Manuel toda la verdad.

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Capítulo 940 del miércoles 4 de noviembre

Casilda anuncia inesperadamente que se marcha del palacio. Antes de irse, mantiene una despedida íntima con Jacobo, aunque no modifica su opinión sobre Martina: sigue sin considerarla la mujer adecuada para su hijo y cree que la boda debe celebrarse cuanto antes.

La jornada también trae malas noticias para Cristóbal. Su madre está a punto de fallecer y el mayordomo abandona La Promesa para poder despedirse de ella. Su ausencia obliga a Teresa a asumir temporalmente la responsabilidad del servicio.

Casilda anuncia su marcha sin que Jacobo llegue a confesar el embarazo en 'La promesa' (RTVE).

Curro informa a Manuel de que tampoco ha conseguido convencer a Pía. Ángela decide intervenir y visita a la antigua doncella para advertirle de que seguirá buscándola hasta que cambie de opinión. Finalmente, Pía cita a Curro, pero vuelve a pedirle que la deje tranquila. Él insiste en que necesitan su ayuda para hacer justicia por Jana.

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Por otro lado, Máximo descubre las amenazas de Lorenzo contra Ciro y se indigna al comprobar que el capitán está dispuesto a traicionar a su propio sobrino. En las cocinas, Petra se enfrenta a Tomasa y se niega a guardar silencio. La respuesta de su hermana es acusarla de haberla maltratado en el pasado. Simona y Candela creen la versión de Tomasa, dejando a Petra en una posición todavía más delicada.

Capítulo 941 del jueves 5 de noviembre

Máximo advierte a Lorenzo de que está dispuesto a contarle a Manuel todo lo que sabe sobre sus negocios. El capitán teme que cumpla su palabra y que la revelación se produzca durante una cena familiar.

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Las cocineras siguen sin resolver sus diferencias y la situación termina afectando al trabajo: reciben una primera amonestación por la mala cena que han servido. Petra intenta señalar de nuevo a Tomasa, pero Simona y Candela continúan desconfiando de ella.

Manuel decide dar un paso al frente y acudir a Pía para pedirle que regrese. Leocadia aprovecha la situación para reprochar a los hermanos su comportamiento contradictorio: primero la expulsaron y ahora parecen desesperados por recuperarla. Curro está a punto de enfrentarse a ella, pero Manuel consigue contenerlo.

Ricardo confiesa que Julio saboteó la boda en 'La promesa' (RTVE).

Alonso también está preocupado por Martina, a quien nota cada vez más incómoda con los preparativos de la boda. Mientras tanto, Teresa recibe una reprimenda de Leocadia por no haberle comunicado la marcha urgente de Cristóbal.

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Ricardo, por su parte, revela a Alonso que Julio estuvo detrás del sabotaje de la boda. Y, cuando parece que Pía no va a regresar, la antigua doncella aparece inesperadamente en La Promesa para reclamar su puesto de trabajo.

Capítulo 942 del viernes 6 de noviembre

El regreso de Pía permitirá a Curro recuperar la esperanza de esclarecer la muerte de Jana. La señora Adarre se pone al día de las novedades del palacio, entre ellas el matrimonio de María y Carlo y el enfrentamiento entre las cocineras. Pero lo más importante será su reencuentro con Curro, que le agradece profundamente que haya vuelto. Ahora ambos podrán centrarse en buscar pruebas contra Leocadia.

Sin embargo, la señora de Figueroa se adelanta y se queja ante Ángela del comportamiento que Curro mantiene con ella, al que califica de violento. Los hermanos tendrán que controlar sus reacciones si no quieren levantar sospechas.

En paralelo, Ricardo explica a Alonso cómo Julio habría saboteado la boda mediante los vinos, la comida y las tarjetas de los invitados. El marqués traslada la información a Máximo, pero el duque exige pruebas que Pellicer no tiene.

Samuel se siente presionado por las preguntas de María en 'La promesa' (RTVE).

Julieta también está cada vez más preocupada por Manuel. Lo nota distraído y teme que su actitud tenga que ver con ella, mientras considera que está descuidando los asuntos de la empresa. Alonso, por su parte, decide hablar directamente con Jacobo para averiguar si ha ocurrido algo entre él y Martina que desconozca.

La semana terminará con un nuevo enfrentamiento entre Lorenzo y Máximo. El capitán amenaza al duque con contar a Ángela algunos episodios oscuros de su pasado si decide delatarlo ante Manuel. Una advertencia que abre otro frente de conflicto y deja en el aire qué secretos está dispuesto a sacar a la luz Lorenzo para protegerse.