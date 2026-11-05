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Getafe estrena Getávoli: un parque navideño gratuito con belén de 12 metros

Un belén gigante y una pista de hielo natural llegan esta Navidad. El Ayuntamiento confirmó fechas, tarifas y actividades del nuevo parque temático que funcionará hasta el 10 de enero en el recinto ferial de la localidad

Getafe se prepara para vivir la magia del parque temático de la Navidad ‘Getávoli’. (Ayuntamiento de Getafe)
Getafe se prepara para vivir la magia del parque temático de la Navidad ‘Getávoli’. (Ayuntamiento de Getafe)
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Getafe abrirá el próximo 3 de diciembre Getávoli, un parque temático navideño con acceso gratuito que se instalará en el Recinto Ferial de la ciudad hasta el 10 de enero de 2027. El espacio, ubicado en la avenida de Juan de Borbón, tendrá como gran atractivo un Belén Gigante de 12 metros basado en el universo Playmobil, de visita libre y sin costo, al igual que el acceso general al recinto.

Patinar en la pista de hielo natural, con patines incluidos, costará 10 euros para empadronados en Getafe y 12 euros para el público general. La visita a la Casa de Papá Noel, que incluye fotografía y obsequio, tendrá un precio de 6 euros para vecinos del municipio y 8 euros para el resto. La carpa Mundo Juego, destinada a menores de 12 años, cuesta 4,50 euros para empadronados y 8 euros para no residentes, con pase libre para el adulto acompañante. La Zona Arcade, pensada para mayores de esa edad, se ubica en 5 y 8 euros según el mismo criterio. El tiovivo clásico y el tren infantil fijan su tarifa en 4 y 5 euros, mientras que las casetas de juego tradicional cuestan 3 y 4 euros.

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El Ayuntamiento de Getafe contempla además un sistema de bonificaciones: las personas con una discapacidad igual o superior al 65% accederán de forma gratuita a todas las actividades, previa acreditación. Las familias numerosas obtendrán un descuento del 20% en la categoría general y del 30% en la especial, y quienes adquieran tres o más actividades de forma conjunta recibirán una rebaja del 15%. Habrá, además, seis jornadas específicas con un 50% de descuento para menores de 12 años.

El parque combinará atracciones al aire libre con dos carpas cubiertas

Junto al Belén Gigante, la Casa de Papá Noel y los Pajes Reales recibirán a las familias durante toda la temporada navideña. El recinto contará también con dos espacios cubiertos: la Carpa Mundo Juego, con zonas de construcción, talleres y circuitos de competición de Scalextric, y la Carpa Arcade, equipada con máquinas recreativas, futbolines, mesas de ping-pong y torneos de videojuegos.

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La pista Wollman Rink recibe a residentes y visitantes rodeada del follaje invernal de Central Park y con vistas emblemáticas de los rascacielos del Upper East Side. (Foto de archivo)
La pista Wollman Rink recibe a residentes y visitantes rodeada del follaje invernal de Central Park y con vistas emblemáticas de los rascacielos del Upper East Side. (Foto de archivo)

En el exterior se instalarán un hinchable con tobogán, un tiovivo clásico de inspiración europea, un trenecito navideño y casetas de juego tradicional. A este conjunto se suma la pista de hielo natural, uno de los principales reclamos del parque según el Ayuntamiento.

La oferta gastronómica se completa con una casa del chocolate y foodtrucks

Getávoli dispondrá de una zona de restauración con foodtrucks, terrazas de madera, una casa del chocolate y un quiosco de bebidas calientes. El ambiente festivo se completará con un árbol de LED central, iluminación navideña y cinco puntos habilitados para fotografías.

Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

El parque fue concebido como un espacio inclusivo y adaptado para personas con dificultades de movilidad. El Ayuntamiento programó dos jornadas sin ruido, de 17:30 a 19:30 horas, pensadas para personas con trastorno del espectro autista, aunque todavía no confirmó las fechas exactas ni los horarios generales de apertura del parque.

El acceso a Getávoli puede realizarse en transporte público mediante la línea C3 de Cercanías Renfe o las líneas 3 y 12 de Metro y Metrosur, respectivamente, a unos treinta minutos en coche desde el centro de Madrid.

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