Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

El encarecimiento de los precios, sobre todo el de la vivienda, y la subida de los salarios a cuentagotas ha hecho que cada vez más trabajadores tengan que recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes. Así, al cierre de 2024 un total de 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43% en la última década, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Apunta en la misma dirección una encuesta realizada por Randstad que recoge que más de la mitad de los trabajadores españoles (55%) ha compatibilizado en algún momento dos o más empleos a lo largo de su vida laboral y que, en la actualidad, uno de cada diez continúa compaginando varios trabajos, mientras que el 45% asegura no haberlo hecho nunca.

Andrés Menéndez, director general de Randstad Trabajo Temporal, considera que “el número de pluriempleados ha crecido un 47,6% desde 2007, un ritmo muy elevado que refleja la realidad laboral de muchos profesionales en España”.

Asegura que este incremento está directamente relacionado “con el esfuerzo que hacen los trabajadores para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo. Por eso, no sorprende que la principal motivación de los españoles siga siendo el salario, ya que constituye la base para garantizar su bienestar económico”.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta situarse en un total de 2.404.606, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (Fuente: Europa Press).

Pluriempleados por gusto o necesidad

Entre los pluriempleados hay dos grandes grupos, los profesionales que tienen un motivo económico detrás, es decir, que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes, y los que tienen dos o más trabajos debido a sus motivaciones personales o aficiones. En este grupo entraría, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina ocho horas diarias y después de su jornada laboral complementa su trabajo con clases particulares.

La principal razón que lleva a los trabajadores a pluriemplearse es la económica. Un 41% de estos trabajadores afirma compatibilizar trabajos para aumentar sus ingresos, mientras que un 24% lo hace para cubrir gastos básicos y un 22% se ve obligado por la falta de estabilidad en su empleo principal. Es decir, en más de ocho de cada diez casos el pluriempleo responde a una necesidad de supervivencia económica, no a un deseo de realización profesional.

A mayor salario menos pluriempleo

Los españoles aseguran que si tuvieran un sueldo mayor no trabajarían en más de un sitio. Y es que tres de cada cuatro trabajadores pluriempleados (76%) reducirían su carga laboral si su empleo principal les ofreciera mejores condiciones, mientras que un 17,5% lo haría solo si el salario fuera suficiente. Tan solo un 6% asegura disfrutar compaginando varias actividades, lo que confirma que el pluriempleo en España es más una obligación que una oportunidad.

Y es que en el escenario actual de elevados precios, la presión en el mercado de la vivienda y los alquileres y unos salarios por debajo de la media europea —según Eurostat, al cierre de 2024 un trabajador en España percibía de media 32.587 euros anuales, frente a los 37.863 euros de la Unión Europea—, muchos profesionales se ven empujados a recurrir al pluriempleo. En este contexto, las motivaciones personales o vocacionales quedan en un segundo plano, ya que solo un 8% compatibiliza empleos por esas razones.

El coste para la salud: estrés y fatiga

El pluriempleo en España genera opiniones encontradas. Casi la mitad de los encuestados (46%) lo valora positivamente, al verlo como una vía para obtener ingresos extra y algo de flexibilidad. Pero el coste personal es evidente: un 23,5% asegura que les provoca fatiga o estrés y un 11% lo considera muy negativo, por el impacto en su salud y relaciones personales. Entre ambos extremos, un 19% afirma no notar grandes cambios, reflejo de cómo, en algunos sectores, compatibilizar empleos se ha convertido en una práctica normalizada.

Respecto a la duración del pluriempleo, un 30% de estos trabajadores compagina más de un empleo durante más de tres años, lo que muestra que no siempre se trata de una circunstancia temporal, sino que en muchos casos se prolonga como estrategia de supervivencia laboral.

Otros lo viven de forma más transitoria: un 30% durante menos de seis meses, un 24% entre uno y tres años y un 17% entre seis meses y un año.

La mayor parte de estos trabajadores son contratados por cuenta ajena (64%), aunque también hay espacio para quienes recurren a actividades por cuenta propia (24%) o a ingresos de distinta índole (12%).

Hostelería y comercio encabezan el ranking

El estudio también recoge que los sectores con más pluriempleados son la Hostelería y turismo (30%) y comercio y atención al cliente (24%), seguidos por transporte y logística (17%) y producción y manufactura (15,5%). Otros como la consultoría, las finanzas o el ámbito legal rondan el 10%, mientras que educación (6,5%), tecnología y servicios digitales (6%) y sanidad (5,5%) aparecen a la cola. Cabe destacar que un 42,5% de los encuestados señala trabajar en otros sectores no recogidos en la clasificación, lo que evidencia que el pluriempleo es un fenómeno transversal.

Baleares, a la cabeza del pluriempleo en España

Por comunidades autónomas, en Baleares un 84% de los trabajadores afirma haber compaginado más de un empleo en algún momento. También es una opción muy habitual en Murcia (63%), Navarra (63%) y Andalucía (60%), comunidades donde seis de cada diez ocupados han tenido que recurrir en algún momento a un segundo empleo. Canarias (59%) y La Rioja (59%) se sitúan en cifras similares, confirmando que el fenómeno no se limita a una sola región.

En la parte media del ranking se sitúan la Comunidad Valenciana (58%), prácticamente en línea con la media nacional (58,3%). Por debajo de ese umbral se sitúan Madrid (57%), Cantabria (57%), Aragón (56%), Asturias (56%), Galicia (56%), Castilla y León (55%), Cataluña (54%) y Castilla-La Mancha (54%).

Mientras que a la cola del pluriempleo están el País Vasco (52%) y, sobre todo, Extremadura (47%), que presentan los menores porcentajes de pluriempleo. En esta última, más de la mitad de los trabajadores (53%) nunca ha compatibilizado empleos, lo que la convierte en la única comunidad donde predominan quienes no han vivido esta situación.