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El PP se desmarca de la propuesta de Clavijo de limitar la compra de vivienda en las islas

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 nov (EFE).- El PP se ha desmarcado este miércoles de la propuesta de reforma legislativa planteada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), para no autorizar la compra de vivienda en las islas a quien no acredite al menos diez años de residencia y empadronamiento en ellas.

En un foro organizado por Canarias 7, el líder del PP canario y vicepresidente de la comunidad autónoma, Manuel Domínguez, ha señalado que esa es "una propuesta de Coalición Canaria", no una iniciativa que el Ejecutivo haya elevado como tal al Consejo de Ministros, al que se ha pedido tramitarla como real decreto ley.

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De hecho, Domínguez ha recalcado que su partido no comparte esa limitación y considera "una aberración" otra de las medidas contempladas en esa posible reforma legal, la que establece que cada ciudadano residente en Canarias solo puede poseer dos viviendas.

En un acto en el que compartía debate con el candidato del PP a diputado por Las Palmas Sergio Ramos, el líder de los populares ha argumentado que es su partido el que mejor defenderá en el Congreso los intereses del Canarias, a pesar de lo que digan sus socios de Coalición Canaria en el Gobierno de la comunidad autónoma.

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Por su parte, Sergio Ramos ha acusado además a CC y sus aliados electorales, a los que llama el "chiringuito de Primero Canarias", de "meter miedo" augurando perjuicios para las islas si ganan los populares como estrategia para tratar de aventajarles en las urnas.

Prueba de ello, a su juicio, es el discurso que sostuvo en ese mismo foro la víspera el candidato de la alianza nacionalista, Teodoro Sosa, que defendió que los canarios les convenía que CC-Primero Canarias estén en el Congreso de los Diputados para evitar, entre otras cosas, que los populares quitaran la bonificación del 75 % en los vuelos nacionales a los residentes en el archipiélago.

El candidato popular ha asegurado que él "garantiza" que, de ganar su partido, se mantendrá ese descuento, aduciendo que cuando el PP gobernó con Mariajno Rajoy como presidente dejó que siguiera vigente el que había por entonces, del 50 % y "blindó el Régimen Económico y Fiscal", consagrando su continuidad legalmente en 2014.

Sergio Ramos ha insistido además en criticar la estrategia de los nacionalistas que, en su opinión, está detrás de esas palabras de Sosa, al que ha dirigido este mensaje: "Dejen de meter miedo a la gente, ya está bien". EFE

(foto)

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