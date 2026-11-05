España

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

El presidente español ha llamado a “pensar en grande” en lugar de “refugiarse en las diferencias”. El rey ha presidido la jornada

Frío saludo entre Sánchez y Milei en su primer encuentro en Madrid.
Guardar

Pedro Sánchez y Javier Milei se han saludado este jueves en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, un momento que generaba mucha expectación por las manifiestas diferencias entre estos presidentes, y que se ha producido en la forma que se esperaba. Milei ha comenzado con Felipe VI, con quien se ha mostrado efusivo y cercano. Llegado Sánchez, se han limitado a un frío y rápido apretón de manos, mirándose serios. En sus posteriores discursos, no han perdido ocasión de hacer referencias veladas el uno al otro.

Con el rey al frente y ante líderes y representantes de las 22 delegaciones de la comunidad, Sánchez ha llamado a mantener el diálogo y “pensar en grande” en lugar de “refugiarse en las diferencias”. “Por tanto -ha afirmado-, diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia”. Asimismo, Sánchez ha animado a “no limitarse observar las grandes transformaciones de nuestro tiempo, sino tener la ambición de influir en ellas, aportar nuestras propias respuestas, defender nuestra propia visión del mundo”.

PUBLICIDAD

Sánchez ha hablado serio, inmerso en días complejos tras la tragedia ferroviaria de Urda y la reciente dimisión de Óscar Puente. Entretanto, además, la UCO estaba registrando las instalaciones de Adif y detenía al que fue su chófer cuando ganó las primarias del PSOE.

Intervención de Javier Milei durante la Cumbre Iberoamericana 2026.

“Argentina demuestra que el avance es posible”

Por su parte, Milei ha defendido: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”. Según este, fascismo y socialismo “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

PUBLICIDAD

Milei, centro de atención en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, donde tenía lugar la reunión, ha expuesto que “hay regímenes que invocan los Derechos Humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa”, ensalzando los de Chile, Colombia y Perú como gobiernos que “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”. El dirigente ha celebrado que “el espíritu liberal sigue vivo” y que Argentina “demuestra que ese avance es posible”.

Milei ha regresado a España apenas dos semanas después de su última visita, el 21 de octubre, cuando llamó “impresentable dictador” a Sánchez. El español le recibió con una lona en la sede del PSOE, asegurando sentirse orgulloso de ser “zurdo”. Este miércoles, el mandatario argentino volvió a aterrizar en Madrid, pero no ha hecho aparición hasta este jueves. Este miércoles, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre, celebrada en el Teatro Real, y la posterior cena, en el Palacio Real, ofrecida por los reyes. En ese momento se encontraba con Santiago Abascal, líder de Vox.

Foto de familia de la Cumbre Iberoamericana. (Reuters/Susana Vera)
Foto de familia de la Cumbre Iberoamericana. (Reuters/Susana Vera)

Diez de los 22 países de la comunidad han estado representados por sus presidentes, además de Argentina. Entre ellos, Chile, por José Antonio Kast, a quien Isabel Díaz Ayuso ha reconocido con la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Se han ausentado por contra los de Brasil, el recién reelegido Lula da Silva; o México, Claudia Sheinbaum, los más afines a Sánchez, así como la venezolana Delcy Rodríguez, entre otros.

Temas Relacionados

Pedro SánchezJavier MileiPSOEGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaArgentinaEspaña-InternacionalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Marte podría no estar muerto en su interior, solo dormido: un satélite europeo detecta indicios de actividad volcánica en el planeta rojo

La liberación de cloruro de hidrógeno desde las fisuras volcánicas podría ser una señal de vulcanismo latente

Marte podría no estar muerto en su interior, solo dormido: un satélite europeo detecta indicios de actividad volcánica en el planeta rojo

Si tienes artrosis en los dedos, estos son los cuatro ejercicios que debes hacer para aliviar los síntomas

Entre sus síntomas más habituales se encuentran el dolor, la rigidez, la inflamación y la pérdida de movilidad

Si tienes artrosis en los dedos, estos son los cuatro ejercicios que debes hacer para aliviar los síntomas

La familia, “zona cero” de la violencia contra las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en España: “Dejan a la víctima sin un hogar seguro”

Un estudio de la Federación Estatal LGTBI+ y la Universidad Complutense de Madrid revela que las agresiones comienzan desde la infancia y se extienden a la escuela, las parejas, el trabajo y las instituciones

La familia, “zona cero” de la violencia contra las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en España: “Dejan a la víctima sin un hogar seguro”

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

La UCO registra las instalaciones de Adif Alta Velocidad y detiene a Cristian Corvillo, el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación secreta del ‘caso Koldo’ relacionada con un presunto blanqueo de capitales

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo: Pedro Sánchez defiende “el diálogo frente a la imposición” en un inicio de plenario marcado por su encuentro con Milei

ECONOMÍA

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”