Trabajo convoca a patronal y sindicatos para abordar la subida del salario mínimo de 2027

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Madrid, 4 nov (EFE).- El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha convocado este miércoles a las patronales CEOE y Cepyme, y a los sindicatos UGT y CCOO para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027.

Según ha avanzado Pérez Rey en la rueda de prensa para valorar los datos de empleo de octubre, el objetivo de esta reunión de la mesa de diálogo social, convocada a las 12:30 horas, es escuchar las propuestas de los agentes sociales y trasladarles los planteamientos de los expertos.

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Este comité de expertos, convocado por el Ministerio de Trabajo, ha recomendado un incremento del sueldo mínimo del 4,9 % en 2027, unos 60 euros más, hasta los 1.281 euros brutos en 14 pagas, según ha trascendido este miércoles.

Habitualmente, el Ministerio de Trabajo hace una presentación pública de esta propuesta de los expertos antes de convocar la mesa de diálogo social, algo que no ha ocurrido en esta ocasión.

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"Es urgente ponerse manos a la obra", ha justificado Peréz Rey al ser cuestionado hoy por este tema.

En su opinión, hay condiciones, como las cifras de inflación, que justifican iniciar estas negociaciones.

El objetivo del Ministerio de Trabajo era recibir estas recomendaciones tras la festividad de Todos los Santos para tener listo el incremento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Trabajo trasladará ahora a patronal y sindicatos esta propuesta de subida y escuchará sus planteamientos, aunque la fijación de la cuantía es potestad del Gobierno y se aprueba mediante real decreto, algo que podría llevar a cabo incluso en funciones.

UGT y CCOO ya avanzaron que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 debería ser de, al menos, el 7 % hasta algo más de 1.300 euros. EFE

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