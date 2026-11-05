Aitana Sánchez-Gijón celebra 58 años en uno de los mejores momentos: sus éxitos profesionales, familiares y su historia de amor con Maxi Iglesias

La miembro del reparto Aitana Sánchez-Gijón posa durante un photocall para la película "Amarga Navidad", 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes).

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Aitana Sánchez-Gijón cumple 58 años con un Goya de Honor a sus espaldas, una gira teatral en marcha y la atención pública puesta en su relación con el actor Maxi Iglesias. La actriz está viviendo una de esas etapas en las que parece que todo encaja. El próximo 5 de noviembre, la italiana soplará las velas convertida en uno de los nombres imprescindibles de la interpretación española y con una agenda profesional que atraviesa un momento especialmente intenso, mientras sus dos hijos, Teo y Bruna Lucadamo, consolidan también sus proyectos propios en la música y la interpretación.

Uno de los grandes hitos profesionales de Aitana en 2026 ha sido su participación en Amarga Navidad, el último largometraje de Pedro Almodóvar. Trabajar a las órdenes del cineasta manchego supone incorporarse a una de las filmografías más reconocidas del cine español y sumar una nueva experiencia a una carrera en la que ha compartido pantalla con algunos de los directores más importantes de nuestro país.

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La película ha contribuido a situar de nuevo a la actriz en el centro de la actualidad cinematográfica, aunque su actividad no se limita a la gran pantalla. Y es que Aitana también ha encontrado tiempo para regresar a uno de los espacios en los que se siente especialmente cómoda: el teatro. Actualmente, forma parte de la gira de La malquerida, la obra de Jacinto Benavente que le permite reencontrarse con el público desde la interpretación en directo.

El director Pedro Almodóvar y los miembros del elenco Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijon, Victoria Luengo, Milena Smit y Quim Gutiérrez posan en la alfombra roja durante las llegadas para la proyección de la película "Amarga Navidad", 2026. (REUTERS/Marko Djurica

Sin embargo, su plano personal ha sido el protagonista de las portadas este año. Y es que, tras su matrimonio con el artista argentino Guillermo Papín Lucadamo, padre de sus dos hijos, el 13 de octubre fue fotografiada con Maxi Iglesias cargando maletas en un coche antes de un viaje fuera de Madrid. Después de coincidir hace más de una década en la serie Velvet, donde interpretaron a dos personajes unidos por una historia romántica, sus caminos han vuelto a cruzarse, esta vez fuera de la ficción.

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Durante los últimos meses, los dos actores han procurado mantener su relación en un segundo plano. Sin embargo, sus apariciones conjuntas han permitido conocer algunos detalles de esta nueva etapa. El pasado verano disfrutaron de unos días en Trujillo, en Cáceres, y en octubre volvieron a ser fotografiados juntos cuando se preparaban para abandonar Madrid y disfrutar de una escapada.

Las imágenes mostraban una complicidad evidente entre ambos, que continúan haciendo malabares con sus respectivas agendas profesionales para encontrar momentos que compartir. La diferencia de edad de 22 años ha generado comentarios, pero Aitana ha respondido a las críticas con el sentido del humor que suele caracterizarla. Con pocas palabras, respondió en redes a las críticas con una frase directa: “Ande yo caliente, margaritas pa los cerdos”.

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Lecturas destapa el beso que confirma la relación de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón (Lecturas)

El debut internacional de Teo Lucadamo

Más allá de los rodajes, los escenarios y su relación con Maxi, Aitana también ha vivido importantes transformaciones familiares durante los últimos años. Fruto de su relación con el artista argentino nacieron sus dos hijos, Teo, en 2001, y Bruna, en 2004. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2002 en una ceremonia civil celebrada en la finca Rocamador, en Extremadura, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Tras más de dos décadas juntos, ambos decidieron separarse, una noticia que la actriz hizo pública tiempo después de que se produjera la ruptura. No obstante, sus hijos han heredado parte de esa inquietud creativa que siempre ha formado parte del hogar familiar. Teo ha encontrado en la música su principal vía de expresión y se ha abierto camino como rapero y productor bajo el nombre artístico de Teo Lucadamo. Este 2026, además, ha sorprendido con su participación en La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

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Aitana Sánchez-Gijón junto a sus hijos Bruna y Teo Lucadamo (Instagram)

En la película da vida a Frasquito, un joven nacido en Barruelo de Santullán y que forma parte de la brigada en la que se encuentran los protagonistas. Sin embargo, el éxito profesional y la estabilidad personal de la familia no la ha apartado de sus convicciones. La actriz mostró públicamente su preocupación por cuestiones sociales, como el acceso a una vivienda digna. En septiembre acudió junto a su hijo Teo a las movilizaciones y a la acampada organizada en la Puerta del Sol de Madrid, donde ambos quisieron mostrar su apoyo a las reivindicaciones de los manifestantes.

Teo Lucadamo en 'La bola negra' (Redes sociales).

La muerte de su madre, el golpe más duro de este año

Sin embargo, no todo ha sido buenas noticias para Aitana Sánchez-Gijón durante estos últimos meses. La actriz también ha tenido que afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su madre, Fiorella de Angelis, fallecida a finales de abril de 2026. Una pérdida especialmente dolorosa que ha marcado inevitablemente este año y que contrasta con la intensa actividad profesional y las novedades personales que han acompañado a la intérprete.

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Su madre ocupaba un lugar fundamental en su vida y su fallecimiento supuso una despedida muy significativa para la actriz. En un año en el que ha celebrado nuevos éxitos en el cine y el teatro, Aitana también ha tenido que hacer frente al duelo y a la ausencia de una de las personas más importantes de su entorno familiar. Una circunstancia que añade una dimensión más íntima a este 2026, un periodo de emociones contrapuestas en el que las alegrías y las tristezas han convivido.

Aitana Sánchez-Gijón y su madre Fiorella Di Angelis (INSTAGRAM).