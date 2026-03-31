El lado más íntimo de Aitana Sánchez-Gijón, más allá de Maxi Iglesias: un divorcio tras 22 años de relación y dos hijos artistas, Bruna y Teo Lucadamo

Aitana Sánchez-Gijón junto a sus hijos Bruna y Teo Lucadamo (Instagram)

La relación entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, confirmada por Lecturas, ha situado de nuevo el foco sobre la parte más privada de una de las actrices de mayor proyección de nuestro país. Sin embargo, la vida personal de Sánchez-Gijón ha estado marcada, más allá del ámbito actoral, por un proceso de separación tras 22 años junto al artista argentino Guillermo Papin Lucadamo y por el crecimiento artístico de sus dos hijos, Bruna y Teo Lucadamo, protagonistas de trayectorias creativas independientes.

Tanto Bruna como Teo Lucadamo han heredado la inclinación artística de sus padres y se han vinculado al mundo de la música y la interpretación desde diferentes ángulos. Teo, de 24 años, ha desarrollado una carrera en la música urbana, combinando rap y sonidos contemporáneos, y produciendo sus propias composiciones. Bruna, con 22 años, ha elegido formarse como actriz, participando en escuelas de teatro, proyectos audiovisuales y lanzando su primer single musical en 2022.

Ambos han decidido construir su propio camino profesional sin apoyarse en el nombre de Sánchez-Gijón, que presidió la Academia de Cine Español. Desde sus primeras declaraciones sobre la maternidad, Aitana Sánchez-Gijón ha compartido en contadas ocasiones detalles sobre su familia, mostrando en redes sociales gestos de cercanía y orgullo respecto a sus hijos.

Lecturas destapa el beso que confirma la relación de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón (Lecturas)

El divorcio de Aitana Sánchez-Gijón

A pesar de su reserva, confesó en una entrevista con El País la complejidad vivida tras su separación con Papín Lucadamo: “Hace tres años me separé, mi hijo mayor se emancipó hace dos años, con 20. Sigo dando golpecitos en el nido. Aún no he completado el duelo que supone una separación después de 22 años de relación, por muy de acuerdo que haya sido la ruptura. Pensaba que el duelo era más corto y más fácil”, compartió la actriz, un testimonio que permitió una mirada poco habitual a su esfera íntima.

La presentadora Maribel Verdu y Aitana Sánchez-Gijón, galardonada con el Goya de Honor (Foto AP/Fermin Rodriguez)

Tras la disolución del matrimonio, Aitana Sánchez-Gijón ha continuado protegiendo la privacidad de su núcleo familiar, con una discreta presencia pública de sus hijos. La entrega del Goya de Honor en 2025 supuso uno de los hitos recientes para la actriz, al recibirlo de manos de Maribel Verdú, amiga de infancia, con quien compartió en ese acto la emoción rememorando sueños comunes desde la niñez y culminando la ceremonia con un beso memorable, que llegó antes que el de Maxi Iglesias.

Los hijos de Aitana Sánchez-Gijón

El mayor, Teo Lucadamo, ha centrado su actividad en la creación musical con un estilo que mezcla géneros y apuesta por la producción propia. En 2019 impulsó su propia marca de ropa, Sublime Art Club, y ese mismo año actuó en el cortometraje Dime, dirigido por Daniel Arias. Hace un año cosechó éxitos con su álbum El dilema del rapero blanco y próximamente se le podrá ver en la película de los Javis, La bola negra.

Teo Lucadamo estrena 'El Dilema del Rapero Blanco' (Universal Music Spain)

En el caso de Bruna Lucadamo, la orientación hacia la interpretación la llevó a estudiar en la Escuela de Teatro Cuarta Pared, formarse en la Escuela Corazza y participar en el cortometraje Son los padres con solo ocho años. Ha intervenido en el Festival de Mérida, en la obra Medea, y ha aparecido en producciones como Viaje de fin de curso.

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Además, Bruna ha lanzado su primer single, Alas, producido por su hermano, y exhibe en sus redes sociales vídeos en los que interpreta canciones propias o versiones, tocando la batería e interactuando musicalmente con artistas como Dora, participante del Benidorm Fest 2026 e hija de Bimba Bosé.

Bruna Lucadamo, la hija de Aitana Sánchez-Gijón (Europa Press)

Entre sus actividades recientes destaca también un tierno momento en La Revuelta, donde su madre, además de hacer un guiño a Bruna en el público, aprovechó para hablar con la novia de su hija, María Barrier, periodista y copresentadora del pódcast Bimboficadas junto a Samantha Hudson, estrenado en noviembre de 2023. “María es mi nuera, que ha venido con sus amigos”, le dijo a Broncano. “¿La novia del músico?”, contestó él. Eso sí, enseguida le corrigió: “Es la novia de mi hija Bruna”.