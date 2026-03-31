España

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, nueva pareja sorpresa tras ser pillados durante un apasionado beso: sus citas más allá de la diferencia de edad

‘El tiempo justo’ ha adelantado la portada de la revista ‘Lecturas’ que protagonizará está nueva pareja de actores

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Maxi Iglesias y Arantxa Sánchez-Gijón, nueva pareja sorpresa (Europa Press)
Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, nueva pareja sorpresa (Europa Press)

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha adelantado en El tiempo justo cuál es la noticia bomba con la que abrirá la portada su revista esta semana. Se trata de una nueva y sorprendente pareja formada por Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, que ya formaron una pareja ficticia durante su paso por la serie Velvet hace 12 años.

Iglesias tiene 35 años, mientras que Sánchez-Gijón le supera en 22 años con 57 y ya dieron visibilidad a este tipo de relaciones durante su paso por la mítica ficción de Bambú Producciones que emitió Antena 3 entre 2014 y 2016. Se trata de una “confirmación absoluta” por parte de Pliego, puesto que les han pillado durante un apasionado beso en la calle.

Esta información agrega contexto a la noticia, ya que durante todo este tiempo mantuvieron contacto profesional hasta que su relación personal ha cobrado notoriedad en la actualidad. Según detalla la revista, fue en la función teatral de Malquerida, en la que participa Sánchez-Gijón, donde ambos fueron vistos juntos, y posteriormente, Iglesias esperó a la actriz a la salida del teatro, escenario de uno de los momentos más íntimos captados.

Lecturas destapa el beso que confirma la relación de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón (Lecturas)
Lecturas destapa el beso que confirma la relación de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón (Mediaset España)

Las imágenes de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón

Las instantáneas que divulgará Lecturas capturan varias citas en las que los protagonistas aparecen cercanos, ajenos a las miradas y entregados a la discreción de la noche madrileña. El reportaje detalla cómo la pareja compartió un tierno abrazo en el bar del teatro tras la función, reservando muestras más explícitas de cariño hasta que abandonaron el recinto. Una de las escenas más destacadas del dossier gráfico muestra un beso apasionado, síntoma de que el vínculo trasciende ampliamente el compañerismo.

Los indicios de una buena sintonía entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón no son nuevos. Durante la promoción de Velvet, la actriz elogiaba abiertamente a Iglesias, describiéndole como “un galán fantástico, educado y respetuoso”. La intérprete también se refería a la diferencia de edad, afirmando que “Maxi tiene una cosa muy de hombre bien plantado. Con otros chicos más jóvenes te puede dar más pudor, pero Maxi tiene seguridad y planta y eso lima un poco esas diferencias”.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón en 'Velvet' (Atresmedia)
Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón en 'Velvet' (Atresmedia)

Por su parte, Maxi Iglesias había manifestado en su momento que poder trabajar junto a Aitana Sánchez-Gijón era casi un sueño, subrayando el privilegio de trabajar codo con codo con la actriz: “Estar rodeado de este elenco me permite crecer, sentirme un privilegiado, lo que me obliga a exigirme más como actor para estar a su altura”.

Maxi Iglesias y Arantxa-Sánchez Gijón, tras ‘Velvet’

Según explica Lecturas, hasta ahora nadie había imaginado que entre los dos actores pudiera surgir una relación sentimental. El reportaje elaborado por la revista aporta imágenes obtenidas en distintos encuentros que confirman que, tras más de una década desde que se conocieron en el plató de Velvet, Sánchez-Gijón y Iglesias han iniciado una etapa juntos también en el ámbito personal, en un momento en el que ambos atraviesan una trayectoria profesional de éxito.

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Luis Pliego ha adelantado en Telecinco que las citas que han captado en el reportaje son de dos días distintos. En la segunda los pillaron un domingo por la mañana: Aitana Sánchez-Gijón llevaba una botella de vino, mientras que Maxi Iglesias sujetaba un ramo de flores. El tiempo justo se ha puesto en contacto con la actriz para confirmar la noticia, pero ella se ha quedado en shock al ver que se había descubierto y no ha confirmado ni desmentido nada: “¿De qué vais, quiénes sois vosotros?“.

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