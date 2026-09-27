De Almodóvar a Aitana Sánchez-Gijón: estos son los famosos que se han unido a los manifestantes por la crisis de vivienda en la Puerta del Sol

Almodóvar y Aitana Sánchez-Gijón en la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinos (Montaje Infobae)

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La movilización en la Puerta del Sol de Madrid está terminando su segunda jornada marcada por la saturación de los españoles y el enfrentamiento entre los principales representantes políticos. Los diferentes partidos han manifestado sus posturas ante el futuro real decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros previsto para el martes 29 de septiembre.

Esta reforma surge de las reivindicaciones de los manifestantes, por lo que ya se la conoce como el ‘decreto Maricarmen’ de vivienda. Entremedias, diferentes personajes públicos se han presentado en Sol para protestar contra la crisis de vivienda que engloba al país. Nombres como Pedro Almodóvar, Inés Hernand o Carlos Bardem han colaborado con las distintas actividades organizadas por el Sindicato de Inquilinos.

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Aitana Sánchez-Gijón también se ha paseado por la Puerta del Sol de Madrid junto a su hijo para “apoyar la acampada”. Su motivo: “La situación en España de la vivienda es insostenible”, explica. La actriz española afirma que “necesitamos soluciones ya” y anima al resto: “Si estáis por Madrid o en vuestras propias ciudades, organizaos, acampad, haceos oír, que todos juntos, todas juntas, creo que podemos conseguir grandes cosas”.

La aclamada actriz Aitana Sánchez-Gijón se presenta en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su apoyo a la acampada organizada por el Sindicato de Inquilinas, denunciando la insostenible crisis de la vivienda en España (@aitanasanchezgijon)

“No podemos vivir en una sociedad que está supeditada al beneficio de unos pocos”

Por su parte, el humorista Ignatius no ha podido acudir a la plaza, debido al show que hace esta noche en Mérida. Aun así, ha mandado un mensaje a sus seguidores: “Desde el Teatro Romano de Mérida, un fuerte abrazo y todo el apoyo del mundo a toda la gente que está acampada en la Puerta del Sol de Madrid, luchando por nuestra dignidad y nuestra fortaleza para poder tener la cabeza alta y mirar a un horizonte frente a los abusos de poder de nuestros tiranos”.

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También ha vuelto a aparecer Inés Hernand, que se ha personado en las calles desde antes de que desahuciaran a Maricarmen. La comunicadora ha publicado varias imágenes de cómo se están organizando en la plaza desde esta mañana. Más tarde, durante las horas en las que el Sol ha pegado más fuerte a los manifestantes, ha publicado una imagen con un mensaje: “Poniendo la sombra que Almeida quitó”, comienza.

Entre los motivos que la han llevado a volver a la manifestación, da varias razones: “Por las amigas que se han ido de Madrid para poder comprarles una casa. Por las parejas que no pueden separarse porque no pueden permitirse un alquiler sin compartir porque tienen un bebé. Por quienes llevan toda una vida trabajando y aun así un fondo buitre puede echarlos de su casa”, enumera. Asimismo, también subraya que lo hace por “quienes pagan alquileres que se comen el 60% del sueldo” y aquellos que “viven con miedo a no poder quedarse en su barrio”, añade.

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Inés Hernand e Ignatius se pronuncian sobre la manifestación en Sol, Madrid (Montaje Infobae)

Inés recuerda que “la vivienda no puede ser un lujo, ni un negocio para unos pocos”. Pero insiste: “Aquí no hablamos de quien tiene 2-3 propiedades; por favor, no os confundáis pensando que sois grandes tenedores, no llegáis ni a cucharilla”, asegura. Al igual que la comunicadora, Carlos Bardem ha vuelto en el segundo día de la concentración. Anoche el actor, guionista y escritor español fue entrevistado por LaSexta, quien, tras citar a Trotsky —“todas las revoluciones son imposibles hasta que son inevitables”—, explicaba que “estaba claro que en algún momento la gente iba a decir basta”.

Así, Bardem matiza que “no podemos vivir en una sociedad que está supeditada al beneficio de unos pocos, a una economía rentista, extractivista, que obliga a la gente a vivir con la lengua afuera para poder alquilarse un cuartucho, para poder alquilarse un piso”, decía. Según el guionista, “esto ha coincidido en el tiempo con dos símbolos muy importantes, muy potentes”, señala, recordando el desahucio de Maricarmen y el escándalo por el ático de Ayuso.

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Pedro Almodóvar: “El ciudadano tiene derecho a una vivienda y a vivir en ella”

Igualmente, Pedro Almodóvar se ha desplazado hasta la plaza para apoyar a los manifestantes. Aunque en principio llevó alimentos, al constatar que tenían comida suficiente pero requerían mobiliario, decidió buscar una tienda cercana para comprarles mesas. Al cruzarse con una reportera de Televisión Española, el cineasta ha aprovechado para expresar su opinión: este drama ha sido la mecha de un problema que “no admite ninguna dilación más”.

Almodóvar en la manifestación de la Puerta del Sol (RTVE)

En sus declaraciones, ha reclamado acción política inmediata: “Es maravilloso que se haya concretado después en esta manifestación y que realmente obligue ya a que los políticos actúen de una vez, tomen este asunto como algo absolutamente urgente, porque es lo que es, y además lo acoge nuestra carta magna”, exige. En este sentido, ha enfatizado que “el ciudadano tiene derecho a una vivienda y a vivir en ella”.

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Además, Almodóvar ha tildado el escenario actual de “insoportable” y asegura que es e “insostenible que la sociedad española tenga este problema un día más”. Ante ello, exigió una actuación conjunta del Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, quien hoy ha emitido un comunicado exigiendo al Delegado de Gobierno “reponer la normalidad” de la plaza “cuanto antes” de la acampada “ilegal”.

Del mismo modo, el cineasta pide acotar la especulación inmobiliaria y los fondos buitre, señalando que si alguien “está especulando, hay que poner un límite a esa especulación. Y esa sí es una labor política”, pues las instituciones pueden “regular absolutamente en qué lo va a emplear”. Finalmente, el director ha resaltado la masiva presencia de juventud concienciada en el movimiento, advirtiendo de que la problemática habitacional “paraliza la propia vida española”. Al final, son los números los que hablan: “Entregan el 80 o el 90 % a los alquileres”, afirma.

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