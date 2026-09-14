Victoria Federica coincide en la Fórmula 1 con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía: el minivestido vaquero con el que despide el verano

El 'look' de Victoria Federica para ver la Fórmula 1 (Grosby)

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Son pocas las veces que Victoria Federica tiene la oportunidad de coincidir con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Este domingo las tres han acudido al circuito Madring para disfrutar de la Fórmula 1 en la capital, aunque se desconoce si durante el día tuvieron la oportunidad de encontrarse en la inmensidad del circuito para saludarse.

Victoria Federica ha llevado un minivestido de denim de Louis Vuitton al Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, donde también se encontraba su tío, el rey Felipe VI. La elección ha trasladado al paddock una fórmula de transición hacia el otoño: una prenda corta de aire colegial combinada con accesorios de lujo.

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Por su parte, la princesa Leonor y la infanta Sofía han optado por una paleta clara y estilismos coordinados, mientras que Victoria Federica ha escogido el azul vaquero, una silueta corta y un registro más urbano. Las tres han coincidido en prendas cómodas y juveniles para seguir una competición al aire libre durante varias horas, aunque la mayor de las tres, más cerca del mundo de la moda, se ha acercado más a las tendencias.

El 'look' de Victoria Federica para ver la Fórmula 1 (Instagram)

El ‘look’ de Victoria Federica en la F1

La pieza pertenece a la colección primavera-verano 2024 de Louis Vuitton, diseñada por Nicolas Ghesquière. No se trata de una novedad de temporada, sino de un diseño recuperado para una jornada de carreras en la que el tejido vaquero ha funcionado como nexo entre la ropa informal y complementos de alta gama. El minivestido sin mangas de silueta ligeramente evasé de Victoria Federica cuenta con grandes bolsillos delanteros, costuras estructuradas y falda tableada, que estiliza sus largas piernas, aporta movimiento al tejido y rebaja su rigidez habitual.

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En la cintura incluye una tira o asa de denim con botón que no solo decora sino que define su silueta. El conjunto ha prescindido de las combinaciones preppy tradicionales de camisa, americana y falda de tablas. El denim ha ocupado ese lugar junto a gafas oscuras y accesorios de la firma francesa, con una estética que permite llevar el vestido sin medias en estos últimos días de verano y añadir chaqueta, calcetines o medias cuando bajen las temperaturas.

El 'look' de Victoria Federica para ver la Fórmula 1 (Instagram)

Victoria Federica de Louis Vuitton

Como calzado, Victoria Federica ha elegido los Haven Flat Open Back Mule de Louis Vuitton, presentados en la colección primavera-verano 2026. Son unos mules planos, negros y destalonados, con puntera cerrada, parte superior de piel de becerro trenzada sobre una base de malla flexible y suela de goma. El modelo incorpora un cierre metálico dorado Swing Lock inspirado en los cierres y las asas de los históricos baúles de Louis Vuitton. Fabricados en Italia, mantienen la comodidad de un calzado plano con una elaboración distinta a la de unas sandalias convencionales.

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La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

La hija de la infanta Elena ha llevado un pequeño bolso vaquero a la cintura y otro de mano, ambos de la marca. Se trata del Multipass, una versión compacta de un bolso de Louis Vuitton confeccionada en lona Monogram, con bandolera de piel y cadena decorativa dorada desmontables. Las gafas de sol ovaladas han aportado un matiz retro al estilismo. Victoria Federica ha completado los accesorios con un reloj de correa azul, coordinado con el vestido, y dos pulseras de Van Cleef & Arpels.