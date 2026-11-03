¿Qué inversiones en infraestructuras hacen falta en España y cuál es el déficit acumulado?

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- Patronales y asociaciones del sector de las infraestructuras en España reclaman una inversión mil millonaria para desarrollar nuevas infraestructuras y adaptar las existentes, hasta superar los 400.000 millones de euros en la próxima década con un especial hincapié en la conservación y el mantenimiento.

La patronal que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias de España, Seopan, calcula que habría que destinar en los próximos 10 años 127.341 millones a la conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias (58.369 millones), hidráulicas (48.692 millones) y ferroviarias (20.280 millones).

PUBLICIDAD

Si se tienen en cuenta las necesidades globales de inversión ya detectadas para desarrollar nuevas infraestructuras y adaptar las existentes, que superan los 280.000 millones, subraya que en su conjunto España necesitaría invertir más de 400.000 millones la próxima década.

Dadas estas necesidades de inversión, el fin de los fondos europeos y tras cuatro años con los presupuestos prorrogados, Seopan recalca que es más prioritario que nunca impulsar los modelos concesionales y de colaboración público-privada.

PUBLICIDAD

La última auditoría sobre el estado de la red realizada por la Asociación Española de la Carretera (AEC) reveló que el 52 % de la red viaria española presenta deterioros graves o muy graves, que alrededor de 34.000 kilómetros necesitan actuaciones urgentes y que el déficit acumulado de conservación supera los 13.400 millones.

El estado del firme y su adherencia, la señalización horizontal y vertical, el drenaje, los sistemas de contención o los márgenes de la carretera son algunos de los aspectos sobre los que da la voz de alarma.

PUBLICIDAD

La AEC muestra su preocupación ante los últimos datos de siniestralidad publicados por la DGT. Durante julio y agosto se registraron 218 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que perdieron la vida 240 personas, el 4 % más. Uno de los datos que más preocupa a la AEC es el incremento de fallecidos registrado en las vías de alta capacidad. En julio y agosto fallecieron 65 personas en autopistas y autovías, diez más.

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) cifra en 5.000 millones al año las necesidades inversión en conservación de las carreteras, tanto estatales, incluidas las de peaje que dejaron de serlo, como autonómicas y provinciales.

PUBLICIDAD

Se trata de un nivel de financiación similar al que Alemania o Francia destinaban hace casi una década pese a que España es el país europeo con mayor número de kilómetros de autovía.

20.000 millones para el sector ferroviario

Seopan cifra en 20.280 millones el importe en conservación y mantenimiento ferroviario en 10 años. Para líneas de alta velocidad 8.829 millones (7.032 millones en mantenimiento y 1.797 millones en renovación de la Madrid-Barcelona) y 11.450 millones en el mantenimiento de líneas convencionales.

PUBLICIDAD

Después de que haya crecido el tráfico en las líneas ferroviarias que prestan servicios de larga, media distancia y alta velocidad -un 46,8 % respecto a 2019 impulsado por la liberalización-, demanda en un reciente informe actualizar necesariamente los medios adscritos, personales y de maquinaria.

En el quinquenio entre 2018 y 2023, se calcula que la inversión anual media en conservación y mantenimiento de las presas está en torno a los 100 millones, mientras que las estimaciones técnicas sitúan en torno a los 500 millones la inversión necesaria anual para mantener en condiciones aceptables las presas.

PUBLICIDAD

Según otro informe realizado por Typsa y Seopan, se requiere una inversión de 104.000 millones en los próximos 10 años para seguridad hídrica, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de inundaciones.

IEE: España arrastra un déficit de 19.000 millones/año desde 2019

España arrastra un déficit de inversión en infraestructuras de 19.000 millones anuales desde 2019 y la mitad es en el sector público, según sostiene el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que cree que el país tendría que aumentar esta inversión anual en un orden de 120.000 millones.

PUBLICIDAD

Para converger con la Unión Europea, la inversión mínima adicional que se necesita sería de 55.000 millones al año. Además, el informe Draghi estimó que España tendría que asumir entre 70.000 y 110.000 millones de inversión dado su peso en Europa, por lo que el objetivo de España llega a los 120.000 millones al año.

El Colegio de Ingenieros técnicos de Obras Públicas recalca que cuando se construye cualquier infraestructura luego hay que dedicarle recursos de personal y materiales para su explotación y mantenimiento durante su vida útil.

PUBLICIDAD

En los últimos años, lamenta, se vienen produciendo una serie de "tragedias cada vez más recurrentes" en todo tipo de infraestructuras. Ya sean, indica, por lluvias torrenciales que no son capaces de amortiguar las infraestructuras hidráulicas existentes, por un mal funcionamiento de las mismas o por su inexistencia, por problemas del mal estado de las carreteras, por los muros de contención que se precipitan sobre ferrocarriles en marcha o por problemas del estado de las vías del ferrocarril o maquinaria obsoleta. EFE