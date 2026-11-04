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Sonia de Noruega rescata la tiara de oro que le regaló Harald V por su cumpleaños: así ha sido la cena de gala sin Mette-Marit ni la princesa Ingrid

La reina ha apoyado a su hijo Haakon VIII en una velada histórica donde se ha decidido qué pasaría en caso de regencia

Reina Sonia de Noruega
El nuevo papel de la reina Sonia de Noruega. (Instagram de la Casa Real Noruega)
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Las puertas del Palacio Real de Oslo se vistieron de largo este martes para acoger una cita con un marcado peso institucional y un profundo trasfondo familiar. El rey Haakon VIII ejerció por primera vez como anfitrión de la tradicional cena de gala ofrecida a los gobernadores del país, pero la atención no solo recayó en su nuevo papel al frente de la monarquía, sino en la persona que caminó a su lado. Ante la obligada ausencia de la princesa consorte Mette-Marit, que continúa inmersa en el delicado proceso de recuperación de su reciente trasplante de pulmón, fue su madre, la reina Sonia, quien volvió a ocupar el lugar de honor.

A sus 89 años y tras el doloroso fallecimiento del rey Harald el pasado mes de agosto, la veterana monarca ha demostrado una vez más que sigue siendo el verdadero ancla emocional e institucional de la Corona nórdica. Aunque en los últimos meses la princesa heredera Ingrid Alexandra había acaparado el protagonismo dando un encomiable paso al frente para asumir actos en solitario y representar a la institución, en esta ocasión la joven de 22 años cedió el testigo a su abuela. Un relevo meditado que permitió a la nieta respirar ante una nueva “primera vez” en una jornada histórica en la que el Parlamento noruego aprobaba por unanimidad una enmienda constitucional clave para el futuro de la regencia del país.

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Sin embargo, más allá de la solemnidad del protocolo y de las conversaciones sobre el relevo institucional, todas las miradas se posaron de forma inevitable en el estilismo y las joyas escogidas por la reina Sonia para la velada. Enfundada en un significativo vestido blanco, el color tradicionalmente reservado al luto regio y un evidente guiño a su marido, con quien estuvo a punto de festejar 58 años de matrimonio, la reina rescató del joyero una de las piezas más singulares y vanguardistas de la realeza europea: la conocida popularmente como “la tiara de la Mujer Maravilla”, una joya de estética futurista cargada de valor sentimental que llevaba toda una década guardada en el cofre real.

La ausencia de Mette-Marit y el papel de Ingrid

La imagen de madre e hijo presidiendo la mesa del banquete evidenció la capacidad de adaptación de la monarquía noruega en una de sus etapas de mayor transición. El rey Haakon, impecable de frac negro, chaleco blanco y condecoraciones militares, afronta sus primeros compromisos de gran calado arropado por la experiencia de Sonia mientras Mette-Marit prioriza su salud. La convalecencia de la consorte tras someterse al trasplante pulmonar ha obligado a reorganizar la agenda de la Casa Real con suma prudencia, evitando sobrecargar a la princesa heredera Ingrid Alexandra. La joven ha sido durante los últimos meses el rostro visible de la renovación dinástica, pero la presencia de su abuela en el banquete representó un merecido respiro y una lección de maestría protocolaria.

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El Palacio de Oslo
La cena de gala en el Palacio de Oslo. (Terje Bendiksby / NTB )

Esta cena coincidió además con una votación parlamentaria de enorme calado para el reino. El Parlamento de Noruega dio luz verde unánime a una reforma de la Constitución que garantizará que, en el futuro, el hijo mayor de la princesa Ingrid Alexandra pueda asumir la regencia al alcanzar la mayoría de edad en caso de que los titulares de la Corona estén incapacitados por enfermedad o ausencia. Se trata de un mecanismo legal moderno que evita que el Gobierno tenga que asumir provisionalmente la jefatura del Estado, una salvaguarda que llega tarde para la propia Ingrid, pero que blinda la continuidad institucional para las próximas generaciones.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

Diez años sin la tiara de Harald V

El auténtico golpe de efecto de la velada llegó coronando el peinado de Sonia. La soberana desempolvó la famosa Tiara Moderna de Oro, apodada indistintamente como la tiara de “Wonder Woman” debido a sus atrevidas líneas geométricas y su perfil casi galáctico. Diseñada por la orfebre Millie Behrens en oro amarillo con finas tiras curvas y pequeños diamantes engastados, la pieza fue un regalo personal que el desaparecido rey Harald le entregó en 1997 con motivo de su 60º cumpleaños. Mucho más ligera, ergonómica y cómoda que las pesadas diademas históricas de diamantes y perlas del joyero de Oslo, esta joya es una de las más queridas por la reina.

Hacía exactamente diez años que Sonia no lucía esta diadema, un prolongado eclipse que en su momento desató insistentes rumores en los medios noruegos sobre si la colección personal de la reina madre había empezado a ser cedida en vida a Mette-Marit. Para su triunfal regreso, la reina prescindió de los accesorios centrales de topacios naranjas o turmalinas verdes con los que suele personalizarla, apostando por su versión más sobria y armónica: una pieza central de oro y cinco diamantes. Completando el conjunto con la gargantilla, los pendientes y el brazalete a juego, y prendiendo en su pecho el lazo con la miniatura de Harald sobre la banda de San Olaf, Sonia de Noruega convirtió la noche en un emocionante tributo a su marid.

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