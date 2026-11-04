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Los mejores panettones de 2026: el clásico está en Barcelona y el de chocolate se prepara en un pequeño pueblo de Alicante

El Gastronomic Forum Barcelona ha celebrado su ya clásico concurso al Mejor Panettone Artesano de España, organizado por la Escuela de Pastelería del Gremi de Barcelona

Los mejores panettones, clásico y de chocolate, para la Navidad de 2026 (Instagram / @gremipastisseriabcn)
Los mejores panettones, clásico y de chocolate, para la Navidad de 2026 (Instagram / @gremipastisseriabcn)
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Si has empezado a amenizar tus tardes con villancicos y te has animado a comprar el primer turrón, es probable que ya estés pensando en sitios para comprar un buen panettone. Hay muchas pastelerías donde lo preparan de maravilla, pero pocas pueden presumir de haber recibido el premio al mejor panettone de toda España. Este año, el Concurso al Mejor Panettone Artesano de España 2026 nos indica dónde ir para conseguirlo.

Este certamen, organizado por el Gremi de Pastisseria de Barcelona, premia cada año al mejor panettone artesano clásico y de chocolate elaborados en España, un ansiado premio que pone a las pastelerías ganadoras en el foco durante todas las Navidades. La edición 2026 reunió un récord de 101 piezas presentadas a concurso y dejó dos ganadores, repartidos entre las provincias de Barcelona y de Alicante.

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El jurado, compuesto por figuras de peso del sector pastelero, no evalúa únicamente el sabor de cada pieza. La fase visual y la estética del panettone también forman parte de los criterios que pesan en la decisión final de este elenco de jueces, entre los que se encuentran pasteleros de renombre como Ton Cortés, Lluc Crusellas o el italiano Claudio Gatti.

Lluís Costa, de Vallflorida Xocolaters, se ha llevado a casa por segunda vez el premio al Mejor Panettone Artesano Clásico de España, un logro que ya había alcanzado en la edición de 2023 de este concurso anual. La pastelería, fundada en 1983 por la primera generación de la familia, incorporó con el tiempo a Gerard y Lluís Costa, hijos de los fundadores, y desarrolló nuevas líneas de venta centradas en el chocolate y en postres vanguardistas.

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Lluís Costa, de la pastelería Vallflorida y Francisco Antonio Villagordo, de la pastelería La Roja (Instagram / @gremipastisseriabc)
Lluís Costa, de la pastelería Vallflorida y Francisco Antonio Villagordo, de la pastelería La Roja (Instagram / @gremipastisseriabc)

Lluís Costa empezó a trabajar en el negocio familiar a los 16 años. En paralelo, se formó en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, donde aprendió de referentes como Luis Morera, de Chocolates Brescó de Benabarre, y Carles Mampel, de Pastelerías Bubo. En el negocio familiar, Costa desarrolla recetas de panettone artesanales, elaboradas con masa madre natural, ingredientes seleccionados y fermentación lenta, que consiguen “una textura ligera, esponjosa y un sabor equilibrado”.

El mejor panettone de chocolate es alicantino

En la otra gran categoría del concurso, la del Mejor Panettone Artesano de Chocolate de España 2026, ha sido un negocio alicantino el que ha levantado el trofeo ganador. Se trata de la pastelería La Roja, del municipio de Almoradí, situado en el sur de la provincia de Alicante y uno de los principales núcleos urbanos de la Vega Baja del Segura.

Francisco Antonio Villagordo, pastelero al frente del negocio familiar, lleva doce años elaborando panettones. Durante ese tiempo, el pastelero ha ido ajustando la receta hasta llegar a un producto que define como “muy sabroso y jugoso”, en declaraciones recogidas por Hule y Mantel. Para su receta, el pastelero alicantino confía en el chocolate Callebaut de variedad negra.

El triunfo tiene un valor añadido para la pastelería de Almoradí. El establecimiento se había presentado durante años al certamen, primero con panettone de fruta y después con el de chocolate, hasta conseguir un título que hasta esta edición solo habían ganado talleres catalanes.

Las bases de este concurso anual establecen requisitos precisos para cada categoría. En la modalidad clásica, los participantes deben entregar dos panettones artesanos de frutas, con cítricos, naranja y pasas, de elaboración propia y con corona de glaseado de azúcar. El peso de cada pieza debe situarse entre 1.050 y 1.150 gramos.

Por otro lado, para la categoría de chocolate, el reglamento exige panettones elaborados con chocolate negro o con leche, con un mínimo de 40% de cacao, dentro del mismo rango de peso que la modalidad clásica.

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