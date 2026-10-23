Los agricultores y ganaderos españoles perciben más del 70% del anticipo de las ayudas de la PAC

23/10/2026 Campo de trigo en proceso de recolección. ECONOMIA GOBIERNO DE ARAGÓN

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Los agricultores y ganaderos de nacionalidad española han percibido ya más del 70% del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) desembolsado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), según ha informado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, los productores han cobrado ya más de 1.850 millones de euros de los 2.417 millones transferidos por el FEGA a las comunidades autónomas desde que comenzó el abono el 16 de octubre, una inyección económica dirigida a aportar mayor liquidez ante los gastos del inicio de la campaña de siembra de otoño.

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La dotación global para este pago anticipado asciende a 2.691 millones de euros y el calendario de abono se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2026. La Comisión Europea ha autorizado elevar hasta el 75% el anticipo de los pagos como respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán, que ha encarecido los fertilizantes y la energía.

En el reparto autonómico de la estimación de pagos hasta el 30 de noviembre de 2026, Andalucía figura en primer lugar con 779 millones de euros, seguida de Castilla y León, con 638,6 millones, y Castilla-La Mancha, con 445,6 millones.

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Por detrás figuran Extremadura, con 283,4 millones; Aragón, con 244,5 millones; Navarra, con 74,2 millones; Galicia, con 47,0 millones; la Comunidad Valenciana, con 42,0 millones; Asturias, con 38,8 millones; Murcia, con 26,0 millones; Madrid, con 21,4 millones; La Rioja, con 17,7 millones; Baleares, con 17,0 millones y Cantabria, con 15,9 millones.