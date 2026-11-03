Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell’Atte por acusarla de falsificar una denuncia contra Alessandro Lequio: “No basta con arrepentirse en silencio”

El perdón público de Ana Obregón. (Instagram)

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Un giro tan inesperado como histórico ha sacudido este martes los cimientos de la crónica social española. Ana Obregón ha recurrido a su perfil oficial de Instagram para emitir un insólito y detallado comunicado público en el que pide perdón de forma explícita a Antonia Dell’Atte. Con este paso al frente, la presentadora y bióloga zanja uno de los episodios más amargos y judicializados de su dilatado enfrentamiento mediático, retractándose formalmente de las acusaciones vertidas en abril de 2021 en las que llegó a asegurar que la exmodelo italiana había falsificado los documentos y denuncias por presuntos malos tratos presentadas contra Alessandro Lequio a principios de los años noventa.

La trascendencia del gesto cobra aún mayor fuerza al repasar la cronología de dos mujeres cuyas vidas quedaron irremediablemente cruzadas hace más de tres décadas. Separadas en su día por el matrimonio y posterior separación de Lequio con Antonia, con quien tuvo a su primogénito, Clemente, y la posterior relación del aristócrata con Ana, ambas consiguieron sellar una recordada tregua en 2016 con un posado conjunto en la revista ¡HOLA!. Aquella reconciliación buscaba “devolver a nuestros hijos algo de lo que les hemos robado en su infancia”, pero la aparente concordia saltó por los aires en la primavera de 2021, apenas un año después del doloroso fallecimiento de Aless Lequio, cuando Antonia recuperó el testimonio sobre su tormentoso pasado conyugal y Obregón salió en tromba a blindar públicamente al padre de su hijo.

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Cinco años después de aquel cruce de acusaciones, el comunicado difundido por la actriz adquiere un cariz de reparación moral incontestable. Lejos de tratarse de una declaración ambigua o improvisada, el texto adopta la estructura formal de una rectificación en toda regla, desgranada en tres puntos legales y coronada por una emotiva postdata que humaniza el conflicto. Un mensaje rotundo con el que Ana reconoce la falta de veracidad de sus afirmaciones del pasado, acata las resoluciones de los tribunales y busca sanar una herida que afectaba de lleno a la dignidad de la musa de Armani y a su propio entorno familiar.

Todos los detalles del comunicado de Ana Obregón

En el primer punto del texto difundido ante su millón de seguidores, la presentadora contextualiza y reproduce con exactitud las palabras por las que ahora se retracta. “Quiero pedir disculpas por las manifestaciones realizadas el 29-4-2021 contra doña Antonia Teodora Dell Atte en las que acusé públicamente a esta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su exmarido (Alessandro Lequio) porque lo decía un informe policial”, arranca el escrito. Acto seguido, Ana cita textualmente aquella contundente aseveración que prendió la mecha de la discordia: “He visto con mis propios ojos el informe de la Policía Científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado”.

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En el segundo apartado, Obregón reconoce el impacto multiplicador que tuvieron sus declaraciones en el espacio digital y en los medios de comunicación, admitiendo su desconocimiento de la verdad judicial: “Estas manifestaciones las realicé en mi perfil de Instagram, que cuenta con más de un millón de seguidores, desconociendo resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que la señora dell Atte hubiera falsificado ningún documento”. La actriz no elude el alcance del perjuicio ocasionado, recordando que aquella publicación “contó con más de 130.000 comentarios y me gusta, haciéndose eco el medio Informalia, reproduciéndose dichos extremos posteriormente en distintos medios de comunicación”.

Antonia Dell'Atte con su hijo Clemente Lequio (Instagram)

El tercer punto sella la disculpa asumiendo de manera íntegra la falta de fundamento de sus afirmaciones: “Admito que mis manifestaciones y acusaciones han provocado un daño en el buen nombre y honor de la señora Antonia Teodora dell Atte, razón por la que, asumiendo la inveracidad de sus manifestaciones, me disculpo públicamente, reitero que dicha información y manifestaciones vertidas no eran ciertas y publico en mi perfil de Instagram este comunicado para la reparación de dichos daños personales y morales”.

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El perdón a Clemente y el valor del reconocimiento

El desenlace del comunicado reserva el detalle más emotivo y personal de todo el escrito. Consciente de que los ecos de esta interminable batalla mediática y judicial no solo alcanzaron a la modelo italiana, sino también a los hijos nacidos en el seno de la familia Lequio, Ana Obregón ha querido cerrar su carta pública con una posdata cargada de significado: “No basta con arrepentirse en silencio. Quien ha causado un daño también debe tener el valor de reconocerlo. Lo siento mucho, Antonia. Lo siento mucho, Clemente”.

Entrevista a Ana Obregón.

La mención expresa a Clemente Lequio no es baladí. El joven, que siempre mantuvo un vínculo de enorme cariño y respeto hacia su hermano menor Aless a pesar de las distancias geográficas y los vaivenes televisivos de sus respectivas madres, se vio salpicado en repetidas ocasiones por las desavenencias públicas entre ambas. Con esta disculpa directa hacia él y hacia su progenitora, Ana da un paso valiente y necesario para cerrar definitivamente un litigio que amenazaba con perpetuarse en los tribunales, transformando años de reproches en una lección de madurez y resarcimiento público.

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