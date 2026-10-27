España

La familia Franco subasta 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, entre retratos, regalos al dictador y una foto dedicada por Juan Carlos I

La venta se realiza en Madrid con lotes de mobiliario, pinturas, armas y vajillas, mientras colectivos memorialistas reclaman comprobar el origen de algunas piezas

Cerca de 700 bienes retirados por los Franco del Pazo de Meirás saldrán a subasta el 27 de octubre (Europa Press)
Cerca de 700 bienes retirados por los Franco del Pazo de Meirás saldrán a subasta el 27 de octubre (Europa Press)
Guardar

La familia Martínez-Bordiú Franco va a poner en venta este martes en Madrid 689 objetos procedentes del Pazo de Meirás, entre ellos retratos de Francisco Franco, muebles antiguos, piezas religiosas, armas, vajillas y una fotografía dedicada por Juan Carlos I al dictador. Los precios de salida van de 20 a 5.000 euros.

La subasta, a cargo de Magna Art Auctions, está prevista para los días 27 y 28 de octubre en su sede de la calle Núñez de Balboa. La casa de subastas ha anunciado sesiones desde las 17:00 y también ha habilitado el seguimiento en línea.

PUBLICIDAD

El catálogo reúne bienes que permanecían en el inmueble de Sada, en A Coruña, hasta que el Pazo de Meirás pasó a titularidad estatal en 2020, tras una resolución judicial. El Ministerio de Cultura ha indicado a Europa Press que las piezas ofrecidas son aquellas que el Estado no reclamó durante el procedimiento de recuperación del edificio.

Una fotografía de Juan Carlos I dedicada a Franco

Entre los lotes figura una imagen del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, con marco de plata y una inscripción manuscrita fechada en 1970. La dedicatoria dice: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto”.

La fotografía, identificada como el lote 457, tiene un precio inicial de 200 euros. Fue tomada un año después de que Franco designara a Juan Carlos como su sucesor a título de rey.

PUBLICIDAD

Objetos de la subasta de la familia Franco. (Magna Art)
Objetos de la subasta de la familia Franco. (Magna Art)

También se ofrece un fotomontaje de la concentración de la Plaza de Oriente del 1 de octubre de 1975, en el que aparecen Franco, Carmen Polo y los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. Su precio de salida es de 500 euros.

El catálogo incluye, además, una fotografía familiar de Franco junto a su esposa y su hija, tasada desde 80 euros; un grabado realizado por Ismael Blat, por 100 euros, y un retrato militar con una base de 300 euros.

La pintura más cara

La obra con el precio inicial más alto es “San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera”, un óleo atribuido al círculo de Luis Tristán. La puja comienza en 5.000 euros.

Entre los lotes valorados en 4.500 euros figuran un bargueño asturleonés del siglo XVII, realizado en madera de nogal y otras maderas frutales; una pintura atribuida al italiano Gaetano Chierici y el cuadro “Amanecer rosado”, del argentino Benito Quinquela Martín.

San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera, óleo sobre lienzo perteneciente al círculo del pintor toledano Luis Tristán (Magna Art)
San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera, óleo sobre lienzo perteneciente al círculo del pintor toledano Luis Tristán (Magna Art)

La venta también incorpora una pareja de consolas de estilo Carlos III y un bureau Luis XVI, ambos con una base de 3.750 euros. Una escultura de plata de San Rafael, con una inscripción de homenaje a Franco fechada en 1943, sale desde 3.000 euros.

En otro lote se agrupan ocho espingardas procedentes de Marruecos, datadas entre los siglos XIV y XX, con un precio inicial de 2.500 euros. Hay también dos armaduras toledanas incompletas, tasadas desde 500 euros.

Asociaciones piden revisar la procedencia de los bienes

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha reclamado a las administraciones que comprueben si algunos bienes pueden ser de dominio público o estar sujetos a protección patrimonial.

La entidad ha planteado dudas sobre la procedencia de objetos que podrían haber estado en el pazo antes de que la propiedad fuera utilizada por la familia Franco, en particular durante la etapa de la escritora Emilia Pardo Bazán y sus herederos.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado para intentar frenar la venta. El portavoz de la CRMH, Carlos Babío, ha sostenido que hay piezas que no pertenecerían a la familia Franco y ha solicitado que las administraciones actúen para defender el interés público.

El director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, ha afirmado que la operación cuenta con las garantías necesarias y con supervisión de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia. La Consejería de Cultura gallega ha señalado que seguirá el proceso para determinar si existe algún elemento cuyo interés aconseje adquirirlo.

Temas Relacionados

Francisco FrancoFrancoFranquismoJuan Carlos ISubastasÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

La UE acuerda las bases de la Política Agrícola Común para 2028-2034, con cambios en el reparto de las subvenciones, más apoyo al relevo generacional y medidas frente a las crisis climáticas

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

La tasa de paro juvenil baja hasta el 23,3% en España pese a sumar 27.100 desempleados durante el verano

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 28 de octubre: Julia se niega a volver con Gabriel y este amenaza a Begoña

La serie de Antena 3 eleva la tensión entre Gabriel y Begoña por la oposición de Julia a regresar a casa de sus padres

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 28 de octubre: Julia se niega a volver con Gabriel y este amenaza a Begoña

El rey Felipe VI retoma su agenda después de su operación de cataratas: cuatro días, cinco actos y 1.280 kilómetros en pleno postoperatorio

El monarca ha cerrado los Premios Princesa de Asturias 2026 con una intervención quirúrgica en Oviedo

El rey Felipe VI retoma su agenda después de su operación de cataratas: cuatro días, cinco actos y 1.280 kilómetros en pleno postoperatorio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza Tardón exige al Gobierno desclasificar los informes del CNI sobre Ceuta en 15 días

La jueza Tardón cita como testigos a tres marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria para esclarecer si Marruecos facilitó la entrada masiva

Feijóo presenta con Ayuso la lista del PP en Madrid para el 29-N y calienta su visita a la zona cero de los disturbios en Barcelona: “Seremos implacables con los violentos”

El juez rechaza pedir a Arabia Saudí que confirme el origen de las joyas de Zapatero y pone en duda que se tratara de un regalo institucional

ECONOMÍA

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

DEPORTES

Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong