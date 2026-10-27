La familia Franco subasta 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, entre retratos, regalos al dictador y una foto dedicada por Juan Carlos I

Cerca de 700 bienes retirados por los Franco del Pazo de Meirás saldrán a subasta el 27 de octubre (Europa Press)

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La familia Martínez-Bordiú Franco va a poner en venta este martes en Madrid 689 objetos procedentes del Pazo de Meirás, entre ellos retratos de Francisco Franco, muebles antiguos, piezas religiosas, armas, vajillas y una fotografía dedicada por Juan Carlos I al dictador. Los precios de salida van de 20 a 5.000 euros.

La subasta, a cargo de Magna Art Auctions, está prevista para los días 27 y 28 de octubre en su sede de la calle Núñez de Balboa. La casa de subastas ha anunciado sesiones desde las 17:00 y también ha habilitado el seguimiento en línea.

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El catálogo reúne bienes que permanecían en el inmueble de Sada, en A Coruña, hasta que el Pazo de Meirás pasó a titularidad estatal en 2020, tras una resolución judicial. El Ministerio de Cultura ha indicado a Europa Press que las piezas ofrecidas son aquellas que el Estado no reclamó durante el procedimiento de recuperación del edificio.

Una fotografía de Juan Carlos I dedicada a Franco

Entre los lotes figura una imagen del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, con marco de plata y una inscripción manuscrita fechada en 1970. La dedicatoria dice: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto”.

La fotografía, identificada como el lote 457, tiene un precio inicial de 200 euros. Fue tomada un año después de que Franco designara a Juan Carlos como su sucesor a título de rey.

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Objetos de la subasta de la familia Franco. (Magna Art)

También se ofrece un fotomontaje de la concentración de la Plaza de Oriente del 1 de octubre de 1975, en el que aparecen Franco, Carmen Polo y los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. Su precio de salida es de 500 euros.

El catálogo incluye, además, una fotografía familiar de Franco junto a su esposa y su hija, tasada desde 80 euros; un grabado realizado por Ismael Blat, por 100 euros, y un retrato militar con una base de 300 euros.

La pintura más cara

La obra con el precio inicial más alto es “San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera”, un óleo atribuido al círculo de Luis Tristán. La puja comienza en 5.000 euros.

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Entre los lotes valorados en 4.500 euros figuran un bargueño asturleonés del siglo XVII, realizado en madera de nogal y otras maderas frutales; una pintura atribuida al italiano Gaetano Chierici y el cuadro “Amanecer rosado”, del argentino Benito Quinquela Martín.

San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera, óleo sobre lienzo perteneciente al círculo del pintor toledano Luis Tristán (Magna Art)

La venta también incorpora una pareja de consolas de estilo Carlos III y un bureau Luis XVI, ambos con una base de 3.750 euros. Una escultura de plata de San Rafael, con una inscripción de homenaje a Franco fechada en 1943, sale desde 3.000 euros.

En otro lote se agrupan ocho espingardas procedentes de Marruecos, datadas entre los siglos XIV y XX, con un precio inicial de 2.500 euros. Hay también dos armaduras toledanas incompletas, tasadas desde 500 euros.

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Asociaciones piden revisar la procedencia de los bienes

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha reclamado a las administraciones que comprueben si algunos bienes pueden ser de dominio público o estar sujetos a protección patrimonial.

La entidad ha planteado dudas sobre la procedencia de objetos que podrían haber estado en el pazo antes de que la propiedad fuera utilizada por la familia Franco, en particular durante la etapa de la escritora Emilia Pardo Bazán y sus herederos.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado para intentar frenar la venta. El portavoz de la CRMH, Carlos Babío, ha sostenido que hay piezas que no pertenecerían a la familia Franco y ha solicitado que las administraciones actúen para defender el interés público.

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El director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, ha afirmado que la operación cuenta con las garantías necesarias y con supervisión de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia. La Consejería de Cultura gallega ha señalado que seguirá el proceso para determinar si existe algún elemento cuyo interés aconseje adquirirlo.