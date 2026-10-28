Sale a subasta el collar de zafiros de Sibila de Suecia por más de 500.000 euros: la joya que deslumbró en la preboda de los reyes Juan Carlos I y Sofía

El collar de la realeza que sale a subasta. (Grosby Group)

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El joyero de las grandes dinastías europeas vuelve a abrir sus puertas para una venta histórica que promete acaparar todas las miradas de los coleccionistas y amantes de la realeza. El próximo 11 de noviembre, la prestigiosa casa Sotheby’s subastará en su sede de Ginebra una de las piezas más fascinantes y con mayor abolengo de la Corona escandinava: el imponente collar de zafiros y diamantes que perteneció a la princesa Sibila de Suecia, madre del actual rey Carlos XVI Gustavo. La alhaja, un demi-parure que incluye los pendientes a juego y conserva su estuche original de Rath München con el monograma dorado de la princesa, sale al mercado con una estimación oficial que oscila entre los 325.000 y los 540.000 euros.

Para la crónica social y la historia de nuestra monarquía, esta joya guarda un significado especialmente entrañable al haber sido testigo directo de uno de los grandes acontecimientos dinásticos del siglo XX. Hace 64 años, en mayo de 1962, Atenas se vistió de fiesta para celebrar los fastos nupciales de los entonces príncipes Juan Carlos de España y Sofía de Grecia. Durante el fastuoso baile de gala previo al enlace, celebrado en los salones del Palacio Real de la capital helena, la princesa Sibila acaparó todas las miradas de la aristocracia internacional luciendo este collar sobre su vestido de noche, combinándolo para la ocasión con la célebre diadema Connaught de estilo belle époque y los valiosos pendientes Vasa del siglo XVIII.

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La salida a subasta de este lote marca también el cierre de un círculo estrechamente ligado a España a través de su última propietaria. Tras el fallecimiento de la princesa Sibila en 1972, el aderezo pasó a manos de su segunda hija, la princesa Birgitta de Suecia, quien durante décadas se convirtió en el miembro más popular y cercano de la familia real sueca en nuestro país tras fijar su residencia en Mallorca, donde falleció el 4 de diciembre de 2024 a los 87 años. Casi dos años después de su pérdida, sus herederos han decidido desprenderse de esta reliquia, rescatando una historia repleta de glamour que conecta el trágico destino de los zares rusos con los salones más exclusivos de la realeza europea.

Su noche de gala en el Palacio de Atenas

Detrás de cada una de las piedras preciosas que conforman este lote se esconde una travesía novelesca marcada por las convulsiones políticas del siglo pasado. Según detalla la nota de la casa de subastas, la tradición histórica sitúa el origen de estos zafiros en talla cabujón en el cofre de la zarina María Fiódorovna, madre del último zar ruso, Nicolás II. Tras sobrevivir a la Revolución Bolchevique y refugiarse en su Dinamarca natal, la emperatriz se desprendió de varias gemas que fueron adquiridas por el zar Fernando I de Bulgaria, un célebre apasionado de las piedras preciosas. En 1932, durante su exilio en Coburgo, el monarca búlgaro decidió regalarle este conjunto a la joven Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha con motivo de su boda con el príncipe sueco Gustavo Adolfo, sellando así el estrecho vínculo familiar entre ambas ramas dinásticas.

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Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).

Con el paso del tiempo, la propia princesa Sibila mandó intervenir la gargantilla para adaptarla a las tendencias de la época y a sus gustos personales. Mandó retirar dos de los cinco colgantes originales para transformarlos en los pendientes a juego, alargó la estructura del cuello añadiendo un par de zafiros adicionales y conservó tres pinjantes desmontables. En aquella inolvidable preboda de don Juan Carlos y doña Sofía en Atenas, la madre del soberano sueco optó por lucir la pieza de diez zafiros graduados sin los colgantes móviles, logrando una línea sobria y refinada que quedó inmortalizada mientras ofrecía su brazo a la princesa Alicia de Battenberg en los salones palaciegos.

La herencia mallorquina de Birgitta

La subasta de esta gargantilla en Suiza pone de relieve el valioso patrimonio que custodió en la intimidad la princesa Birgitta. Gran apasionada del clima y el estilo de vida balear, la hermana del rey Carlos Gustavo custodió con mimo estas piezas familiares hasta sus últimos días en la isla. La dispersión de su joyero no se limitará únicamente al conjunto de zafiros de su madre; en la misma sesión ginebrina, los legatarios de la princesa han consignado otras piezas de alta época, entre las que destaca un singular broche con un zafiro Padparadscha, una de las variedades más escasas y cotizadas del mundo gemológico, pulseras de perlas con cierres de esmeraldas y un collar de perlitas que perteneció a Margarita de Connaught.

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Sibila de Suecia. (Grosby Group)

Este extraordinario catálogo convierte la cita de Sotheby’s en uno de los eventos del año para los especialistas en alta joyería histórica. Junto a las pertenencias que un día pasearon por las recepciones de Atenas y las estancias de Mallorca, la puja contará también con piezas maestras de la orfebrería como la tiara de meandros griegos de Mellerio dits Meller, regalada en su momento por los duques de Montpensier a su hija María Isabel de Orleans. Una subasta millonaria que devolverá a la primera línea mediática el brillo imperecedero de las grandes joyas que marcaron los acontecimientos sociales más recordados del siglo XX.