Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

El narco 'Sito Miñanco'

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El Ministerio de Sanidad ha decidido licitar directamente un contrato para que una empresa privada le ayude a subastar los bienes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisan a los narcos en territorio nacional. Generalmente, estas subastas las realiza Segipsa, una sociedad mercantil dependiente del Ministerio de Hacienda, pero un problema judicial sin resolver (un recurso en el último contrato licitado) ha obligado a Sanidad a tramitar esta adjudicación, ya que el dinero procedente de estos bienes (independientemente de quién los subaste) acaba siempre en el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Este nuevo contrato, por dos años, incluye la subasta electrónica de inmuebles, vehículos, embarcaciones, maquinaria, joyas, relojes, piezas de arte, aeronaves, drones, equipos de informática y comunicaciones, e incluso animales vivos. Sanidad deja claro que el contrato no tendrá ningún coste directo para las arcas públicas, ya que la empresa que se lleve finalmente la licitación obtendrá un 20% como comisión del dinero que ingrese por cada bien subastado. El fondo que gestiona el Plan Nacional sobre Drogas batió en 2025 todos sus récords: 47,7 millones de euros, un 172% más que lo obtenido en 2024. Y se trata solo de dinero localizado en efectivo en operaciones policiales o embargado en cuentas corrientes a condenados por narcotráfico. Desde que hay estadísticas (1996), nunca había habido un ejercicio con tanto “líquido” incautado por las arcas públicas.

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A eso hay que sumar lo que se podrá obtener si el Estado finalmente subasta los 1.405 bienes materiales decomisados a estos grupos criminales en 2025. Y ahí entra en juego esta nueva licitación, que tendrá que ayudar a dar salida a estos bienes. Sanidad calcula que el subastador podría llevarse en estos dos años unos 450.000 euros. “Para el cálculo del valor del contrato se han considerado las valoraciones promedio de los encargos que típicamente se podrían realizar anualmente”, explican desde Sanidad. Actualmente, hay una subasta electrónica en marcha que se realizará los días 18 y 19 de noviembre. No la realizará el futuro adjudicatario. Es la última que celebrará Segipsa.

Uno de los chalés que se subastan del narco 'Sito Miñanco'.

Esta subasta tendrá lugar en Madrid, en el auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se trata de 26 lotes, propiedades incautadas a los narcos gallegos ‘Sito Miñanco’, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijóo ‘Patoco’. La Audiencia Nacional acaba de condenar a 17 años de prisión a José Ramón Prado Bugallo, más conocido por ese alias de ‘Sito Miñanco’, por liderar en 2017 una operación para introducir cerca de cuatro toneladas de cocaína en Europa. Y lo hizo mientras disfrutaba de un tercer grado penitenciario por otra condena anterior, mientras trabajaba en un parking de Algeciras (Cádiz) y aparentaba haberse reinsertado tras una vida dedicada al narcotráfico. Las pesquisas se abrieron en 2016, pero el juicio no comenzó hasta noviembre de 2024 y finalizó en marzo de 2025. La sentencia ha tardado en dictarse un año y medio.

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Cuatro casas de ‘Sito Miñanco’

En esta puja salen a la venta cuatro propiedades vinculadas a Miñanco. Se trata de una vivienda unifamiliar en O Rial, en Vilagarcía de Arousa, que sale a la venta por 213.058 euros; una casa en Prado de Pradocelo, en Sanxenxo, por 437.449 euros; y dos pisos en el centro de Pontevedra de 90 y 72 metros cuadrados, que se empiezan a comercializar por 256.907 y 224.872 euros. Aunque el lote más importante es el 24, que pertenece a Marcial Dorado, famoso por aparecer en varias fotos con un joven Alberto Núñez Feijóo. Se trata de una finca rústica en el municipio de O Xufre, en A Illa de Arousa, con un edificio en construcción de cuatro plantas y garajes donde estaba previsto levantar 15 viviendas. La subasta inicial supera el millón de euros. También volverán a salir a la venta diez locales comerciales de Dorado en Santiago, que no encontraron comprador en una subasta anterior. Arrancan en 315.000 euros.

La Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas comenzó las subastas electrónicas en 2024, gestionadas, previo contrato administrativo, siempre por una empresa externa. En el año 2025 se llevaron a cabo, por ejemplo, ocho encargos para la gestión de ocho subastas electrónicas diferentes, de embarcaciones, vehículos, maquinaria, joyas y relojes, y objetos. Pero en el caso de bienes inmuebles, es Segipsa la que se encarga de tramitar esta tarea. Segipsa necesita apoyo externo para realizar las tasaciones de las viviendas, obtener los certificados de eficiencia energética, liquidación de impuestos, cambio de cerraduras, gestión de limpiezas y otras necesidades.

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La Guardia Civil colabora en la captura de un semisumergible del narcotráfico en mar abierto (Guardia Civil)

El año pasado, Segipsa preparó y convocó una subasta de 13 lotes. Sin embargo, un error en el plazo de publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado motivó la presentación de un recurso contencioso-administrativo que derivó en la suspensión de la subasta. Estos errores técnicos han motivado que SEGIPSA termine las subastas que tiene pendientes (como la de noviembre con otros 26 lotes) y que ya las próximas sean realizadas por el futuro adjudicatario de este nuevo contrato licitado directamente por Sanidad. Desde que hay subastas electrónicas se han conseguido vender 67 inmuebles.