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Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia, el fármaco que revolucionó el dolor durante las cirugías

Las molestias posteriores a la anestesia pueden ser diferentes en cada persona o ni siquiera aparecer

Vista desde un quirófano momentos antes de la anestesia (Shutterstock)
Vista desde un quirófano momentos antes de la anestesia (Shutterstock)
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La anestesia es una parte fundamental de numerosos procedimientos médicos y operaciones quirúrgicas. Gracias a ella, los pacientes pueden someterse a intervenciones sin sentir dolor y, en determinados casos, permanecer completamente inconscientes durante la cirugía. Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento y cuando comienzan a desaparecer los efectos de los medicamentos anestésicos, pueden aparecer diferentes efectos secundarios que conviene conocer.

Según explica la Clínica Mayo, cuando termina la operación, el anestesiólogo o el enfermero anestesista deja de administrar los medicamentos. A partir de ese momento, el paciente comienza a despertarse progresivamente, ya sea en el propio quirófano o en la sala de recuperación. Durante este proceso es habitual experimentar cierta sensación de mareo, desorientación o confusión.

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Las molestias posteriores a la anestesia pueden ser diferentes en cada persona, aunque entre los efectos secundarios que señala la Clínica Mayo se encuentran los siguientes:

  • Somnolencia: es frecuente sentir sueño o cansancio durante las primeras horas después de la intervención, mientras el organismo elimina los medicamentos utilizados.
  • Náuseas y vómitos: algunas personas experimentan malestar estomacal o ganas de vomitar al despertar.
  • Sequedad de boca: puede aparecer una sensación desagradable de sequedad debido a los efectos de los medicamentos y a las condiciones del procedimiento.
  • Dolor de garganta: es una molestia relativamente frecuente, especialmente cuando se ha utilizado un tubo para facilitar la respiración durante la anestesia.
  • Ronquera leve: la voz puede sonar diferente o presentar cierta irritación después de la intervención.
  • Escalofríos: algunos pacientes sienten frío o experimentan temblores involuntarios durante la recuperación.
  • Picazón: determinados medicamentos anestésicos pueden provocar sensación de picor en la piel.
  • Visión borrosa: puede producirse temporalmente mientras desaparecen los efectos de los fármacos.
  • Mareos: la sensación de inestabilidad puede aparecer durante el despertar y las primeras horas posteriores.
  • Dolores musculares: algunas personas presentan molestias musculares después de la operación, relacionadas con los medicamentos o con la posición mantenida durante la cirugía.
Una mujer bajo los efectos de la anestesia durante una operación (Magnific)
Una mujer bajo los efectos de la anestesia durante una operación (Magnific)

El dolor también puede aparecer después de la intervención

Además de estos síntomas, el dolor es otro de los efectos que pueden experimentar los pacientes al despertar. Aunque la anestesia permite evitar o reducir considerablemente las molestias durante la operación, su efecto desaparece progresivamente una vez finalizado el procedimiento.

Durante las primeras horas del postoperatorio, también pueden aparecer otras sensaciones, como escalofríos, sensación de frío, mareos o cierta desorientación. Estas reacciones suelen estar relacionadas con los efectos residuales de los fármacos anestésicos y con la propia respuesta del organismo a la intervención. Por lo general, son molestias transitorias que van disminuyendo a medida que el paciente se recupera y permanece bajo observación médica.

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Por este motivo, el equipo sanitario encargado de la anestesia pregunta al paciente cómo se encuentra, si siente dolor y si presenta otras molestias. Esta valoración permite identificar los síntomas y administrar, cuando sea necesario, medicamentos para controlar el dolor y las náuseas.

Es importante señalar que no todas las personas reaccionan de la misma manera a la anestesia. Según la Clínica Mayo, los efectos secundarios dependen principalmente del estado de salud del paciente y del tipo de cirugía al que se haya sometido. De hecho, no todas las molestias aparecen necesariamente en una misma persona ni tienen la misma intensidad o duración.

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