Activistas bloquean contra la guerra la entrada principal de la base militar británica de Lakenheath

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Varios activistas contra la guerra han bloqueado este lunes la entrada principal de la Base Aérea de Lakenheath, una base de la Real Fuerza Aérea británica en la que además tiene presencia Estados Unidos.

La Policía de Suffolk ha informado de que recibió un aviso poco antes de las 7.00 horas por una "pequeña protesta" frente al acceso principal y que tras presentarse detuvo a diez personas por perturbación del orden público. Los manifestantes emplearon candados industriales para encadenarse a un coche y entre ellos frente a la entrada.

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El grupo No Más Guerras Sangrientas ha reivindicado la acción contra las "guerras ilegales" de Estados Unidos coincidiendo con las elecciones de mitad de mandato previstas para este martes. Piden el cierre de las bases estadounidenses en Reino Unido y denuncian la complicidad de Londres en los conflictos de Oriente Próximo.

Un portavoz de las Fuerzas Aéreas estadounidenses ha confirmado estar "al tanto" de la manifestación. "La seguridad de nuestro personal, familias y la comunidad cercana siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha afirmado en declaraciones recogidas por la BBC.

Una de las activistas es Margaret Owen, abogada de derechos humanos de 94 años, y también estaba Rajan Naidu, quien ha participado en protestas anteriores. "Llevo años protestando por los palestinos", ha señalado Owen.

"Es una resistencia civil pacífica frente a la injusticia, la corrupción, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, contra el infanticidio y el genocidio", ha destacado Naidu.