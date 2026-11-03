Así vivió el papá de Meghan Markle en Baja California, donde catearon una bodega con materiales que lo inculparían por pornografía infantil

Durante años, el padre de Meghan Markle llevó una vida discreta frente al Pacífico en Baja California. Hoy, una bodega abandonada en Tijuana lo vincula con una investigación por presunto material de abuso sexual infantil. (Foto: Archivo /EXPLOREROSARITO)

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La noche del 31 de octubre, cerca de la medianoche, agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Baja California ingresaron a una bodega en Tijuana que durante años estuvo rentada a nombre del padre de Meghan Markle, Thomas Markle.

Dentro encontraron revistas y videos en formato VHS que permanecen pendientes de revisión forense. Lo que sucedió esa noche era, en realidad, el desenlace mexicano de un escándalo que había comenzado semanas antes en Filipinas y que había sacudido a una de las familias más mediáticas del mundo.

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El inmueble está ubicado en Baja Storage, un negocio de mini bodegas sobre la carretera Ensenada-Tijuana, a unos seis kilómetros de San Antonio del Mar, la pequeña colonia costera de Rosarito donde el padre de la duquesa vivió retirado durante más de una década. La unidad número 22 presentaba polvo acumulado compatible con dos años de abandono. El último pago de renta registrado databa de 2024. Nadie había vuelto por sus cosas.

Encuentran en Tijuana una bodega ligada al padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex: investigan presunta pornografía infantil.

El operativo se extendió entre tres y cuatro horas. Oficiales de la Guardia Nacional se apostaron en las inmediaciones desde la tarde. Pasadas las 23:00 horas, los agentes de la Fiscalía ingresaron con una orden firmada por un juez. Al retirarse, el espacio quedó clausurado, con reja cerrada y candado, bajo la custodia de un guardia de seguridad que solo permitía el acceso a personas autorizadas. Desde entonces, policías municipales patrullan la zona frente al inmueble.

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La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó el cateo, abrió una carpeta de investigación y asignó el caso a su Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata. El material asegurado aún no ha sido revisado debido al protocolo legal vigente.

Rosarito: el retiro tranquilo que nadie relacionaba con un escándalo

Antes de que su nombre apareciera en los titulares de medio mundo, Thomas Markle era simplemente un vecino más de San Antonio del Mar: un hombre alto, de complexión gruesa, que vestía ropa casual, caminaba con una ligera cojera y salía poco de casa, casi siempre de noche. Así lo describían los residentes del fraccionamiento a la revista Clase en 2018, cuando los medios británicos llegaron a Rosarito buscando al esquivo suegro del príncipe Harry.

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Meghan Markle desea que su bebé la una con su familia (Foto: Especial)

Thomas Markle, ex director de iluminación de televisión, ganador de un Emmy en 2011 por su trabajo en la telenovela General Hospital, se mudó de Los Ángeles a esta pequeña comunidad costera de Baja California en 2011, dos años después de declararse en bancarrota. Eligió San Antonio del Mar: un desarrollo turístico con aproximadamente mil 200 casas habitadas en su mayoría por jubilados estadounidenses que buscaban clima templado, playas sobre el Pacífico y rentas más baratas que en California, todo a apenas 40 minutos de la garita de San Diego.

Su casa era la número 986, una pequeña vivienda amarilla con vista al mar que, según describieron los periodistas que llegaron hasta ahí en 2018, parecía estar a mitad de reparaciones. Afuera tenía estacionados un Volvo S70 y una camioneta roja Ford Escape, aunque los vecinos decían que solo usaba la segunda.

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Vivía solo, sin grandes lujos, y se comunicaba con los lugareños en un español muy básico. Algunos vecinos ni siquiera sabían quién era. Los que sí lo conocían contaban que solía aparecer en las convivencias del parque del fraccionamiento y que, cuando quería presumir, preguntaba: “¿Han escuchado hablar de Meghan Markle? Pues yo soy su papá”.

Rosarito, el apacible pueblo mexicano donde vivió el padre de Meghan Markle. (Captura de pantalla/YouTube: AFP)

Esa vida austera y discreta se interrumpió bruscamente en la primavera de 2018, cuando el anuncio de la boda de su hija con el príncipe Harry convirtió a Rosarito en destino de la prensa tabloide inglesa. Fue entonces cuando protagonizó el episodio que terminaría por definir su imagen pública: organizó una sesión de fotos preparadas con paparazzi en locales del pueblo —incluyendo una sastrería y un cibercafé— para controlar su imagen antes de la boda.

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La maniobra fue descubierta por Daily Mail, él mismo la admitió como una decisión “tonta y sobreactuada”, y el escándalo resultante, combinado con un problema cardíaco, le impidió acompañar a su hija al altar el 19 de mayo de aquel año. Fue el entonces príncipe Carlos quien caminó junto a Meghan hacia el altar.

Tras la boda, el distanciamiento con su hija se hizo definitivo. A principios de 2025, tras presentar problemas de salud graves —incluyendo la amputación de una pierna por una complicación vascular—, abandonó Baja California y se trasladó a Filipinas, donde su novia filipina vivía. Dejó atrás su casa en Rosarito. Y, al parecer, también dejó atrás una bodega en Tijuana que nadie volvió a reclamar.

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La denuncia que vino de su propio hijo

El escándalo que derivó en el cateo de Tijuana no comenzó en México. Comenzó en Cebú, Filipinas, el 22 de octubre de 2026, cuando Thomas Markle Jr., de 60 años —hijo del primer matrimonio del padre de la duquesa y hermanastro de Meghan—, denunció ante la policía filipina el hallazgo de material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su propio padre.

Meghan está distanciada hace meses de su hermano Thomas Markle Jr

Markle Jr. había viajado a la antigua residencia de su padre en Cebú para recoger sus pertenencias después de que este tuviera que trasladarse de emergencia a Estados Unidos por sus problemas de salud, sin tiempo para empacar. Buscaba, según relató al diario The Sun, un teléfono viejo para dárselo a la novia de su padre. Lo que encontró fue otra cosa.

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“Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre”, declaró Markle Jr. a The Sun. Dijo haber hallado “cientos, sino miles” de fotografías y videos de menores distribuidos en cuatro cajas y tres discos duros de computadoras. Las víctimas aparentaban no tener más de diez u once años. También encontró, según su testimonio, una fotografía tomada desde la pantalla de una computadora portátil Lenovo ThinkPad ubicada en una habitación que reconoció como la antigua casa de su padre en Rosarito, México.

Markle Jr. presentó una denuncia ante el FBI el 10 de julio previo, meses antes de hacerlo público. El FBI confirmó haber recibido su declaración jurada y expresó disposición a colaborar con las autoridades filipinas.

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El ministro del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, confirmó que la policía inspeccionó la antigua residencia en Cebú y encontró un alijo de material junto con una computadora portátil que quedó bajo examen forense. Un tribunal de Cebú autorizó el 29 de octubre el registro de los dispositivos incautados. La Oficina del Fiscal Regional de Visayas Central confirmó el 30 de octubre que obtuvo una orden para examinar el material y aclaró que, de establecerse evidencia suficiente, podrían iniciarse “acciones legales apropiadas”.

Fue en ese contexto que dos reporteros de Daily Mail viajaron a Tijuana y llegaron hasta la unidad número 22 de Baja Storage. Encontraron el material. Lo reportaron a las autoridades. Y tres días después, la Fiscalía de Baja California ejecutó el cateo.

Meghan lo sabía desde 2018 y así lo explicó

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, en una imagen de archivo. EPA/ANDY RAIN

El escándalo no solo involucra al padre de la duquesa. También obligó a Meghan Markle a romper un silencio de años y a revelar que el distanciamiento con su padre —que los medios habían atribuido siempre a las fotos con paparazzi y a las entrevistas televisivas— tenía, en realidad, una razón mucho más grave.

En un comunicado remitido a la revista People, la duquesa de Sussex declaró: “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, esa carta me fue facilitada. Contenía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre, y se me aseguró que estaban siendo investigadas”.

Markle añadió: “Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones de ciertos medios a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecían a una sola razón: protegerlos”.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó haber recibido una carta en enero de 2019 con acusaciones relacionadas con presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido. Tras examinarla, la información fue trasladada al equipo encargado de evaluar riesgos para la seguridad de Meghan y, posteriormente, a la oficina de los duques de Sussex. La institución reconoció que los detalles no fueron remitidos a otros cuerpos policiales.

18/06/2018 Dos meses después del enlace del año, la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry, el padre de la ya Duquesa de Sussex, Thomas Markle, ha concedido una entrevista al programa 'Good Morning Britain', del canal ITV. En la entrevista el padre de Meghan ha confesado que le dolió mucho no poder acompañar a su hija al altar pero se sintió muy honrado cuando la acompañó el Príncipe Carlos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURA DE PANTALLA 'GOOD MORNING BRITAIN'

Según informó Page Six, Roslyn Loveless, primera esposa del padre de la duquesa —fallecida en 2024—, también habría alertado sobre las acusaciones en otra carta enviada a las autoridades años atrás.

El padre de Meghan Markle negó las acusaciones de forma categórica. En declaraciones al Daily Mail, las calificó de “mentiras repugnantes” y sostuvo: “Estoy conmocionado, dolido y muy molesto de que mi hijo esté haciendo estas acusaciones contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa”. También negó haber descargado pornografía en sus computadoras y afirmó que no tenía esos equipos en su poder desde que dejó Baja California en enero de 2025.

Samantha Markle, media hermana de Meghan, salió en defensa de su padre y acusó a su hermano de inventar las imputaciones por resentimiento y motivaciones económicas, según reportó Page Six. Cuestionó las circunstancias del hallazgo y sugirió que el material podría haber sido manipulado.

De acuerdo con reportes recientes de la prensa británica, el padre de la duquesa de Sussex fue trasladado a un centro especializado para pacientes con demencia en Florida. El material asegurado en la bodega de Tijuana permanece bajo resguardo de la Fiscalía de Baja California, que continúa con la investigación abierta.