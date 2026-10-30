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Ceuta se afana en recobrar la normalidad 3 meses después de la entrada masiva de migrantes

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Rafael Peña

Ceuta, 30 oct (EFE).- Tres meses después del estallido de una de las crisis más graves de la historia de Ceuta por la entrada ilegal desde Marruecos de unos 80.000 migrantes, de los que más de 10.000 siguen todavía acogidos en recursos temporales o en otros lugares, la ciudad autónoma se afana en recobrar la normalidad.

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La entrada masiva por el paso fronterizo del Tarajal -la segunda que se produce tras los sucesos de mediados de agosto de 2021- ha generado una profunda crisis en la autonomía ceutí a todos los niveles, según han expresado a EFE distintas entidades como la Cámara de Comercio o la Confederación de Empresarios.

Pérdidas económicas superiores a los 75 millones de euros y afectación de distintos servicios y áreas de la ciudad, con la suspensión de numerosos eventos, son algunas de las consecuencias de lo sucedido en Ceuta.

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El Gobierno ceutí presidido por Juan Jesús Vivas (PP) cifra en alrededor de 100.000 personas las que accedieron por la frontera del Tarajal y de las que, según sus estimaciones por indicadores como el consumo de agua, todavía permanecen en la ciudad unas 15.000.

Las Fiestas Patronales de principios de agosto, el Mercado Medieval, pruebas deportivas, conciertos, escalas de cruceros y actos culturales de todo tipo han sido cancelados por motivos de seguridad en los últimos meses. Esta misma semana se ha sumado a la lista la tradicional Fiesta de la Mochila en la que miles de ceutíes suben a los montes para pasar la jornada con familiares y amigos.

Sin cifras todavía definitivas para poder evaluar la magnitud de lo sucedido, el Gobierno de la nación, a través del mando único que ejerce el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ido detallando semana tras semana la reducción del número de migrantes debido a los retornos voluntarios y las expulsiones.

Los retornos voluntarios se elevan ya a 13.200 personas, principalmente por no querer ser filiadas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), mientras que otros 608 migrantes han sido expulsados hasta el momento de la ciudad -la practica totalidad de ellos con la prohibición de acceder al territorio nacional en un periodo de cinco años- por la comisión de diferentes delitos relacionados con robos, agresiones o participación en reyertas.

Así, a día de hoy permanecen en los recursos habilitados por el Gobierno 7.477 personas, a la espera de solucionar su situación administrativa que, en la mayoría de los casos concluirá con un expediente de expulsión, según han dicho a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El Gobierno de Ceuta ha cifrado este viernes en 3.560 los menores tutelados por la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio -la pasada semana eran 3.300 menores los acogidos-, un aumento que, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo ceutí, es consecuencia de las operaciones policiales desarrolladas en distintas calles donde había menores durmiendo.

Desde que se produjo la entrada masiva los días 30 y 31 de julio solo han podido ser reagrupados con familiares en la península 125 menores, mientras que otros 181 han sido distribuidos por diferentes autonomías. Asimismo, se han enviado a Marruecos 87 expedientes para la reagrupación familiar de menores, sin que se haya recibido respuesta alguna del país vecino, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

El presidente de Ceuta ha subrayado que todos los menores que están acudiendo a los recursos habilitados son acogidos sin ningún tipo de problema, pero ha incidido en que es necesario su retorno a Marruecos al entender que la cifra es ya "insostenible".

La Policía Nacional ha incrementado en los últimos días los operativos en distintos puntos de Ceuta para localizar a migrantes en situación irregular, identificarlos y proceder, cuando corresponda, a su expulsión a Marruecos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los operativos se están centrando principalmente en las barriadas periféricas del Príncipe y Benzú, así como otros enclaves en los que se sospecha que permanecen ocultos. Estas operaciones se desarrollan tras haberse completado hasta ocho operativos distintos para desalojar a migrantes de las playas o del entorno del Polígono Industrial del Tarajal.

En estas últimas intervenciones, los agentes han localizado a numerosos migrantes para proceder a su traslado a las instalaciones habilitadas para realizar las correspondientes labores de identificación y filiación en la frontera del Tarajal.

Además, se han practicado notificaciones administrativas relacionadas con la denegación de solicitudes de protección internacional y se han ejecutado expulsiones de personas sobre las que pesaban las correspondientes resoluciones. En muchos casos, los afectados abandonan los centros de acogida para no ser devueltos a su país.

La Delegación del Gobierno ha confirmado que este tipo de operaciones policiales se desarrollarán de manera periódica en diferentes puntos de Ceuta, con el objetivo de localizar a quienes permanecen escondidos en los montes, barriadas o 'pisos patera'. EFE

(Foto)

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