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El día que la reina Letizia ejerció de chófer para salvar el Halloween de la infanta Sofía: parada técnica en Zarzuela y un disfraz de vaquera en una fiesta privada

Además de celebrar el cumpleaños de la princesa Leonor, la hija pequeña de Felipe VI y Letizia no dudó en salir con sus amigos de bachillerato

El Halloween de la infanta Sofía
La fiesta de Halloween de la infanta Sofía. (Montaje Infobae)
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Cada 31 de octubre, la actualidad nacional suele dividirse entre el ambiente festivo de la noche de brujas y el recuerdo de una de las jornadas más trascendentales para la Corona española contemporánea: la mayoría de edad y la jura de la Constitución de la princesa Leonor en 2023. Aquel martes histórico, que concentró todas las miradas institucionales en las Cortes Generales y culminó con un almuerzo oficial y un posterior reencuentro de la familia Borbón al completo en el Palacio de El Pardo, guardaba entre bambalinas una intrahistoria de lo más cotidiana y juvenil. Lejos de la rigidez del protocolo y de los solemnes trajes de gala, las dos hijas de los Reyes tenían muy claros sus planes personales para cuando cayera la noche: disfrutar de la fiesta de Halloween con sus respectivos grupos de amigos.

La desconexión del papel institucional no se hizo esperar en cuanto terminaron los compromisos familiares en El Pardo, donde se había reunido el círculo íntimo de la dinastía, incluido el rey emérito Juan Carlos I. Fue precisamente al finalizar esta reunión privada cuando los fotógrafos y periodistas apostados en los accesos captaron un movimiento insólito en el dispositivo habitual de la Casa Real: doña Letizia y su hija menor, la infanta Sofía, fueron las primeras en abandonar el recinto. La estampa rompió cualquier esquema protocolario, ya que la reina se puso personalmente al volante de un coche privado, llevando a su hija en el asiento del copiloto, en lugar de utilizar los vehículos oficiales con conductor en los que habían llegado horas antes.

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Aquel trayecto al volante no respondía a ninguna urgencia palaciega ni a un regreso anticipado por cansancio, sino a una auténtica misión contra el reloj para no perderse la cita más esperada del otoño. La colaboradora Sandra Aladro desveló en el programa Vamos a ver que doña Letizia asumió el papel de cualquier madre en vísperas de fiesta: conducir a toda prisa hasta el Palacio de la Zarzuela para que la joven pudiera recoger su vestuario temático, cambiarse de ropa y trasladarse de inmediato a una velada de disfraces organizada por sus compañeros de internado.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

El look de vaquera de la infanta Sofía

La logística de aquella noche exigía precisión. La infanta Sofía, que por entonces cursaba el primer año del bachillerato internacional en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales, se encontraba en Madrid disfrutando de un receso académico de quince días. Estas vacaciones otoñales no solo le habían permitido arropar a su hermana mayor en su jura parlamentaria, sino también reencontrarse con varios de sus compañeros de clase británicos que compartían los mismos días de descanso en la capital. Uno de estos amigos era, de hecho, el anfitrión de la fiesta privada a la que Sofía estaba invitada.

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El Halloween de la infanta Sofía. (Antonio Gutiérrez / Europa Press).
El Halloween de la infanta Sofía. (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

Para la ocasión, la benjamina de la Familia Real aparcó el protocolo para sumarse a la estética festiva apostando por un look de temática country: un disfraz de ‘cowboy’ compuesto por un sombrero vaquero tradicional y una minifalda. Tras la parada técnica en el pabellón de Zarzuela para recoger la vestimenta y completar la caracterización, el coche puso rumbo al madrileño distrito de Hortaleza, donde residía el compañero de colegio de la infanta y lugar elegido para la celebración. Allí, la joven pudo disfrutar de la velada entre música y risas, protegida en todo momento por un círculo cerrado de amigos íntimos dentro de una reunión en la que también coincidió con rostros desconocidos para ella.

Los planes nocturnos tras El Pardo

Mientras doña Letizia facilitaba el traslado de su hija menor hacia Hortaleza, la incógnita sobre los pasos de la princesa de Asturias no tardó en despejarse. Pese a haber sido la gran protagonista de una jornada de máxima exigencia institucional, Leonor tampoco pasó la noche en palacio. Tras vaciarse las instalaciones de El Pardo y despedirse de sus familiares, la heredera al trono organizó un plan independiente junto a sus amistades de confianza, marchándose por sus propios medios a una celebración diferente a la de su hermana.

Infanta Sofía en Gales, su nuevo hogar (Casa Real)
Infanta Sofía disfrutando en Gales. Casa Real)

La imagen de doña Letizia conduciendo en la noche madrileña para que la infanta Sofía pudiera llegar a tiempo a su cita de disfraces quedó como una de las anécdotas más reveladoras de la intimidad real. Frente a la pompa institucional, la escena reflejó la voluntad de la reina de preservar la normalidad en la juventud de sus hijas, mostrando cómo una jornada que empezó con salvas de honor y discursos constitucionales terminó con una madre al volante y una infanta vestida de vaquera disfrutando de la noche de Halloween.

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